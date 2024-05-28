Зеленая гречка с белыми грибами и пармезаном от Александра Русакова

Без преувеличения - это блюдо от шеф-повара московского ресторана Tilda готовьте, если хотите поразить кулинарными талантами самого требовательного гурмана. Сезонные грибы лишь добавят блюду шарма.
2 порции
40 мин
Ингредиенты:
- 100 г зеленой гречки
- 120 мл кипятка
- 2 лавровых листа
- 40 г замороженных белых грибов
- 20 мл растительного масла
- 1 лук-шалот
- 1 зубчик чеснока
- 2 яйца
- 40 г тертого пармезана
- 1 ст.л соуса песто
- 1 ст. л. соевого соуса
- 20 г сливочного масла
- 3-5 шт вяленых томатов или свежих томатов черри
- укроп
- кинза
- базилик
- соль
- перец
Для соуса:
- 20 г сыра фета
- 10 г тертого сыра пармезан
- 60 мл сливок 20% жирности
Приготовление:
- Гречку с лавровым листом залейте в кастрюле кипятком, чтобы крупа была полностью покрыта, накройте крышкой, поставьте на самый слабый огонь и томите 15 мин.
- В это время обжарьте в сотейнике белые грибы, мелко нарезанные лук-шалот и чеснок.
- Добавьте в сотейник гречку, немного обжарьте, а затем влейте кипяток и соевый соус, проварите 5 минут.
- Добавьте в сотейник сливочное масло и тертый сыр пармезан (30 г). Посолите, поперчите, добавьте соус песто, размешайте и оставьте, чтобы гречка впитала всю влагу.
- Фету, сливки и тертый пармезан (10 г) прогрейте в сотейнике и размешайте до однородной густой консистенции соуса.
- Сварите яйца «в мешочек». Выложите гречку в тарелку, сделайте углубление, в него выложите яйцо. По краям разложите вяленные томаты или половинки томатов черри, сверху полейте сырным соусом и украсьте зеленью.
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