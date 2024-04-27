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Творожный кулич от Давида Эммерле

Этот кулич отличается от классических дрожжевых тем, что тесто в нем получается особенным, влажным и тяжелым, за счет использования в рецепте творога. К тому же, это отличный вариант для тех, кто не любит иметь дело с дрожжевым тестом: творожный кулич поднимается исключительно за счет разрыхлителя. 

Собака.ru
Давид Эммерле, шеф-повар ресторана Grand Cru, Москва
Собака.ru

Давид Эммерле,  шеф-повар ресторана Grand Cru, Москва

Ингредиенты:

  • 220 г пшеничной муки
  • 300 г творога 5% жирности
  • 3 яйца
  • 100 г сливочного масла  
  • 160 г сахара
  • 120 г сушеной вишни
  • 80 г рома
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. соды
  • цедра 1/2 лимона
  • 15 г сока лимона
  • 1/2 ч.л. соли
  •  1 стручок ванили  
  • 1/2 ч.л. куркумы

Приготовление:

1. Сушеную вишню предварительно замочите на ночь в роме.

2. Взбейте яйца с сахаром и солью до образования плотной пены.

3. Натрите цедру 1/2 лимона, куркуму и семена из стручка ванили разотрите.  Добавьте во взбитую смесь разрыхлитель, соду, сок лимона, цедру, куркуму, ваниль и еще раз взбейте в течение 2-х минут.

4. ⁠Введите в массу сливочное масло комнатной температуры так, чтобы оно полностью в ней растворилось.

5. Творог пропустите через сито. В два этапа введите его в смесь, аккуратно вымешивая.

6. На самой низкой скорости продолжайте вымешивать, постепенно добавляя муку.

6. Прикройте тесто полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно, с помощью лопатки, введите предварительно замоченную в роме вишню.

6. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.

7. Смажьте бумажные формы для куличей топленым маслом, с помощью кондитерского мешка заполняйте формы тестом до половины их высоты, в конце аккуратно выравнивая ложкой.

8.  Внизу духовки разместите емкость с холодной водой для создания влажной среды. Выпекайте куличи при температуре 160С 35-40 минут.

9. Готовые куличи достаньте из духовки и поставьте на решетку, дайте остыть. Посыпьте остывшие куличи сахарной пудрой или украсьте по вашему желанию.

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Выпечка
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Давид Эммерле

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