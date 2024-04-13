Пшенная каша с тыквой, курагой и миндальным пралине от Романа Киселева

Самую обычную пшенную крупу, оказывается, можно приготовить так, что назвать это простым словом «каша» язык не поворачивается. Шеф-повар петербургского ЗОЖ-бистро Nothing Fancy добавил блюду текстур, вкусов и оригинальности. Рецепт подходит веганам, постящимся и тем, кто любит вкусно поесть, но не забывает о пользе.
6 порций
2 ч + 1 ч на маринование
Ингредиенты:
для каши:
- 500 г пшена
- 1,2 л воды
- 300 мл кокосового молока
- 3–4 ст. л. сиропа топинамбура
- 80 г сливочного масла
- 1 ч. л. с горкой куркумы
- 1/2 ч. л. морской соли
для тыквы:
- 500 г тыквы
- 2 ч. л. меда
- 1/2 ст. л. растительного масла
- 1/2 ч. л. куркумы
- 1/2 ч. л. молотого имбиря
- 1/2 ч. л. молотой корицы
- 1/2 ч. л. морской соли
для миндального пралине:
- 250 г очищенного миндаля
- 20 г темного шоколада
- 1 ч. л. какао-порошка
- морская соль на кончике ножа
для микса семян:
- 25 г семян льна
- 50 г очищенных семян подсолнечника
- 50 г очищенных семян тыквы
- 50 г белого кунжута
- 50 г черного кунжута
для кураги:
- 100 г кураги
- 100 мл воды
- 2 ст. л. сиропа топинамбура
для подачи:
- 1 ст. л. очищенных семян тыквы
- 2 банана
- 2 ч. л. кокосовой стружки
- 2 ст. л. кокосовых чипсов
Приготовление:
1. Сначала запеките тыкву. Очистите ее, нарежьте кубиками со стороной 1,5 см и выложите в миску. Добавьте мед, растительное масло, все специи, перемешайте и оставьте тыкву мариноваться на 1 час. Разогрейте духовку до 180 °С и включите конвекцию, если есть. Выложите тыкву в форму или на застеленный пергаментом противень и запекайте 10–15 минут. Духовку не выключайте.
2. Для пралине миндаль выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте 15–20 минут до золотистого цвета. Немного остудите и выложите в чашу блендера. Добавьте все остальные ингредиенты и взбивайте 10 минут до получения однородной пасты. Духовку не выключайте.
3. Для микса семян выложите все ингредиенты тонким слоем на противень и подсушивайте 15–20 минут, периодически помешивая, до золотистого цвета. Готовый микс еще раз перемешайте.
4. Курагу вымойте, нарежьте мелкими кубиками, выложите в сотейник и залейте водой. Добавьте сироп и варите на небольшом огне 15 минут, пока курага не станет мягкой. Переложите курагу тонким слоем на пергамент и остудите.
5. Для каши крупу промойте, выложите в кастрюлю, залейте 1 л холодной воды, добавьте куркуму, соль и варите на умеренном огне 12–15 минут до полуготовности.
6. Влейте в кастрюлю еще 200 мл воды и кокосовое молоко, добавьте запеченную тыкву и варите кашу 20 минут до готовности. Добавьте сироп топинамбура, сливочное масло и перемешайте.
7. Для подачи тыквенные семечки обжаривайте 7–10 минут на сухой сковороде, затем крупно порубите. Бананы очистите и нарежьте кружочками. Разложите кашу по тарелкам. Сверху выложите параллельными слоями банан, кокосовую стружку, кокосовые чипсы, курагу и миндальное пралине. Пралине посыпьте обжаренными тыквенными семечками, а банан — миксом семян. Сразу подавайте, пока каша не остыла.
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