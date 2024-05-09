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Фланк-стейк с сальсой от Александра Ляпорова

Стейки из так называемых альтернативных отрубов требуют особого внимания, если вы хотите получить гарантированно качественный результат. Шеф самарского ресторана с «говорящим» названием «Ваще огонь» знает в мясе толк. Маринад размягчит и обогатит фланк-стейк вкусами, а сальса добавит блюду огня. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Александр Ляпоров, шеф-повар ресторана «Ваще огонь», Самара
Пресс-служба ресторана

Александр Ляпоров, шеф-повар ресторана «Ваще огонь», Самара

1 порция
1 ч + 2 ч на маринование

Ингредиенты:

  • 180 г фланк стейка
  • 50 мл растительного масла
  • 2 болгарских перца
  •  2 помидора
  • 20 мл соуса кимчи
  • 1 ч.л. устричного соуса
  • 1/2 ч.л. рыбного соуса
  • 2 веточки эстрагона
  • 1 пучок кинзы
  • 2 см имбиря
  • соль
  • перец

Приготовление:

  1. Приготовьте маринад. Для этого смешайте рыбный соус, устричный и соус кимчи. Положите фланк стейк в маринад и оставьте на 2 часа.
  2. Смажьте помидоры и перцы растительным маслом и обжарьте на открытом огне или в духовке до подгорания шкурки. Остудите, очистите и нарежьте мякоть, как можно мельче. 
  3. Мелко нарежьте кинзу, эстрагон и очищенный и натертый имбирь, соедините с перцами и томатами. Посолите, поперчите, полейте растительным маслом и уберите в холодильник.
  4. Мясо достаньте из холодильника и подержите при комнатной температуре полчаса, затем сделайте проколы  вилкой по всей поверхности стейка.
  5. Жарьте фланк стейк на хорошо разогретых углях 6-8 минут до его идеальной прожарки - медиум. Дайте мясу отдохнуть.
  6. Нарежьте фланк стейк поперек волокон и подавайте  с сальсой.
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Теги:
Мясо, Гриль, Шефский рецепт
Люди:
Александр Ляпоров

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