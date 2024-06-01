Большой зелёный салат от Олега Шина

В этом рецепте есть все, за что мы ценим салаты: легкость, польза, свежесть вкуса и красота на тарелке. За нотки азиатской кухни отвечает заправка и орехи кешью. Это не просто салат - высокое искусство гастрономии от бренд-шефа московских ресторанов Coba.
2 порции
15 мин
Ингредиенты:
- 1 пакет свежего шпината
- 1 авокадо
- 1 свежий огурец
- 1/2 яблока сорта грени смит
- 60 мл кунжутного соуса
- 1 ч.л. cоуса понзу
- 1 ч.л. сока юдзу
- 5-6 орехов кешью
- 1/2 ч.л. чёрного кунжута
Приготовление:
- Шпинат, если требуется, промойте и просушите.
- Огурец нарежьте с помощью овощечистки длинными лентами скрутите их в цилиндры.
- Яблоко нарежьте тонкой соломкой, а авокадо – крупными кусками.
- Кунжутный соус смешайте с соком юдзу.
- Кешью крупно порубите.
- Соедините в миске шпинат, яблоко, авокадо, полейте смесью соусов.
- Выложите салат в тарелки, украсьте цилиндрами огурца, посыпьте рублеными орехами кешью и чёрным кунжутом.
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