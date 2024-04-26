Как быстро и просто сделать красивые «мраморные» яйца

4. Плотно обтяните яйцо марлей, а хвостик плотно завяжите ниткой. Отрежьте слишком длинный хвостик ножницами.

5. Сложите в кастрюлю крупно нарубленную капусту, сверху - яйца. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала яйца, добавьте уксус. Сварите яйца на среднем огне до готовности.

6. Выключите огонь и оставьте яйца в кастрюле для продолжения процесса окрашивания. Чем дольше они будут лежать, тем контрастней и ярче получится рисунок.

7. Достаньте яйца, освободите от марли и шелухи. Если хотите добавить "винтажности", протрите яйца губкой для мытья посуды, чтобы сделать потертости.

8. Для глянцевости можно протереть яйца марлей, смоченной в растительном масле.