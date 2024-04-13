Пшенная каша с тыквой, курагой и миндальным пралине от Романа Киселева

6 порций

2 ч + 1 ч на маринование

Ингредиенты:

для каши:

500 г пшена

1,2 л воды

300 мл кокосового молока

3–4 ст. л. сиропа топинамбура

80 г сливочного масла

1 ч. л. с горкой куркумы

1/2 ч. л. морской соли

для тыквы:

500 г тыквы

2 ч. л. меда

1/2 ст. л. растительного масла

1/2 ч. л. куркумы

1/2 ч. л. молотого имбиря

1/2 ч. л. молотой корицы

1/2 ч. л. морской соли

для миндального пралине:

250 г очищенного миндаля

20 г темного шоколада

1 ч. л. какао-порошка

морская соль на кончике ножа

для микса семян:

25 г семян льна

50 г очищенных семян подсолнечника

50 г очищенных семян тыквы

50 г белого кунжута

50 г черного кунжута

для кураги:

100 г кураги

100 мл воды

2 ст. л. сиропа топинамбура

для подачи:

1 ст. л. очищенных семян тыквы

2 банана

2 ч. л. кокосовой стружки

2 ст. л. кокосовых чипсов

Приготовление:

1. Сначала запеките тыкву. Очистите ее, нарежьте кубиками со стороной 1,5 см и выложите в миску. Добавьте мед, растительное масло, все специи, перемешайте и оставьте тыкву мариноваться на 1 час. Разогрейте духовку до 180 °С и включите конвекцию, если есть. Выложите тыкву в форму или на застеленный пергаментом противень и запекайте 10–15 минут. Духовку не выключайте.

2. Для пралине миндаль выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте 15–20 минут до золотистого цвета. Немного остудите и выложите в чашу блендера. Добавьте все остальные ингредиенты и взбивайте 10 минут до получения однородной пасты. Духовку не выключайте.

3. Для микса семян выложите все ингредиенты тонким слоем на противень и подсушивайте 15–20 минут, периодически помешивая, до золотистого цвета. Готовый микс еще раз перемешайте.

4. Курагу вымойте, нарежьте мелкими кубиками, выложите в сотейник и залейте водой. Добавьте сироп и варите на небольшом огне 15 минут, пока курага не станет мягкой. Переложите курагу тонким слоем на пергамент и остудите.

5. Для каши крупу промойте, выложите в кастрюлю, залейте 1 л холодной воды, добавьте куркуму, соль и варите на умеренном огне 12–15 минут до полуготовности.

6. Влейте в кастрюлю еще 200 мл воды и кокосовое молоко, добавьте запеченную тыкву и варите кашу 20 минут до готовности. Добавьте сироп топинамбура, сливочное масло и перемешайте.

7. Для подачи тыквенные семечки обжаривайте 7–10 минут на сухой сковороде, затем крупно порубите. Бананы очистите и нарежьте кружочками. Разложите кашу по тарелкам. Сверху выложите параллельными слоями банан, кокосовую стружку, кокосовые чипсы, курагу и миндальное пралине. Пралине посыпьте обжаренными тыквенными семечками, а банан — миксом семян. Сразу подавайте, пока каша не остыла.

Пшенная каша может немного горчить, так как крупа содержит растительные жиры, окисляющиеся при длительном хранении. Чтобы от них избавиться, обязательно надо промыть крупу перед приготовлением.