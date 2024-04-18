Пасха заварная от Влада Пискунова

Ингредиенты:

2,5 л цельного молока

2 ст. л. сметаны или простокваши

4 яичных желтка

200 г сахара

200 мл жирных сливок

горсть изюма без косточек

1 стручок ванили

200 г сливочного масла

цукаты для украшения

Приготовление:

1. Налейте молоко в сотейник, нагрейте до 40–45 °С, растворите в нём сметану или простоквашу для скорейшего сквашивания. Накройте кастрюлю полотенцем и оставьте при комнатной температуре примерно на сутки.

2. Кастрюлю с закисшим молоком поставьте на умеренный огонь и доведите до слабого кипения. Молоко должно разделиться на почти прозрачную сыворотку и створоженную массу.

3. Откиньте творожную массу на сложенную в несколько слоев марлю, свяжите мешочком и подвесьте над кастрюлей на ночь. К утру творог для пасхи будет готов. В это же время замочите изюм в воде и оставьте на несколько часов.

4. Достаньте творог из холодильника и оставьте при комнатной температуре на час. Изюм достаньте из воды и хорошенько обсушите.

5. Желтки, сахар, сливки смешайте в небольшой кастрюльке или ковшике и поставьте на водяную баню. Готовьте, непрерывно перемешивая венчиком, до заметного загустения. Остудите до комнатной температуры.

6. Смешайте творог с яично сливочной массой, добавьте мякоть ванильного стручка и замоченный изюм. Введите размягчённое, но не растопленное (это важно!) сливочное масло. Тщательно вымесите.

7. Форму для пасхи выстелите марлей, стараясь избегать грубых складок. Вместо формы для пасхи можно использовать глубокую миску или салатник.

8. Выложите творожную массу в форму и завяжите марлю узлом – сверху положите тяжелый гнет. Поставьте пасху в холодильник на сутки.

9. Достаньте готовую пасху, снимите марлю и украсьте пасху цукатами.