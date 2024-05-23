Адана-кебаб от Джихан Дениза

Традиционное и одно из самых популярных блюд турецкой кухни, секретами которого с нами поделился турецкий ( а какой же еще?) бренд-шеф ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab. Обычно фарш формируют на шампуре в характерной волнистой форме, но это не обязательно. А вот порубить баранину тяжелым ножом желательно - в этом секрет вкусного турецкого кебаба.