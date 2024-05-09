Фланк-стейк с сальсой от Александра Ляпорова

Стейки из так называемых альтернативных отрубов требуют особого внимания, если вы хотите получить гарантированно качественный результат. Шеф самарского ресторана с «говорящим» названием «Ваще огонь» знает в мясе толк. Маринад размягчит и обогатит фланк-стейк вкусами, а сальса добавит блюду огня.
1 порция
1 ч + 2 ч на маринование
Ингредиенты:
- 180 г фланк стейка
- 50 мл растительного масла
- 2 болгарских перца
- 2 помидора
- 20 мл соуса кимчи
- 1 ч.л. устричного соуса
- 1/2 ч.л. рыбного соуса
- 2 веточки эстрагона
- 1 пучок кинзы
- 2 см имбиря
- соль
- перец
Приготовление:
- Приготовьте маринад. Для этого смешайте рыбный соус, устричный и соус кимчи. Положите фланк стейк в маринад и оставьте на 2 часа.
- Смажьте помидоры и перцы растительным маслом и обжарьте на открытом огне или в духовке до подгорания шкурки. Остудите, очистите и нарежьте мякоть, как можно мельче.
- Мелко нарежьте кинзу, эстрагон и очищенный и натертый имбирь, соедините с перцами и томатами. Посолите, поперчите, полейте растительным маслом и уберите в холодильник.
- Мясо достаньте из холодильника и подержите при комнатной температуре полчаса, затем сделайте проколы вилкой по всей поверхности стейка.
- Жарьте фланк стейк на хорошо разогретых углях 6-8 минут до его идеальной прожарки - медиум. Дайте мясу отдохнуть.
- Нарежьте фланк стейк поперек волокон и подавайте с сальсой.
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