«Конфетти»: необычное украшение для пасхальных яиц

Этот простой способ покрасить яйца очень понравится детям. А вы убьете сразу двух зайцев: сделаете светлый праздник Пасхи еще красивее, и разовьете мелкую моторику у своих помощников. Все вместе вы убедитесь, что яичный белок - натуральный и надежный клей.
Нам потребуются:
- Вареные яйца
- Конфетти “Тишью” (бумажные)
- Белок одного сырого яйца
- Кисточка
1. Помойте яйца и сварите их в кипящей воде до готовности, дайте остыть.
2. Аккуратно разбейте сырое яйцо и отделите белок от желтка.
2. Кисточкой наносите на поверхность яйца каплю яичного белка и сразу прикладывайте одно конфетти. Следом нанесите белок поверх конфетти, как бы "запечатывая" его на поверхности яйца.
3. Повторите эту процедуру с остальными конфетти, наклеивая их внахлест и неравномерно.
4. Дайте яйцам подсохнуть и выложите их на тарелку.
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