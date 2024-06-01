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Рецепты

Большой зелёный салат от Олега Шина

В этом рецепте есть все, за что мы ценим салаты: легкость, польза, свежесть вкуса и красота на тарелке. За нотки азиатской кухни отвечает заправка и орехи кешью. Это не просто салат - высокое искусство гастрономии от бренд-шефа московских ресторанов Coba.

Пресс-служба ресторана
Олег Шин, бренд-шеф ресторанов Coba, Москва
Пресс-служба ресторана

Олег Шин, бренд-шеф ресторанов Coba, Москва

2 порции
15 мин

Ингредиенты:

  • 1 пакет свежего шпината
  • 1 авокадо
  • 1 свежий огурец
  • 1/2 яблока сорта грени смит
  • 60 мл кунжутного соуса
  • 1 ч.л. cоуса понзу
  • 1 ч.л. сока юдзу
  • 5-6 орехов кешью
  • 1/2 ч.л. чёрного кунжута

Приготовление:

  1. Шпинат, если требуется, промойте и просушите.
  2. Огурец нарежьте с помощью овощечистки длинными лентами скрутите их в цилиндры. 
  3. Яблоко нарежьте тонкой соломкой, а авокадо – крупными кусками. 
  4. Кунжутный соус смешайте с соком юдзу.
  5. Кешью крупно порубите.
  6. Соедините в миске шпинат, яблоко, авокадо, полейте смесью соусов.
  7.  Выложите салат в тарелки, украсьте цилиндрами огурца, посыпьте рублеными орехами кешью и чёрным кунжутом.
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Теги:
Салаты, Шефский рецепт
Люди:
Олег Шин

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