Пасхальный венок из яичных скорлупок

Этот венок можно использовать как декор кулича или подсвечник. Яичной скорлупы у вас, скорее всего, будет в достатке - накануне Пасхи яйца нужны для выпечки и салатов. А элементы, которые вы вложите в скорлупки, зависят лишь от вашей фантазии.