Пасхальный кулич от Дмитрия Башкирова

Ингредиенты:

Для кулича:

580 г сахара

440 г сливочного масла

50 мл растительного масла

720 г молока 3,2% жирности

1 яичный желток

30 г сухих дрожжей

1,440 г муки в/с

440 г сухофруктов ( чернослив, курага, изюм )

1/2 ч.л. куркумы

1/2 ч.л. тертого мускатного ореха

1 ч.л. соли

Для глазури:

600 г сахара

100 мл воды

20 мл лимонного сока

10 г листового желатина

Приготовление:

1. Подогрейте молоко, перелейте его в большую миску, добавьте сахар, размешайте до растворения, всыпьте туда же дрожжи и влейте желток. Хорошо размешайте, накройте пленкой и оставьте на пару часов.

2. Когда дрожжи поработают, аккуратно, частями всыпайте в смесь муку, вымешивая, чтобы не было комков. Затем добавьте размягченное сливочное масло, куркуму, мускатный орех, соль. В конце – изюм. Вымесите тесто до однородности. Накройте миску пленкой или влажным полотенцем и оставьте в теплом месте, чтобы тесто поднялось.

3. Когда тесто увеличиться в объеме в два раза, смажьте руки растительным маслом и разделите его на части по 350 г. Положите в формы, накройте и оставьте в теплом месте на несколько часов, чтобы тесто снова поднялось.

4. Выпекайте в духовке при температуре 140 градусов 30–35 мин.

5. Пока куличи остывают приготовьте глазурь. Для этого смешайте в сотейнике воду, сахар, лимонный сок и доведите до кипения. Добавьте желатин и взбейте. Полейте куличи глазурью, сверху украсьте нарезанными сухофруктами.