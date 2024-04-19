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Пасхальный кулич от Дмитрия Башкирова

Понятный рецепт кулича предлагает шеф-повар московского ресторана «Мари Vanna». Все по классике: сдобное дрожжевое тесто и набор специй для утонченного аромата. В глазури тонут кусочки сухофруктов. К ним, по желанию, можно добавить дробленные орешки. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Дмитрий Башкиров, шеф-повар московского ресторана «Мари Vanna»
Пресс-служба ресторана

Дмитрий Башкиров, шеф-повар московского ресторана «Мари Vanna»

Ингредиенты:

Для кулича:

  • 580 г сахара
  • 440 г сливочного масла
  • 50 мл растительного масла
  • 720 г молока 3,2% жирности
  • 1 яичный желток
  • 30 г сухих дрожжей
  • 1,440 г муки в/с
  • 440 г сухофруктов ( чернослив, курага, изюм )
  • 1/2 ч.л. куркумы
  • 1/2 ч.л. тертого мускатного ореха
  • 1 ч.л. соли

Для глазури:

  • 600 г сахара
  • 100 мл воды
  • 20 мл лимонного сока
  • 10 г листового желатина

 Приготовление:

1. Подогрейте молоко, перелейте его в большую миску, добавьте сахар, размешайте до растворения, всыпьте туда  же дрожжи и влейте желток. Хорошо размешайте, накройте пленкой и оставьте на пару часов.

2. Когда дрожжи поработают, аккуратно, частями всыпайте в смесь муку, вымешивая, чтобы не было комков. Затем добавьте размягченное сливочное масло, куркуму, мускатный орех, соль. В конце – изюм.  Вымесите тесто до однородности. Накройте миску пленкой или влажным полотенцем и оставьте в теплом месте, чтобы тесто поднялось. 

3. Когда тесто увеличиться в объеме в два раза, смажьте руки растительным маслом и разделите его на части по 350 г. Положите в формы, накройте и оставьте в теплом месте на несколько часов, чтобы тесто снова поднялось.

4. Выпекайте в духовке при температуре 140 градусов 30–35 мин.

5. Пока куличи остывают приготовьте глазурь. Для этого смешайте в сотейнике воду, сахар, лимонный сок и доведите до кипения. Добавьте желатин и взбейте. Полейте куличи глазурью, сверху украсьте нарезанными сухофруктами.

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