Как быстро и просто сделать красивые «мраморные» яйца

Накануне Пасхи в магазинах появляется такое разнообразие красителей для яиц, что глаза разбегаются. И хоть на всем подряд написано о полной безвредности состава для организма человека, мы, все-таки, остаемся приверженцами луковой шелухи. Вот, один из простых вариантов окрашивания пасхальных яиц с великолепным результатом.
Нам потребуются:
- Сырые яйца
- Горсть луковой шелухи
- ¼ кочана красной капусты
- 1 ст. л. столового уксуса 9%
- Марлевые салфетки
- Нитки
1. Луковую шелуху мелко и произвольно нарежьте ножницами или раскрошите ладонями, если она сухая. Сложите в глубокую тарелку.
2. Мелко и произвольно нарежьте белую бумагу, сложите в тарелку с шелухой и все перемешайте.
3. Окуните яйцо в воду, а затем полностью обваляйте в луково-бумажной шелухе и положите на развернутую марлевую салфетку.
4. Плотно обтяните яйцо марлей, а хвостик плотно завяжите ниткой. Отрежьте слишком длинный хвостик ножницами.
5. Сложите в кастрюлю крупно нарубленную капусту, сверху - яйца. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала яйца, добавьте уксус. Сварите яйца на среднем огне до готовности.
6. Выключите огонь и оставьте яйца в кастрюле для продолжения процесса окрашивания. Чем дольше они будут лежать, тем контрастней и ярче получится рисунок.
7. Достаньте яйца, освободите от марли и шелухи. Если хотите добавить "винтажности", протрите яйца губкой для мытья посуды, чтобы сделать потертости.
8. Для глянцевости можно протереть яйца марлей, смоченной в растительном масле.
Комментарии (0)