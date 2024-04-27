Творожный кулич от Давида Эммерле

Ингредиенты:

220 г пшеничной муки

300 г творога 5% жирности

3 яйца

100 г сливочного масла

160 г сахара

120 г сушеной вишни

80 г рома

1 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. соды

цедра 1/2 лимона

15 г сока лимона

1/2 ч.л. соли

1 стручок ванили

1/2 ч.л. куркумы

Приготовление:

1. Сушеную вишню предварительно замочите на ночь в роме.

2. Взбейте яйца с сахаром и солью до образования плотной пены.

3. Натрите цедру 1/2 лимона, куркуму и семена из стручка ванили разотрите. Добавьте во взбитую смесь разрыхлитель, соду, сок лимона, цедру, куркуму, ваниль и еще раз взбейте в течение 2-х минут.

4. ⁠Введите в массу сливочное масло комнатной температуры так, чтобы оно полностью в ней растворилось.

5. Творог пропустите через сито. В два этапа введите его в смесь, аккуратно вымешивая.

6. На самой низкой скорости продолжайте вымешивать, постепенно добавляя муку.

6. Прикройте тесто полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно, с помощью лопатки, введите предварительно замоченную в роме вишню.

6. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.

7. Смажьте бумажные формы для куличей топленым маслом, с помощью кондитерского мешка заполняйте формы тестом до половины их высоты, в конце аккуратно выравнивая ложкой.

8. Внизу духовки разместите емкость с холодной водой для создания влажной среды. Выпекайте куличи при температуре 160С 35-40 минут.

9. Готовые куличи достаньте из духовки и поставьте на решетку, дайте остыть. Посыпьте остывшие куличи сахарной пудрой или украсьте по вашему желанию.