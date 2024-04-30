Три рецепта куличей от известных российских шефов

Домашний кулич на пасхальном столе делает наш праздник особенно теплым. Но даже если вы знаете, что результат зависит от настроя и светлых чувств пекаря и верны рецепту своей бабушки, попробуйте в этом году приготовить один из куличей от знаменитых российских шефов. Или сразу три!