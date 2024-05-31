Бифштекс из кролика с зеленой гречей от Евгения Нечаева

Мясо кролика ценят за его диетические свойства, но и по вкусу оно ничуть не уступает, например, нежирным курице или индейке. Шеф-повар костромского ресторана «Дорогая буду поздно» советует приготовить блюдо в стиле ЗОЖ - грибной соус и зеленая гречка сделают его очень гастрономичным.