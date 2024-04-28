Фисташковая пасха от Александра Богданова

Пасхальный десерт от бренд-шефа петербургского отеля "Гельвеция", ресторанов Cafe Claret и Marius не только вкусная, но и нарядная - это, благодаря набору из цукатов, ягод и ореховой пасты. Выбирайте для рецепта жирный и качественный творог, чтобы пасха получилась нежной и сливочной.
Ингредиенты:
- 450 г творога 9% жирности
- 250 г белого шоколада
- 100 г сливочного масла
- 120 г сливок 33% жирности
- 240 г фисташковой пасты
- 50 г сушеной клюквы
- 70 г сушеной вишни
- 50 г цукатов из апельсина
- 20 г цукаты из лайма
- 100 мл рома
Приготовление:
1. Замочите цукаты, клюкву и вишню в роме на 12 часов. Затем слейте жидкость и обсушите бумажными полотенцами.
2. Творог взбейте в блендере вместе со сливочным маслом до однородности.
3. Вскипятите сливки, разведите в них шоколад и фисташковую пасту. Взбейте смесь погружным блендером, остудите.
4. Смешайте творожную массу и шоколадную, частями, аккуратно введите цукаты и ягоды.
5. Форму для пасхи выложите изнутри марлей. Заполните форму творожной массой, сверху поставьте груз. Уберите в холодильник на 12 часов.
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