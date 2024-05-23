Адана-кебаб от Джихан Дениза

Традиционное и одно из самых популярных блюд турецкой кухни, секретами которого с нами поделился турецкий ( а какой же еще?) бренд-шеф ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab. Обычно фарш формируют на шампуре в характерной волнистой форме, но это не обязательно. А вот порубить баранину тяжелым ножом желательно - в этом секрет вкусного турецкого кебаба.
5 порций
1 час
Ингредиенты:
- 1 кг мяса ягненка
- 1 красный болгарский перец
- 2 помидора
- 2 красных луковицы
- 5 перцев чили
- соль
Приготовление:
- Зачистите мясо от пленок и нарежьте маленькими кусочками, а затем нарубите тяжелым острым ножом для приготовления фарша.
- Болгарский перец освободите от семечек, мелко нарежьте и добавьте к рубленному мясу. Добавьте перец чили и соль, хорошо перемешайте. Уберите мясо в холодильник на 30 минут.
- Достаньте мясо и сформируйте из него кебабы на шампурах. Жарьте на раскаленных углях по 5-7 минут с каждой стороны. Одновременно жарьте на шампурах острые перцы и четвертинки помидоров.
- Нарежьте красный лук соломкой. Выложите на тарелку тонкий лаваш, сверху кебаб. Украсьте перцами и жареными помидорами.
Комментарии (0)