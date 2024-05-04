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Рецепты

Выбирайте: три варианта творожной пасхи от знаменитых шефов!

Творожная пасха - один из символов праздничного стола Светлого Воскресенья.  Несмотря на то, что при нынешнем изобилии нет проблем с покупкой всего готового, мы попросили трех шефов поделиться своими проверенными рецептами: получились такие пасхи, которые точно не купишь в магазине. 

Фисташковая пасха от  Александра Богданова

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Александр Богданов, бренд-шеф отеля "Гельвеция", ресторанов Cafe Claret и Marius, Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Александр Богданов, бренд-шеф отеля "Гельвеция", ресторанов Cafe Claret и Marius, Санкт-Петербург 

Ингредиенты:

  • 450 г творога  9%
  • 250 г белого шоколада
  • 100 г сливочного масла
  • 120 г сливок 33% жирности
  • 240 г фисташковой пасты
  • 50 г сушеной клюквы
  • 70 г сушеной вишни
  • 50 г цукатов из апельсина
  • 20 г цукаты из лайма
  • 100 мл рома

Приготовление:

  1. Замочите цукаты, клюкву и вишню в роме на 12 часов. Затем слейте жидкость и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Творог взбейте в блендере вместе со сливочным маслом до однородности.
  3. Вскипятите сливки, разведите в них шоколад и фисташковую пасту. Взбейте смесь погружным блендером, остудите.
  4. Смешайте творожную массу и шоколадную, частями, аккуратно введите цукаты и ягоды.
  5. Форму для пасхи выложите изнутри марлей. Заполните форму творожной массой, сверху поставьте груз. Уберите в холодильник на 12 часов. 

Пасха заварная от Влада Пискунова

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Влад Пискунов, шеф-повар ресторана «Матрешка»
Пресс-служба ресторана

Влад Пискунов, шеф-повар ресторана «Матрешка»

Ингредиенты:

  • 2,5 л цельного молока
  • 2 ст. л. сметаны или простокваши
  • 4 яичных желтка
  • 200 г сахара
  • 200 мл жирных сливок
  • горсть изюма без косточек
  • 1 стручок ванили
  • 200 г сливочного масла
  • цукаты для украшения

Приготовление:

  1. Налейте молоко в сотейник, нагрейте до 40–45 °С, растворите в нём сметану или простоквашу для скорейшего сквашивания. Накройте кастрюлю  полотенцем и оставьте при комнатной температуре примерно на сутки.
  2. Кастрюлю с закисшим молоком поставьте на умеренный огонь и доведите до слабого кипения. Молоко должно разделиться на почти прозрачную сыворотку и створоженную массу.
  3. Откиньте творожную массу на сложенную в несколько слоев марлю, свяжите мешочком и подвесьте над кастрюлей на ночь. К утру творог для пасхи будет готов.
  4. В это же время замочите изюм в воде и оставьте на несколько часов.
  5. Достаньте творог из холодильника и оставьте при комнатной температуре на час. Изюм достаньте из воды и хорошенько обсушите.
  6. Желтки, сахар, сливки смешайте в небольшой кастрюльке или ковшике и поставьте на водяную баню. Готовьте, непрерывно перемешивая венчиком, до заметного загустения. Остудите до комнатной температуры.
  7. Смешайте творог с яично сливочной массой, добавьте мякоть ванильного стручка и замоченный изюм. Введите размягчённое, но не растопленное (это важно!) сливочное масло. Тщательно вымесите.
  8. Форму для пасхи выстелите марлей, стараясь избегать грубых складок. Вместо формы для пасхи можно использовать глубокую миску или салатник.
  9. Выложите творожную массу в форму и завяжите марлю узлом – сверху положите тяжелый гнет. Поставьте пасху в холодильник на сутки.
  10. Достаньте готовую пасху, снимите марлю и украсьте пасху цукатами.

Пасха с малиной от Ирины Лыловой

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Ирина Лылова, шеф-кондитер отеля Four Season, Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Ирина Лылова, шеф-кондитер отеля Four Season, Санкт-Петербург

Ингредиенты:

Для пасхи:

  • 440 г творога 9% жирности
  • 230 г сахара
  • 230 г сливочного масла
  • 200 г сливок 33% жирности
  • 20 г фисташковая паста
  •  свежемороженая малина 
  • 15 г белый шоколад

Для шоколадного ганаша:

  • 100 г белого шоколада
  • 50 г сливок 33% жирности

Для украшения:

  • миндаль в белом шоколаде
  • свежая малина

Приготовление:

  1. Протрите творог через сито.
  2. Сливочное масло взбейте с сахаром до пышной массы.
  3. Сливки взбейте до устойчивых пиков.
  4. Аккуратно соедините  масло с творогом, а потом со взбитыми сливками.
  5. Половину готовой массы аккуратно смешайте с фисташковой пастой.
  6. Форму для пасхи выложите двумя слоями марли. На дно положите плитку белого шоколада по размеру. Выкладывайте творожную массу слоями, чередуя обычную с фисташковой. Между ними добавляйте малину. Уберите пасху в холодильник.
  7. На следующий день аккуратно выложите пасху из формы на блюдо и приготовьте ганаш. Растопите шоколад на водяной бане до 35С. Влейте теплые сливки и хорошо перемешайте. Когда ганаш немного охладится, но не потеряет своей текучести, полейте им пасху. Украсьте по желанию миндалем в белом шоколаде и свежими ягодами малины.
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