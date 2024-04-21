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Пасха с малиной от Ирины Лыловой

Готовить пасху с фисташками  - явный тренд. Возможно, потому, что праздник Пасхи приходит вместе с весной, а значит, на деревьях распускаются нежно-зеленые листочки. Точно такой цвет придают фисташки пасхе от шеф-кондитера петербургского отеля Four Season. Внутри сюрприз - яркие ягоды малины.

Пресс-служба ресторана
Ирина Лылова, шеф-кондитер отеля Four Seasons, Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Ирина Лылова, шеф-кондитер отеля Four Seasons, Санкт-Петербург

Ингредиенты:

Для пасхи:

  • 440 г творога 9% жирности
  • 230 г сахара
  • 230 г сливочного масла
  • 200 г сливок 33% жирности
  • 20 г фисташковой пасты
  • 50 г свежемороженой малины 
  • 15 г белого шоколада
  • форма
  • марля

Для шоколадного ганаша:

  • 100 г белого шоколада
  • 50 г сливок 33% жирности

Для украшения:

  • миндаль в белом шоколаде
  • свежая малина

Приготовление:

1. Протрите творог через сито.

2. Сливочное масло взбейте с сахаром до пышной массы.

3. Сливки взбейте до устойчивых пиков.

4. Аккуратно соедините  масло с творогом, а потом со взбитыми сливками.

5. Половину готовой массы аккуратно смешайте с фисташковой пастой.

6. Форму для пасхи выложите двумя слоями марли. На дно положите плитку белого шоколада по размеру. Выкладывайте творожную массу слоями, чередуя обычную с фисташковой. Между ними добавляйте малину. Уберите пасху в холодильник.

7. На следующий день аккуратно выложите пасху из формы на блюдо и приготовьте ганаш. Растопите шоколад на водяной бане до 35С. Влейте теплые сливки и хорошо перемешайте. Когда ганаш немного охладится, но не потеряет своей текучести, полейте им пасху. Украсьте по желанию миндалем в белом шоколаде и свежими ягодами малины.

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Ирина Лылова

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