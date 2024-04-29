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Кулич с цукатами, вишней и черным шоколадом от Анны Федяй

Приготовление этого кулича на опаре растягивается не на один день, но результат точно стоит того. Сдобное пышное тесто с со сладостью вишни и легкой горечью шоколада  -  кулич может храниться несколько дней и не черстветь. 

Собака.ru
Анна Федяй, шеф-кондитер отеля The Carlton, Moscow
Пресс-служба ресторана

Анна Федяй, шеф-кондитер отеля The Carlton, Moscow

Ингредиенты:

Для опары:

  • 550 г пшеничной муки в\с
  • 350 г молока
  • 40 г свежих дрожжей

Для теста:

  • 450 г муки в/с
  • 6 яиц
  • 300 г сахара
  • 300 г сливочного масла 
  • 50 г молока
  • 400 г шоколадных капель
  • 100 г сушеной вишни
  • 400 г апельсиновых цукатов
  • 8 г ванильной пасты

Для глазури:

  • 10 г порошкового желатина
  • 60 мл воды
  • 180 г сахара
  • 5 мл лимонного сока

Приготовление:

  1. Приготовьте опару. Накануне вечером смешайте все ингредиенты опары в миске для миксера и хорошо вымесите насадкой крюк. Можете сделать это вручную. Накройте миску пленкой и уберите опару в теплое место. Дождитесь, когда опара поднимется в 2 раза и уберите ее в холодильник на ночь.
  2. На следующий день соедините в миске опару, оставшуюся муку, молоко, яйца и сахар. Вымесите на невысокой скорости до однородности.
  3. В четыре этапа добавьте в тесто сливочное масло, нарезанное кубиками, а затем в три этапа введите ванильную пасту, цукаты и вишню.
  4. Накройте миску пленкой и дайте тесту отдохнуть 30 минут.
  5. Разделите тесто на насколько частей, в зависимости от того, сколько у вас форм и какого они размера. Сформируйте из порций колобки и разложите по формам так, чтобы тесто занимало только половину формы.
  6. Накройте формы пленкой и уберите в теплое место на 3 часа. Куличи должны увеличиться в три раза.
  7. Выпекайте куличи в разогретой до 190С духовке 25 минут, готовность можно проверить с помощью термометра, в середине готового кулича  должно быть 95С.
  8. Приготовьте глазурь. Смешайте желатин с 20 мл воды, оставьте набухать. Сахар смешайте с 40 мл воды и доведите до кипения, а затем введите разбухший желатин. Добавьте сок лимона и взбейте все миксером до образования плотной тягучей массы.
  9. Остывшие куличи опустите «головкой» в полученную глазурь или с помощью кондитерского мешка украсьте их глазурью.
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