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Как быстро и просто сделать красивые «мраморные» яйца

Накануне Пасхи в магазинах появляется такое разнообразие красителей для яиц, что глаза разбегаются.  И хоть на всем подряд написано о полной безвредности состава для организма человека, мы, все-таки, остаемся приверженцами луковой шелухи. Вот, один из простых вариантов окрашивания пасхальных яиц с великолепным результатом.

Собака.ru
Собака.ru

Нам потребуются:

  • Сырые яйца
  • Горсть луковой шелухи
  • ¼ кочана красной капусты
  • 1 ст. л. столового  уксуса 9%
  • Марлевые салфетки
  • Нитки

1. Луковую шелуху мелко и произвольно нарежьте ножницами или раскрошите ладонями, если она сухая. Сложите в глубокую тарелку.

2. Мелко и произвольно нарежьте белую бумагу, сложите в тарелку с шелухой и все перемешайте.

3. Окуните яйцо в воду, а затем полностью обваляйте в луково-бумажной шелухе и положите на развернутую марлевую салфетку.

 

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru

4. Плотно обтяните яйцо марлей, а хвостик плотно завяжите ниткой. Отрежьте слишком длинный хвостик ножницами.

5. Сложите в кастрюлю крупно нарубленную капусту, сверху - яйца. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала яйца, добавьте уксус. Сварите яйца на среднем огне до готовности. 

6. Выключите огонь и оставьте яйца в кастрюле для продолжения процесса окрашивания. Чем дольше они будут лежать, тем контрастней и ярче получится рисунок.

7. Достаньте яйца, освободите от марли и шелухи. Если хотите добавить "винтажности", протрите яйца губкой для мытья посуды, чтобы сделать потертости. 

8. Для глянцевости можно протереть яйца марлей, смоченной в растительном масле. 

 

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
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