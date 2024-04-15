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Рецепты

Рисовая каша на кокосовом молоке с хурмой от Александра Кучерова

Шеф  ресторана 0.75 please из Красноярска уверен, что каша по утрам - это совсем не скучно.  А каша без молока и масла может быть даже вкуснее, если и то, и другое - кокосовое. Свежая хурма добавит природной сладости и пользы. По желанию хурму можно дополнить или заменить свежими ягодами. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Александр Кучеров, шеф-повар ресторана 0.75 please, Красноярск
Пресс-служба ресторана

Александр Кучеров, шеф-повар ресторана 0.75 please, Красноярск

4 порции
30 мин

Ингредиенты:

  • 200 г круглозерного риса
  • 150 мл кокосового молока 
  • 150 мл воды
  • 20 г кокосового масла
  • 25 мл сиропа топинамбура
  • 1 средняя хурма «ромашка»
  • 1 ст. л. кешью
  • 1/2 ч. л. кокосовой стружки 
  • морская соль

Приготовление:

1. Залейте рис в сотейнике смесью кокосового молока и воды и варите на небольшом огне, периодически помешивая, 20–25 минут.

2. Добавьте кокосовое масло и сироп топинамбура, посолите и перемешайте.

3. Хурму очистите от кожуры и косточек, нарежьте небольшими кубиками.

4. Разогрейте духовку до 160 °С, выложите кешью на застеленный пергаментом противень и подсушивайте 6 минут, затем порубите в крошку.

5. Разложите кашу по тарелкам, сверху распределите хурму, посыпьте орехами, кокосовой стружкой и подавайте.

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Теги:
Спецпроект Завтраки, Шефский рецепт

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