Рисовая каша на кокосовом молоке с хурмой от Александра Кучерова

Шеф ресторана 0.75 please из Красноярска уверен, что каша по утрам - это совсем не скучно. А каша без молока и масла может быть даже вкуснее, если и то, и другое - кокосовое. Свежая хурма добавит природной сладости и пользы. По желанию хурму можно дополнить или заменить свежими ягодами.