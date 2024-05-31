Бифштекс из кролика с зеленой гречей от Евгения Нечаева

Мясо кролика ценят за его диетические свойства, но и по вкусу оно ничуть не уступает, например, нежирным курице или индейке. Шеф-повар костромского ресторана «Дорогая буду поздно» советует приготовить блюдо в стиле ЗОЖ - грибной соус и зеленая гречка сделают его очень гастрономичным.
3 порции
1 ч + 2 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 400 г мякоти кролика
- 200 г зеленой гречки
- 50 г сливочного масла
- 1 репчатый лук
- соль
- перец
Для соуса из белых грибов:
- 120 г замороженных белых грибов
- 20 мл растительного масла
- 100 мл сливок 20% жирности
- 50 мл мадеры
- соль
- перец
Приготовление:
- Зеленую гречку промойте, залейте кипятком и оставьте на 2 часа до набухания.
- Приготовьте из мяса кролика фарш.
- Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
- Фарш посолите, поперчите, добавьте репчатый лук и хорошенько вымесите.
- Размороженные белые грибы нарежьте мелко, обжарьте на растительном масле, добавьте мадеру и выпарите. Влейте сливки, посолите и прогрейте соус на слабом огне.
- Сформируйте из фарша бифштексы, обжарьте на раскаленных углях по 5-7 минут с каждой стороны до готовности. Не пересушите.
- Одновременно прогрейте зеленую гречку на сковороде на сливочном масле.
- Полейте бифштексы грибным соусом и подавайте с зеленой гречкой.
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