Готовим очень красивые пасхальные яйца и венок из скорлупок

Красивые пасхальные яйца - главное украшение праздничной трапезы. Здорово, что принять участие в подготовке могут и взрослые, и дети - творчество только приветствуется. В наших мастер-классах все просто, справится любой.
Как быстро и просто сделать красивые «мраморные» яйца
Нам потребуются:
- Сырые яйца
- Горсть луковой шелухи
- ¼ кочана красной капусты
- 1 ст. л. столового уксуса 9%
- Марлевые салфетки
- Нитки
1. Луковую шелуху мелко и произвольно нарежьте ножницами или раскрошите ладонями, если она сухая. Сложите в глубокую тарелку.
2. Мелко и произвольно нарежьте белую бумагу, сложите в тарелку с шелухой и все перемешайте.
3. Окуните яйцо в воду, а затем полностью обваляйте в луково-бумажной шелухе и положите на развернутую марлевую салфетку.
4. Плотно обтяните яйцо марлей, а хвостик плотно завяжите ниткой. Отрежьте слишком длинный хвостик ножницами.
5. Сложите в кастрюлю крупно нарубленную капусту, сверху - яйца. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала яйца, добавьте уксус. Сварите яйца на среднем огне до готовности.
6. Выключите огонь и оставьте яйца в кастрюле для продолжения процесса окрашивания. Чем дольше они будут лежать, тем контрастней и ярче получится рисунок.
7. Достаньте яйца, освободите от марли и шелухи. Если хотите добавить "винтажности", протрите яйца губкой для мытья посуды, чтобы сделать потертости.
8. Для глянцевости можно протереть яйца марлей, смоченной в растительном масле.
«Конфетти»: необычное украшение для пасхальных яиц
Нам потребуются:
- Вареные яйца
- Конфетти “Тишью” (бумажные)
- Белок одного сырого яйца
- Кисточка
1. Помойте яйца и сварите их в кипящей воде до готовности, дайте остыть.
2. Аккуратно разбейте сырое яйцо и отделите белок от желтка.
2. Кисточкой наносите на поверхность яйца каплю яичного белка и сразу прикладывайте одно конфетти. Следом нанесите белок поверх конфетти, как бы "запечатывая" его на поверхности яйца.
3. Повторите эту процедуру с остальными конфетти, наклеивая их внахлест и неравномерно.
4. Дайте яйцам подсохнуть и выложите их на тарелку.
Пасхальный венок из яичных скорлупок
Нам потребуются:
- Яичная скорлупа
- Клеевой пистолет
- Декор на ваш вкус (небольшие цветы или листики, перья, мелкие конфеты или драже, бумага тишью, перепелиные яйца)
1. Подготовьте скорлупу для венка. выбирая крупную и глубокую. Очистите скорлупки от внутренних пленок.
2. Возьмите плоскую тарелку или заранее приготовленный шаблон - ровный круг из плотного картона.
3. На тарелке или шаблоне склеивайте скорлупки друг с другом по кругу.
4. Аккуратно разложите выбранный декор по скорлупкам.
5. Когда венок подсохнет, в центр можно поставить кулич или свечи-столбики разной высоты и цвета.
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