Пан-пердю от Анны Красовской

Пусть ваше утро будет в меру сладким, - считает шеф-кондитер из петербургской «Кондитерской Анны Красовской». Крем англез хорошо ложится на тосты из любого хлеба, но бриош будет безупречна. Обратите внимание, что в рецепте есть ложка рома - чтобы быстрее проснуться!
6 порций
15 мин
Ингредиенты:
- 6 ломтиков хлеба для тостов
для крема англез:
- 175 мл молока
- 2 г ванильной пасты (1/5 ч. л.)
- 2 желтка
- 35 г сахара
- 1 ст. л. какао-порошка
- 35 г темного шоколада
для пропитки:
- 2 яйца
- 120 мл сливок (33%)
- 60 г коричневого (тростникового) сахара
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта (или по вкусу)
- 1 ч. л. темного рома (по желанию)
- 1 щепотка соли
- 50 г сливочного масла
для подачи:
- 100 мл сливок (33%)
Приготовление:
1. Сначала приготовьте крем. Влейте молоко в сотейник, добавьте ванильную пасту и подогрейте смесь до 40 °С.
2. Соедините желтки, сахар и какао-порошок, влейте половину теплого молока и тщательно перемешайте.
3. Через сито вылейте желтковую смесь обратно в сотейник и, постоянно помешивая, доведите крем до легкого загустения (но не кипятите!).
4. Шоколад наломайте в миску и через сито вылейте на него крем. Как следует перемешайте, чтобы шоколад растворился. Можно использовать блендер.
5. Для пропитки тостов смешайте яйца, сливки, сахар, ванильный экстракт, ром (если используете) и соль. Пропитайте кусочки хлеба толщиной 1,5–2 см в яичной смеси.
6. Растопите сливочное масло в сковороде и обжаривайте тосты по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
7. Перед подачей взбейте сливки в густую пену. Выложите пан-перндю на блюдо, полейте кремом англез, украсьте взбитыми сливками и подавайте.
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