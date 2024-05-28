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Рецепты

Зеленая гречка с белыми грибами и пармезаном от Александра Русакова

Без преувеличения - это блюдо от шеф-повара московского ресторана Tilda готовьте, если хотите поразить кулинарными талантами самого требовательного гурмана. Сезонные грибы лишь добавят блюду шарма. 

Пресс-служба ресторана
Александр Русаков, шеф-повар ресторана Tilda, Москва
Пресс-служба ресторана

Александр Русаков, шеф-повар ресторана Tilda, Москва

2 порции
40 мин

Ингредиенты:

  • 100 г зеленой гречки
  • 120 мл кипятка
  • 2 лавровых листа
  • 40 г замороженных белых грибов
  • 20 мл растительного масла
  • 1 лук-шалот
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 яйца
  • 40 г тертого пармезана
  • 1 ст.л соуса песто
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 20 г сливочного масла
  • 3-5 шт вяленых томатов или свежих томатов черри
  • укроп
  • кинза
  • базилик
  • соль
  • перец

Для соуса:

  • 20 г сыра фета
  • 10 г тертого сыра пармезан
  • 60 мл сливок  20% жирности

Приготовление:

  1. Гречку с лавровым листом залейте в кастрюле кипятком, чтобы крупа была полностью покрыта, накройте крышкой, поставьте на самый слабый огонь и томите 15 мин.
  2. В это время обжарьте в сотейнике белые грибы, мелко нарезанные лук-шалот и чеснок.
  3. Добавьте в сотейник гречку, немного обжарьте, а затем влейте кипяток и соевый соус, проварите 5 минут.
  4. Добавьте в сотейник сливочное масло и тертый сыр пармезан (30 г). Посолите, поперчите, добавьте соус песто, размешайте и оставьте, чтобы гречка впитала всю влагу.
  5. Фету, сливки и тертый пармезан (10 г) прогрейте в сотейнике и размешайте до однородной густой консистенции соуса.
  6. Сварите яйца «в мешочек». Выложите гречку в тарелку, сделайте  углубление, в него выложите яйцо. По краям разложите вяленные томаты или половинки томатов черри, сверху полейте сырным соусом и украсьте зеленью.
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Теги:
Грибы, Шефский рецепт

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