Пасха с малиной от Ирины Лыловой

Готовить пасху с фисташками - явный тренд. Возможно, потому, что праздник Пасхи приходит вместе с весной, а значит, на деревьях распускаются нежно-зеленые листочки. Точно такой цвет придают фисташки пасхе от шеф-кондитера петербургского отеля Four Season. Внутри сюрприз - яркие ягоды малины.
Ингредиенты:
Для пасхи:
- 440 г творога 9% жирности
- 230 г сахара
- 230 г сливочного масла
- 200 г сливок 33% жирности
- 20 г фисташковой пасты
- 50 г свежемороженой малины
- 15 г белого шоколада
- форма
- марля
Для шоколадного ганаша:
- 100 г белого шоколада
- 50 г сливок 33% жирности
Для украшения:
- миндаль в белом шоколаде
- свежая малина
Приготовление:
1. Протрите творог через сито.
2. Сливочное масло взбейте с сахаром до пышной массы.
3. Сливки взбейте до устойчивых пиков.
4. Аккуратно соедините масло с творогом, а потом со взбитыми сливками.
5. Половину готовой массы аккуратно смешайте с фисташковой пастой.
6. Форму для пасхи выложите двумя слоями марли. На дно положите плитку белого шоколада по размеру. Выкладывайте творожную массу слоями, чередуя обычную с фисташковой. Между ними добавляйте малину. Уберите пасху в холодильник.
7. На следующий день аккуратно выложите пасху из формы на блюдо и приготовьте ганаш. Растопите шоколад на водяной бане до 35С. Влейте теплые сливки и хорошо перемешайте. Когда ганаш немного охладится, но не потеряет своей текучести, полейте им пасху. Украсьте по желанию миндалем в белом шоколаде и свежими ягодами малины.
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