18+
  • Что где есть
  • Рецепты
Рецепты

Готовим очень красивые пасхальные яйца и венок из скорлупок

Красивые пасхальные яйца - главное украшение праздничной трапезы. Здорово, что принять участие в подготовке могут и взрослые, и дети - творчество только приветствуется. В наших мастер-классах все просто, справится любой. 

Как быстро и просто сделать красивые «мраморные» яйца

Собака.ru
Собака.ru

Нам потребуются:

  • Сырые яйца
  • Горсть луковой шелухи
  • ¼ кочана красной капусты
  • 1 ст. л. столового уксуса 9%
  • Марлевые салфетки
  • Нитки

1. Луковую шелуху мелко и произвольно нарежьте ножницами или раскрошите ладонями, если она сухая. Сложите в глубокую тарелку.

2. Мелко и произвольно нарежьте белую бумагу, сложите в тарелку с шелухой и все перемешайте.

3. Окуните яйцо в воду, а затем полностью обваляйте в луково-бумажной шелухе и положите на развернутую марлевую салфетку.

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru

4. Плотно обтяните яйцо марлей, а хвостик плотно завяжите ниткой. Отрежьте слишком длинный хвостик ножницами.

5. Сложите в кастрюлю крупно нарубленную капусту, сверху - яйца. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала яйца, добавьте уксус. Сварите яйца на среднем огне до готовности.

6. Выключите огонь и оставьте яйца в кастрюле для продолжения процесса окрашивания. Чем дольше они будут лежать, тем контрастней и ярче получится рисунок.

7. Достаньте яйца, освободите от марли и шелухи. Если хотите добавить "винтажности", протрите яйца губкой для мытья посуды, чтобы сделать потертости.

8. Для глянцевости можно протереть яйца марлей, смоченной в растительном масле.

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru

«Конфетти»: необычное украшение для пасхальных яиц

Собака.ru
Собака.ru

Нам потребуются:

  • Вареные яйца 
  • Конфетти “Тишью” (бумажные)
  • Белок одного сырого яйца
  • Кисточка

1. Помойте яйца и сварите их в кипящей воде до готовности, дайте остыть. 

2. Аккуратно разбейте сырое яйцо и отделите белок от желтка. 

2. Кисточкой наносите на поверхность яйца каплю яичного белка и сразу прикладывайте одно конфетти. Следом нанесите белок поверх конфетти, как бы "запечатывая" его на поверхности яйца.   

3. Повторите эту процедуру с остальными конфетти, наклеивая их внахлест и неравномерно. 

4. Дайте яйцам подсохнуть и выложите их на тарелку.

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru

Пасхальный венок из яичных скорлупок

Собака.ru
Собака.ru

Нам потребуются:

  • Яичная скорлупа
  • Клеевой пистолет
  • Декор на ваш вкус (небольшие цветы или листики, перья, мелкие конфеты или драже, бумага тишью, перепелиные яйца)

 

1. Подготовьте скорлупу для венка. выбирая  крупную и глубокую. Очистите скорлупки от внутренних пленок. 

2. Возьмите плоскую тарелку или заранее приготовленный шаблон - ровный круг из плотного картона. 

3. На тарелке или шаблоне склеивайте скорлупки друг с другом по кругу.

4. Аккуратно разложите выбранный декор по скорлупкам. 

5. Когда венок подсохнет, в центр можно поставить кулич или свечи-столбики разной высоты и цвета.   

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: