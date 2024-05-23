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Адана-кебаб от Джихан Дениза

Традиционное и одно из самых популярных блюд турецкой кухни, секретами которого с нами поделился турецкий ( а какой же еще?) бренд-шеф ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab. Обычно фарш формируют на шампуре в характерной волнистой форме, но это не обязательно. А вот порубить баранину тяжелым ножом желательно - в этом секрет вкусного турецкого кебаба.  

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Джихан Дениз, бренд-шеф ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab, Москва
Пресс-служба ресторана

Джихан Дениз, бренд-шеф ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab, Москва

5 порций
1 час

Ингредиенты: 

  • 1 кг мяса ягненка
  • 1 красный болгарский перец
  • 2 помидора
  • 2 красных луковицы
  • 5 перцев чили
  • соль

Приготовление:

  1. Зачистите мясо от пленок и нарежьте маленькими кусочками, а затем нарубите тяжелым острым ножом для приготовления фарша. 
  2. Болгарский перец освободите от семечек, мелко нарежьте и добавьте к рубленному мясу. Добавьте перец чили и соль, хорошо перемешайте. Уберите мясо в холодильник на 30 минут.
  3. Достаньте мясо и сформируйте из него кебабы на шампурах. Жарьте на раскаленных углях по 5-7 минут с каждой стороны. Одновременно жарьте на шампурах острые перцы и четвертинки помидоров.
  4. Нарежьте красный лук соломкой.  Выложите на тарелку тонкий лаваш, сверху кебаб. Украсьте перцами и жареными помидорами.
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Теги:
Мясо, Гриль, Шефский рецепт
Люди:
Джихан Дениза

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