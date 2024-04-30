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Три рецепта куличей от известных российских шефов

Домашний кулич на пасхальном столе делает наш праздник особенно теплым. Но даже если вы знаете, что результат зависит от настроя и светлых чувств пекаря и верны рецепту своей бабушки, попробуйте в этом году приготовить один из куличей от знаменитых российских шефов. Или сразу три!  

Пасхальный кулич на опаре с цукатами, вишней и черным шоколадом от Анны Федяй

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Анна Федяй, шеф-кондитер отеля The Carlton, Москва
Пресс-служба ресторана

Анна Федяй, шеф-кондитер отеля The Carlton, Москва

Ингредиенты:

Для опары:

  • 550 г пшеничной муки в\с
  • 350 г молока
  • 40 г свежих дрожжей

Для теста:

  • 450 г муки в/с
  • 6 яиц
  • 300 г сахара
  • 300 г сливочного масла 
  • 50 г молока
  • 400 г шоколадных капель
  • 100 г сушеной вишни
  • 400 г апельсиновых цукатов
  • 8 г ванильной пасты

Для глазури:

  • 10 г порошкового желатина
  • 60 мл воды
  • 180 г сахара
  • 5 мл лимонного сока

Приготовление:

  1. Приготовьте опару. Накануне вечером смешайте все ингредиенты опары в миске для миксера и хорошо вымесите насадкой крюк. Можете сделать это вручную. Накройте миску пленкой и уберите опару в теплое место. Дождитесь, когда опара поднимется в 2 раза и уберите ее в холодильник на ночь.
  2. На следующий день соедините в миске опару, оставшуюся муку, молоко, яйца и сахар. Вымесите на невысокой скорости до однородности.
  3. В четыре этапа добавьте в тесто сливочное масло, нарезанное кубиками, а затем в три этапа введите ванильную пасту, цукаты и вишню.
  4. Накройте миску пленкой и дайте тесту отдохнуть 30 минут.
  5. Разделите тесто на насколько частей, в зависимости от того, сколько у вас форм и какого они размера. Сформируйте из порций колобки и разложите по формам так, чтобы тесто занимало только половину формы.
  6. Накройте формы пленкой и уберите в теплое место на 3 часа. Куличи должны увеличиться в три раза.
  7. Выпекайте куличи в разогретой до 190С духовке 25 минут, готовность можно проверить с помощью термометра, в середине готового кулича  должно быть 95С.
  8. Приготовьте глазурь. Смешайте желатин с 20 мл воды, оставьте набухать. Сахар смешайте с 40 мл воды и доведите до кипения, а затем введите разбухший желатин. Добавьте сок лимона и взбейте все миксером до образования плотной тягучей массы.
  9. Остывшие куличи опустите «головкой» в полученную глазурь или с помощью кондитерского мешка украсьте их глазурью.

Пасхальный кулич от Дмитрия Башкирова

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Дмитрий Башкиров, шеф-повар ресторана «Мари Vanna»
Пресс-служба ресторана

Дмитрий Башкиров, шеф-повар ресторана «Мари Vanna»

Ингредиенты:

Для кулича:

  • 580 г сахара
  • 440 г сливочного масла
  • 50 мл растительного масла
  • 720 г молока 3,2% жирности
  • 1 яичный желток
  • 30 г сухих дрожжей
  • 1,440 г муки в/с
  • 440 г сухофруктов ( чернослив, курага, изюм )
  • 1/2 ч.л. куркумы
  • 1/2 ч.л. тертого мускатного ореха
  • 1 ч.л. соли

Для глазури:

  • 600 г сахара
  • 100 мл воды
  • 20 мл лимонного сока
  • 10 г листового желатина

Приготовление:

  1. Подогрейте молоко, перелейте его в большую миску, добавьте сахар, размешайте до растворения, всыпьте туда  же дрожжи и влейте желток. Хорошо размешайте, накройте пленкой и оставьте на пару часов.
  2. Когда дрожжи поработают, аккуратно, частями всыпайте в смесь муку, вымешивая, чтобы не было комков. Затем добавьте размягченное сливочное масло, куркуму, мускатный орех, соль. В конце – изюм.  Вымесите тесто до однородности. Накройте миску пленкой или влажным полотенцем и оставьте в теплом месте, чтобы тесто поднялось. 
  3. Когда тесто увеличиться в объеме в два раза, смажьте руки растительным маслом и разделите его на части по 350 г. Положите в формы, накройте и оставьте в теплом месте на несколько часов, чтобы тесто снова поднялось.
  4. Выпекайте в духовке при температуре 140 градусов 30–35 мин.
  5. Пока куличи остывают приготовьте глазурь. Для этого смешайте в сотейнике воду, сахар, лимонный сок и доведите до кипения. Добавьте желатин и взбейте. Полейте куличи глазурью, сверху украсьте нарезанными сухофруктами.

Творожный кулич от Давида Эммерле 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Давид Эммерле, шеф-повар ресторана Grand Cru, Москва
Пресс-служба ресторана

Давид Эммерле, шеф-повар ресторана Grand Cru, Москва

Ингредиенты:

  • 220 г пшеничной муки
  • 300 г творога 5% жирности
  • 3 яйца
  • 100 г сливочного масла  
  • 160 г сахара
  • 120 г сушеной вишни
  • 80 мл рома
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. соды
  • цедра 1/2 лимона
  • 15 г сока лимона
  • 1/2 ч.л. соли
  •  1 стручок ванили  
  • 1/2 ч.л. куркумы

Приготовление:

  1. Сушеную вишню предварительно замочите на ночь в роме.
  2.  Взбейте яйца с сахаром и солью до образования плотной пены.
  3. Натрите цедру 1/2 лимона, куркуму и семена из стручка ванили разотрите.  Добавьте во взбитую смесь разрыхлитель, соду, сок лимона, цедру, куркуму, ваниль и еще раз взбейте в течение 2-х минут.
  4. Введите в массу сливочное масло комнатной температуры так, чтобы оно полностью в ней растворилось.
  5. Творог пропустите через сито. В два этапа введите его в смесь, аккуратно вымешивая.
  6. На самой низкой скорости продолжайте вымешивать, постепенно добавляя муку.
  7. Прикройте тесто полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно, с помощью лопатки, введите предварительно замоченную в роме вишню.
  8. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.
  9. Смажьте бумажные формы для куличей топленым маслом, с помощью кондитерского мешка заполняйте формы тестом до половины их высоты, в конце аккуратно выравнивая ложкой.
  10. Внизу духовки разместите емкость с холодной водой для создания влажной среды. Выпекайте куличи при температуре 160С 35-40 минут.
  11. Готовые куличи достаньте из духовки и поставьте на решетку, дайте остыть. Посыпьте остывшие куличи сахарной пудрой или украсьте по вашему желанию.
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