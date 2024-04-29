Кулич с цукатами, вишней и черным шоколадом от Анны Федяй

Приготовление этого кулича на опаре растягивается не на один день, но результат точно стоит того. Сдобное пышное тесто с со сладостью вишни и легкой горечью шоколада - кулич может храниться несколько дней и не черстветь.
Ингредиенты:
Для опары:
- 550 г пшеничной муки в\с
- 350 г молока
- 40 г свежих дрожжей
Для теста:
- 450 г муки в/с
- 6 яиц
- 300 г сахара
- 300 г сливочного масла
- 50 г молока
- 400 г шоколадных капель
- 100 г сушеной вишни
- 400 г апельсиновых цукатов
- 8 г ванильной пасты
Для глазури:
- 10 г порошкового желатина
- 60 мл воды
- 180 г сахара
- 5 мл лимонного сока
Приготовление:
- Приготовьте опару. Накануне вечером смешайте все ингредиенты опары в миске для миксера и хорошо вымесите насадкой крюк. Можете сделать это вручную. Накройте миску пленкой и уберите опару в теплое место. Дождитесь, когда опара поднимется в 2 раза и уберите ее в холодильник на ночь.
- На следующий день соедините в миске опару, оставшуюся муку, молоко, яйца и сахар. Вымесите на невысокой скорости до однородности.
- В четыре этапа добавьте в тесто сливочное масло, нарезанное кубиками, а затем в три этапа введите ванильную пасту, цукаты и вишню.
- Накройте миску пленкой и дайте тесту отдохнуть 30 минут.
- Разделите тесто на насколько частей, в зависимости от того, сколько у вас форм и какого они размера. Сформируйте из порций колобки и разложите по формам так, чтобы тесто занимало только половину формы.
- Накройте формы пленкой и уберите в теплое место на 3 часа. Куличи должны увеличиться в три раза.
- Выпекайте куличи в разогретой до 190С духовке 25 минут, готовность можно проверить с помощью термометра, в середине готового кулича должно быть 95С.
- Приготовьте глазурь. Смешайте желатин с 20 мл воды, оставьте набухать. Сахар смешайте с 40 мл воды и доведите до кипения, а затем введите разбухший желатин. Добавьте сок лимона и взбейте все миксером до образования плотной тягучей массы.
- Остывшие куличи опустите «головкой» в полученную глазурь или с помощью кондитерского мешка украсьте их глазурью.
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