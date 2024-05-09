Фланк-стейк с сальсой от Александра Ляпорова

Стейки из так называемых альтернативных отрубов требуют особого внимания, если вы хотите получить гарантированно качественный результат. Шеф самарского ресторана с «говорящим» названием «Ваще огонь» знает в мясе толк. Маринад размягчит и обогатит фланк-стейк вкусами, а сальса добавит блюду огня.