Пасха с малиной от Ирины Лыловой

Ингредиенты:

Для пасхи:

440 г творога 9% жирности

230 г сахара

230 г сливочного масла

200 г сливок 33% жирности

20 г фисташковой пасты

50 г свежемороженой малины

15 г белого шоколада

форма

марля

Для шоколадного ганаша:

100 г белого шоколада

50 г сливок 33% жирности

Для украшения:

миндаль в белом шоколаде

свежая малина

Приготовление:

1. Протрите творог через сито.

2. Сливочное масло взбейте с сахаром до пышной массы.

3. Сливки взбейте до устойчивых пиков.

4. Аккуратно соедините масло с творогом, а потом со взбитыми сливками.

5. Половину готовой массы аккуратно смешайте с фисташковой пастой.

6. Форму для пасхи выложите двумя слоями марли. На дно положите плитку белого шоколада по размеру. Выкладывайте творожную массу слоями, чередуя обычную с фисташковой. Между ними добавляйте малину. Уберите пасху в холодильник.

7. На следующий день аккуратно выложите пасху из формы на блюдо и приготовьте ганаш. Растопите шоколад на водяной бане до 35С. Влейте теплые сливки и хорошо перемешайте. Когда ганаш немного охладится, но не потеряет своей текучести, полейте им пасху. Украсьте по желанию миндалем в белом шоколаде и свежими ягодами малины.