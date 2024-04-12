Пан-пердю от Анны Красовской

6 порций

15 мин

Ингредиенты:

6 ломтиков хлеба для тостов

для крема англез:

175 мл молока

2 г ванильной пасты (1/5 ч. л.)

2 желтка

35 г сахара

1 ст. л. какао-порошка

35 г темного шоколада

для пропитки:

2 яйца

120 мл сливок (33%)

60 г коричневого (тростникового) сахара

1/2 ч. л. ванильного экстракта (или по вкусу)

1 ч. л. темного рома (по желанию)

1 щепотка соли

50 г сливочного масла

для подачи:

100 мл сливок (33%)

Приготовление:

1. Сначала приготовьте крем. Влейте молоко в сотейник, добавьте ванильную пасту и подогрейте смесь до 40 °С.

2. Соедините желтки, сахар и какао-порошок, влейте половину теплого молока и тщательно перемешайте.

3. Через сито вылейте желтковую смесь обратно в сотейник и, постоянно помешивая, доведите крем до легкого загустения (но не кипятите!).

4. Шоколад наломайте в миску и через сито вылейте на него крем. Как следует перемешайте, чтобы шоколад растворился. Можно использовать блендер.

5. Для пропитки тостов смешайте яйца, сливки, сахар, ванильный экстракт, ром (если используете) и соль. Пропитайте кусочки хлеба толщиной 1,5–2 см в яичной смеси.

6. Растопите сливочное масло в сковороде и обжаривайте тосты по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Перед подачей взбейте сливки в густую пену. Выложите пан-перндю на блюдо, полейте кремом англез, украсьте взбитыми сливками и подавайте.

Для пан-пердю лучше всего подходит бриошь, тостовый хлеб или сдобный батон.