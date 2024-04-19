Пасхальный кулич от Дмитрия Башкирова

Понятный рецепт кулича предлагает шеф-повар московского ресторана «Мари Vanna». Все по классике: сдобное дрожжевое тесто и набор специй для утонченного аромата. В глазури тонут кусочки сухофруктов. К ним, по желанию, можно добавить дробленные орешки.
Ингредиенты:
Для кулича:
- 580 г сахара
- 440 г сливочного масла
- 50 мл растительного масла
- 720 г молока 3,2% жирности
- 1 яичный желток
- 30 г сухих дрожжей
- 1,440 г муки в/с
- 440 г сухофруктов ( чернослив, курага, изюм )
- 1/2 ч.л. куркумы
- 1/2 ч.л. тертого мускатного ореха
- 1 ч.л. соли
Для глазури:
- 600 г сахара
- 100 мл воды
- 20 мл лимонного сока
- 10 г листового желатина
Приготовление:
1. Подогрейте молоко, перелейте его в большую миску, добавьте сахар, размешайте до растворения, всыпьте туда же дрожжи и влейте желток. Хорошо размешайте, накройте пленкой и оставьте на пару часов.
2. Когда дрожжи поработают, аккуратно, частями всыпайте в смесь муку, вымешивая, чтобы не было комков. Затем добавьте размягченное сливочное масло, куркуму, мускатный орех, соль. В конце – изюм. Вымесите тесто до однородности. Накройте миску пленкой или влажным полотенцем и оставьте в теплом месте, чтобы тесто поднялось.
3. Когда тесто увеличиться в объеме в два раза, смажьте руки растительным маслом и разделите его на части по 350 г. Положите в формы, накройте и оставьте в теплом месте на несколько часов, чтобы тесто снова поднялось.
4. Выпекайте в духовке при температуре 140 градусов 30–35 мин.
5. Пока куличи остывают приготовьте глазурь. Для этого смешайте в сотейнике воду, сахар, лимонный сок и доведите до кипения. Добавьте желатин и взбейте. Полейте куличи глазурью, сверху украсьте нарезанными сухофруктами.
Комментарии (0)