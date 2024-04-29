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Пасхальный венок из яичных скорлупок

Этот венок можно использовать как декор кулича или подсвечник. Яичной скорлупы у вас, скорее всего, будет в достатке - накануне Пасхи яйца нужны для выпечки и салатов. А элементы, которые вы вложите в скорлупки, зависят лишь от вашей фантазии. 

Собака.ru
Собака.ru

Нам потребуются:

  • Яичная скорлупа
  • Клеевой пистолет
  • Декор на ваш вкус (небольшие цветы или листики, перья, мелкие конфеты или драже, бумага тишью, перепелиные яйца)

 

1. Подготовьте скорлупу для венка. выбирая  крупную и глубокую. Очистите скорлупки от внутренних пленок. 

2. Возьмите плоскую тарелку или заранее приготовленный шаблон - ровный круг из плотного картона. 

3. На тарелке или шаблоне склеивайте скорлупки друг с другом по кругу.

4. Аккуратно разложите выбранный декор по скорлупкам. 

5. Когда венок подсохнет, в центр можно поставить кулич или свечи-столбики разной высоты и цвета.   

 

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru
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