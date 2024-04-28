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Фисташковая пасха от Александра Богданова

Пасхальный десерт от бренд-шефа петербургского отеля "Гельвеция", ресторанов Cafe Claret и Marius не только вкусная, но и нарядная - это, благодаря набору из цукатов, ягод и ореховой пасты. Выбирайте для рецепта жирный и качественный творог, чтобы пасха получилась нежной и сливочной. 

Александр Богданов, бренд-шеф отеля "Гельвеция", ресторанов Cafe Claret и Marius, Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Александр Богданов, бренд-шеф отеля "Гельвеция", ресторанов Cafe Claret и Marius, Санкт-Петербург

Собака.ru, пресс-служба ресторана

Ингредиенты:

  • 450 г творога  9% жирности
  • 250 г белого шоколада
  • 100 г сливочного масла
  • 120 г сливок 33% жирности
  • 240 г фисташковой пасты
  • 50 г сушеной клюквы
  • 70 г сушеной вишни
  • 50 г цукатов из апельсина
  • 20 г цукаты из лайма
  • 100 мл рома

Приготовление:

1. Замочите цукаты, клюкву и вишню в роме на 12 часов. Затем слейте жидкость и обсушите бумажными полотенцами.

2. Творог взбейте в блендере вместе со сливочным маслом до однородности.

3. Вскипятите сливки, разведите в них шоколад и фисташковую пасту. Взбейте смесь погружным блендером, остудите.

4. Смешайте творожную массу и шоколадную, частями, аккуратно введите цукаты и ягоды.

5. Форму для пасхи выложите изнутри марлей. Заполните форму творожной массой, сверху поставьте груз. Уберите в холодильник на 12 часов.

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