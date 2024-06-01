Большой зелёный салат от Олега Шина

В этом рецепте есть все, за что мы ценим салаты: легкость, польза, свежесть вкуса и красота на тарелке. За нотки азиатской кухни отвечает заправка и орехи кешью. Это не просто салат - высокое искусство гастрономии от бренд-шефа московских ресторанов Coba.