Фисташковая пасха от Александра Богданова

Ингредиенты:

450 г творога 9% жирности

250 г белого шоколада

100 г сливочного масла

120 г сливок 33% жирности

240 г фисташковой пасты

50 г сушеной клюквы

70 г сушеной вишни

50 г цукатов из апельсина

20 г цукаты из лайма

100 мл рома

Приготовление:

1. Замочите цукаты, клюкву и вишню в роме на 12 часов. Затем слейте жидкость и обсушите бумажными полотенцами.

2. Творог взбейте в блендере вместе со сливочным маслом до однородности.

3. Вскипятите сливки, разведите в них шоколад и фисташковую пасту. Взбейте смесь погружным блендером, остудите.

4. Смешайте творожную массу и шоколадную, частями, аккуратно введите цукаты и ягоды.

5. Форму для пасхи выложите изнутри марлей. Заполните форму творожной массой, сверху поставьте груз. Уберите в холодильник на 12 часов.