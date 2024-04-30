Три рецепта куличей от известных российских шефов

Домашний кулич на пасхальном столе делает наш праздник особенно теплым. Но даже если вы знаете, что результат зависит от настроя и светлых чувств пекаря и верны рецепту своей бабушки, попробуйте в этом году приготовить один из куличей от знаменитых российских шефов. Или сразу три!
Пасхальный кулич на опаре с цукатами, вишней и черным шоколадом от Анны Федяй
Ингредиенты:
Для опары:
- 550 г пшеничной муки в\с
- 350 г молока
- 40 г свежих дрожжей
Для теста:
- 450 г муки в/с
- 6 яиц
- 300 г сахара
- 300 г сливочного масла
- 50 г молока
- 400 г шоколадных капель
- 100 г сушеной вишни
- 400 г апельсиновых цукатов
- 8 г ванильной пасты
Для глазури:
- 10 г порошкового желатина
- 60 мл воды
- 180 г сахара
- 5 мл лимонного сока
Приготовление:
- Приготовьте опару. Накануне вечером смешайте все ингредиенты опары в миске для миксера и хорошо вымесите насадкой крюк. Можете сделать это вручную. Накройте миску пленкой и уберите опару в теплое место. Дождитесь, когда опара поднимется в 2 раза и уберите ее в холодильник на ночь.
- На следующий день соедините в миске опару, оставшуюся муку, молоко, яйца и сахар. Вымесите на невысокой скорости до однородности.
- В четыре этапа добавьте в тесто сливочное масло, нарезанное кубиками, а затем в три этапа введите ванильную пасту, цукаты и вишню.
- Накройте миску пленкой и дайте тесту отдохнуть 30 минут.
- Разделите тесто на насколько частей, в зависимости от того, сколько у вас форм и какого они размера. Сформируйте из порций колобки и разложите по формам так, чтобы тесто занимало только половину формы.
- Накройте формы пленкой и уберите в теплое место на 3 часа. Куличи должны увеличиться в три раза.
- Выпекайте куличи в разогретой до 190С духовке 25 минут, готовность можно проверить с помощью термометра, в середине готового кулича должно быть 95С.
- Приготовьте глазурь. Смешайте желатин с 20 мл воды, оставьте набухать. Сахар смешайте с 40 мл воды и доведите до кипения, а затем введите разбухший желатин. Добавьте сок лимона и взбейте все миксером до образования плотной тягучей массы.
- Остывшие куличи опустите «головкой» в полученную глазурь или с помощью кондитерского мешка украсьте их глазурью.
Пасхальный кулич от Дмитрия Башкирова
Ингредиенты:
Для кулича:
- 580 г сахара
- 440 г сливочного масла
- 50 мл растительного масла
- 720 г молока 3,2% жирности
- 1 яичный желток
- 30 г сухих дрожжей
- 1,440 г муки в/с
- 440 г сухофруктов ( чернослив, курага, изюм )
- 1/2 ч.л. куркумы
- 1/2 ч.л. тертого мускатного ореха
- 1 ч.л. соли
Для глазури:
- 600 г сахара
- 100 мл воды
- 20 мл лимонного сока
- 10 г листового желатина
Приготовление:
- Подогрейте молоко, перелейте его в большую миску, добавьте сахар, размешайте до растворения, всыпьте туда же дрожжи и влейте желток. Хорошо размешайте, накройте пленкой и оставьте на пару часов.
- Когда дрожжи поработают, аккуратно, частями всыпайте в смесь муку, вымешивая, чтобы не было комков. Затем добавьте размягченное сливочное масло, куркуму, мускатный орех, соль. В конце – изюм. Вымесите тесто до однородности. Накройте миску пленкой или влажным полотенцем и оставьте в теплом месте, чтобы тесто поднялось.
- Когда тесто увеличиться в объеме в два раза, смажьте руки растительным маслом и разделите его на части по 350 г. Положите в формы, накройте и оставьте в теплом месте на несколько часов, чтобы тесто снова поднялось.
- Выпекайте в духовке при температуре 140 градусов 30–35 мин.
- Пока куличи остывают приготовьте глазурь. Для этого смешайте в сотейнике воду, сахар, лимонный сок и доведите до кипения. Добавьте желатин и взбейте. Полейте куличи глазурью, сверху украсьте нарезанными сухофруктами.
Творожный кулич от Давида Эммерле
Ингредиенты:
- 220 г пшеничной муки
- 300 г творога 5% жирности
- 3 яйца
- 100 г сливочного масла
- 160 г сахара
- 120 г сушеной вишни
- 80 мл рома
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 ч.л. соды
- цедра 1/2 лимона
- 15 г сока лимона
- 1/2 ч.л. соли
- 1 стручок ванили
- 1/2 ч.л. куркумы
Приготовление:
- Сушеную вишню предварительно замочите на ночь в роме.
- Взбейте яйца с сахаром и солью до образования плотной пены.
- Натрите цедру 1/2 лимона, куркуму и семена из стручка ванили разотрите. Добавьте во взбитую смесь разрыхлитель, соду, сок лимона, цедру, куркуму, ваниль и еще раз взбейте в течение 2-х минут.
- Введите в массу сливочное масло комнатной температуры так, чтобы оно полностью в ней растворилось.
- Творог пропустите через сито. В два этапа введите его в смесь, аккуратно вымешивая.
- На самой низкой скорости продолжайте вымешивать, постепенно добавляя муку.
- Прикройте тесто полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно, с помощью лопатки, введите предварительно замоченную в роме вишню.
- Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.
- Смажьте бумажные формы для куличей топленым маслом, с помощью кондитерского мешка заполняйте формы тестом до половины их высоты, в конце аккуратно выравнивая ложкой.
- Внизу духовки разместите емкость с холодной водой для создания влажной среды. Выпекайте куличи при температуре 160С 35-40 минут.
- Готовые куличи достаньте из духовки и поставьте на решетку, дайте остыть. Посыпьте остывшие куличи сахарной пудрой или украсьте по вашему желанию.
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