Выбирайте: три варианта творожной пасхи от знаменитых шефов!

Творожная пасха - один из символов праздничного стола Светлого Воскресенья. Несмотря на то, что при нынешнем изобилии нет проблем с покупкой всего готового, мы попросили трех шефов поделиться своими проверенными рецептами: получились такие пасхи, которые точно не купишь в магазине.