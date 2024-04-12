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Рецепты

Пан-пердю от Анны Красовской

Пусть ваше утро будет в меру сладким, - считает шеф-кондитер из петербургской  «Кондитерской Анны Красовской». Крем англез хорошо ложится на тосты из любого хлеба, но бриош будет безупречна. Обратите внимание, что в рецепте есть ложка рома - чтобы быстрее проснуться!

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Анна Красовская, шеф-кондитер «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Анна Красовская, шеф-кондитер «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург

 

6 порций
15 мин

Ингредиенты:

  • 6 ломтиков хлеба для тостов

для крема англез: 

  • 175 мл молока
  • 2 г ванильной пасты (1/5 ч. л.)
  • 2 желтка
  • 35 г сахара
  • 1 ст. л. какао-порошка
  • 35 г темного шоколада

для пропитки:

  • 2 яйца
  • 120 мл сливок (33%)
  • 60 г коричневого (тростникового) сахара
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта (или по вкусу)
  • 1 ч. л. темного рома (по желанию)
  • 1 щепотка соли
  • 50 г сливочного масла

для подачи:

  • 100 мл сливок (33%)

Приготовление:

1. Сначала приготовьте крем. Влейте молоко в сотейник, добавьте ванильную пасту и подогрейте смесь до 40 °С.

2. Соедините желтки, сахар и какао-порошок, влейте половину теплого молока и тщательно перемешайте.

3. Через сито вылейте желтковую смесь обратно в сотейник и, постоянно помешивая, доведите крем до легкого загустения (но не кипятите!).

4. Шоколад наломайте в миску и через сито вылейте на него крем. Как следует перемешайте, чтобы шоколад растворился. Можно использовать блендер.

5. Для пропитки тостов смешайте яйца, сливки, сахар, ванильный экстракт, ром (если используете) и соль. Пропитайте кусочки хлеба толщиной 1,5–2 см в яичной смеси.

6. Растопите сливочное масло в сковороде и обжаривайте тосты по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Перед подачей взбейте сливки в густую пену. Выложите пан-перндю на блюдо, полейте кремом англез, украсьте взбитыми сливками и подавайте.

Для пан-пердю лучше всего подходит бриошь, тостовый хлеб или сдобный батон.
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Теги:
Спецпроект Завтраки, Шефский рецепт
Люди:
Анна Красовская

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