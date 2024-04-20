«Конфетти»: необычное украшение для пасхальных яиц

Нам потребуются:

Вареные яйца

Конфетти “Тишью” (бумажные)

Белок одного сырого яйца

Кисточка

1. Помойте яйца и сварите их в кипящей воде до готовности, дайте остыть.

2. Аккуратно разбейте сырое яйцо и отделите белок от желтка.

2. Кисточкой наносите на поверхность яйца каплю яичного белка и сразу прикладывайте одно конфетти. Следом нанесите белок поверх конфетти, как бы "запечатывая" его на поверхности яйца.

3. Повторите эту процедуру с остальными конфетти, наклеивая их внахлест и неравномерно.

4. Дайте яйцам подсохнуть и выложите их на тарелку.