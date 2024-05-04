Выбирайте: три варианта творожной пасхи от знаменитых шефов!

Творожная пасха - один из символов праздничного стола Светлого Воскресенья. Несмотря на то, что при нынешнем изобилии нет проблем с покупкой всего готового, мы попросили трех шефов поделиться своими проверенными рецептами: получились такие пасхи, которые точно не купишь в магазине.
Фисташковая пасха от Александра Богданова
Ингредиенты:
- 450 г творога 9%
- 250 г белого шоколада
- 100 г сливочного масла
- 120 г сливок 33% жирности
- 240 г фисташковой пасты
- 50 г сушеной клюквы
- 70 г сушеной вишни
- 50 г цукатов из апельсина
- 20 г цукаты из лайма
- 100 мл рома
Приготовление:
- Замочите цукаты, клюкву и вишню в роме на 12 часов. Затем слейте жидкость и обсушите бумажными полотенцами.
- Творог взбейте в блендере вместе со сливочным маслом до однородности.
- Вскипятите сливки, разведите в них шоколад и фисташковую пасту. Взбейте смесь погружным блендером, остудите.
- Смешайте творожную массу и шоколадную, частями, аккуратно введите цукаты и ягоды.
- Форму для пасхи выложите изнутри марлей. Заполните форму творожной массой, сверху поставьте груз. Уберите в холодильник на 12 часов.
Пасха заварная от Влада Пискунова
Ингредиенты:
- 2,5 л цельного молока
- 2 ст. л. сметаны или простокваши
- 4 яичных желтка
- 200 г сахара
- 200 мл жирных сливок
- горсть изюма без косточек
- 1 стручок ванили
- 200 г сливочного масла
- цукаты для украшения
Приготовление:
- Налейте молоко в сотейник, нагрейте до 40–45 °С, растворите в нём сметану или простоквашу для скорейшего сквашивания. Накройте кастрюлю полотенцем и оставьте при комнатной температуре примерно на сутки.
- Кастрюлю с закисшим молоком поставьте на умеренный огонь и доведите до слабого кипения. Молоко должно разделиться на почти прозрачную сыворотку и створоженную массу.
- Откиньте творожную массу на сложенную в несколько слоев марлю, свяжите мешочком и подвесьте над кастрюлей на ночь. К утру творог для пасхи будет готов.
- В это же время замочите изюм в воде и оставьте на несколько часов.
- Достаньте творог из холодильника и оставьте при комнатной температуре на час. Изюм достаньте из воды и хорошенько обсушите.
- Желтки, сахар, сливки смешайте в небольшой кастрюльке или ковшике и поставьте на водяную баню. Готовьте, непрерывно перемешивая венчиком, до заметного загустения. Остудите до комнатной температуры.
- Смешайте творог с яично сливочной массой, добавьте мякоть ванильного стручка и замоченный изюм. Введите размягчённое, но не растопленное (это важно!) сливочное масло. Тщательно вымесите.
- Форму для пасхи выстелите марлей, стараясь избегать грубых складок. Вместо формы для пасхи можно использовать глубокую миску или салатник.
- Выложите творожную массу в форму и завяжите марлю узлом – сверху положите тяжелый гнет. Поставьте пасху в холодильник на сутки.
- Достаньте готовую пасху, снимите марлю и украсьте пасху цукатами.
Пасха с малиной от Ирины Лыловой
Ингредиенты:
Для пасхи:
- 440 г творога 9% жирности
- 230 г сахара
- 230 г сливочного масла
- 200 г сливок 33% жирности
- 20 г фисташковая паста
- свежемороженая малина
- 15 г белый шоколад
Для шоколадного ганаша:
- 100 г белого шоколада
- 50 г сливок 33% жирности
Для украшения:
- миндаль в белом шоколаде
- свежая малина
Приготовление:
- Протрите творог через сито.
- Сливочное масло взбейте с сахаром до пышной массы.
- Сливки взбейте до устойчивых пиков.
- Аккуратно соедините масло с творогом, а потом со взбитыми сливками.
- Половину готовой массы аккуратно смешайте с фисташковой пастой.
- Форму для пасхи выложите двумя слоями марли. На дно положите плитку белого шоколада по размеру. Выкладывайте творожную массу слоями, чередуя обычную с фисташковой. Между ними добавляйте малину. Уберите пасху в холодильник.
- На следующий день аккуратно выложите пасху из формы на блюдо и приготовьте ганаш. Растопите шоколад на водяной бане до 35С. Влейте теплые сливки и хорошо перемешайте. Когда ганаш немного охладится, но не потеряет своей текучести, полейте им пасху. Украсьте по желанию миндалем в белом шоколаде и свежими ягодами малины.
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