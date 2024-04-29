Пасхальный венок из яичных скорлупок

Этот венок можно использовать как декор кулича или подсвечник. Яичной скорлупы у вас, скорее всего, будет в достатке - накануне Пасхи яйца нужны для выпечки и салатов. А элементы, которые вы вложите в скорлупки, зависят лишь от вашей фантазии.
Нам потребуются:
- Яичная скорлупа
- Клеевой пистолет
- Декор на ваш вкус (небольшие цветы или листики, перья, мелкие конфеты или драже, бумага тишью, перепелиные яйца)
1. Подготовьте скорлупу для венка. выбирая крупную и глубокую. Очистите скорлупки от внутренних пленок.
2. Возьмите плоскую тарелку или заранее приготовленный шаблон - ровный круг из плотного картона.
3. На тарелке или шаблоне склеивайте скорлупки друг с другом по кругу.
4. Аккуратно разложите выбранный декор по скорлупкам.
5. Когда венок подсохнет, в центр можно поставить кулич или свечи-столбики разной высоты и цвета.
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