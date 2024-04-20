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«Конфетти»: необычное украшение для пасхальных яиц

Этот простой способ покрасить яйца очень понравится детям. А вы убьете сразу двух зайцев: сделаете светлый праздник Пасхи еще красивее, и разовьете мелкую моторику у своих помощников. Все вместе вы убедитесь, что яичный белок -  натуральный и надежный клей.

Собака.ru
Собака.ru

Нам потребуются:

  • Вареные яйца 
  • Конфетти “Тишью” (бумажные)
  • Белок одного сырого яйца
  • Кисточка

1. Помойте яйца и сварите их в кипящей воде до готовности, дайте остыть. 

2. Аккуратно разбейте сырое яйцо и отделите белок от желтка. 

2. Кисточкой наносите на поверхность яйца каплю яичного белка и сразу прикладывайте одно конфетти. Следом нанесите белок поверх конфетти, как бы "запечатывая" его на поверхности яйца.   

3. Повторите эту процедуру с остальными конфетти, наклеивая их внахлест и неравномерно. 

4. Дайте яйцам подсохнуть и выложите их на тарелку.

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
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