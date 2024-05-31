18+
  • Что где есть
  • Рецепты
  • Рецепты: Мясо
  • Рецепты: Гриль
  • Рецепты: Шефский рецепт
Рецепты

Бифштекс из кролика с зеленой гречей от Евгения Нечаева

Мясо кролика ценят за его диетические свойства, но и по вкусу оно ничуть не уступает, например, нежирным курице или индейке. Шеф-повар костромского ресторана «Дорогая буду поздно» советует приготовить блюдо в стиле ЗОЖ - грибной соус и зеленая гречка сделают его очень гастрономичным.   

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Евгений Нечаев, шеф-повара ресторана «Дорогая буду поздно», Кострома
Собака.ru, пресс-служба ресторана

Евгений Нечаев, шеф-повара ресторана «Дорогая буду поздно», Кострома

3 порции
1 ч + 2 ч на подготовку

Ингредиенты:

  • 400 г мякоти кролика
  • 200 г зеленой гречки
  • 50 г сливочного масла
  • 1 репчатый лук
  • соль
  • перец

Для соуса из белых грибов:

  • 120 г замороженных белых грибов
  • 20 мл растительного масла
  • 100 мл сливок 20% жирности
  • 50 мл мадеры
  • соль
  • перец

Приготовление:

  1. Зеленую гречку промойте, залейте кипятком и оставьте на 2 часа до набухания.
  2. Приготовьте из мяса кролика фарш.
  3. Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
  4. Фарш посолите, поперчите, добавьте репчатый лук и хорошенько вымесите.
  5. Размороженные белые грибы нарежьте мелко, обжарьте на растительном масле, добавьте мадеру и выпарите. Влейте сливки, посолите и прогрейте соус на слабом огне.
  6. Сформируйте из фарша бифштексы, обжарьте на раскаленных углях по 5-7 минут с каждой стороны до готовности. Не пересушите.
  7. Одновременно прогрейте зеленую гречку на сковороде на сливочном масле.
  8. Полейте бифштексы грибным соусом и подавайте с зеленой гречкой.
Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Мясо, Гриль, Шефский рецепт
Люди:
Евгений Нечаев

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: