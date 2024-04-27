Творожный кулич от Давида Эммерле

Этот кулич отличается от классических дрожжевых тем, что тесто в нем получается особенным, влажным и тяжелым, за счет использования в рецепте творога. К тому же, это отличный вариант для тех, кто не любит иметь дело с дрожжевым тестом: творожный кулич поднимается исключительно за счет разрыхлителя.
Ингредиенты:
- 220 г пшеничной муки
- 300 г творога 5% жирности
- 3 яйца
- 100 г сливочного масла
- 160 г сахара
- 120 г сушеной вишни
- 80 г рома
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 ч.л. соды
- цедра 1/2 лимона
- 15 г сока лимона
- 1/2 ч.л. соли
- 1 стручок ванили
- 1/2 ч.л. куркумы
Приготовление:
1. Сушеную вишню предварительно замочите на ночь в роме.
2. Взбейте яйца с сахаром и солью до образования плотной пены.
3. Натрите цедру 1/2 лимона, куркуму и семена из стручка ванили разотрите. Добавьте во взбитую смесь разрыхлитель, соду, сок лимона, цедру, куркуму, ваниль и еще раз взбейте в течение 2-х минут.
4. Введите в массу сливочное масло комнатной температуры так, чтобы оно полностью в ней растворилось.
5. Творог пропустите через сито. В два этапа введите его в смесь, аккуратно вымешивая.
6. На самой низкой скорости продолжайте вымешивать, постепенно добавляя муку.
6. Прикройте тесто полотенцем и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно, с помощью лопатки, введите предварительно замоченную в роме вишню.
6. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок.
7. Смажьте бумажные формы для куличей топленым маслом, с помощью кондитерского мешка заполняйте формы тестом до половины их высоты, в конце аккуратно выравнивая ложкой.
8. Внизу духовки разместите емкость с холодной водой для создания влажной среды. Выпекайте куличи при температуре 160С 35-40 минут.
9. Готовые куличи достаньте из духовки и поставьте на решетку, дайте остыть. Посыпьте остывшие куличи сахарной пудрой или украсьте по вашему желанию.
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