Рисовая каша на кокосовом молоке с хурмой от Александра Кучерова

Шеф ресторана 0.75 please из Красноярска уверен, что каша по утрам - это совсем не скучно. А каша без молока и масла может быть даже вкуснее, если и то, и другое - кокосовое. Свежая хурма добавит природной сладости и пользы. По желанию хурму можно дополнить или заменить свежими ягодами.
4 порции
30 мин
Ингредиенты:
- 200 г круглозерного риса
- 150 мл кокосового молока
- 150 мл воды
- 20 г кокосового масла
- 25 мл сиропа топинамбура
- 1 средняя хурма «ромашка»
- 1 ст. л. кешью
- 1/2 ч. л. кокосовой стружки
- морская соль
Приготовление:
1. Залейте рис в сотейнике смесью кокосового молока и воды и варите на небольшом огне, периодически помешивая, 20–25 минут.
2. Добавьте кокосовое масло и сироп топинамбура, посолите и перемешайте.
3. Хурму очистите от кожуры и косточек, нарежьте небольшими кубиками.
4. Разогрейте духовку до 160 °С, выложите кешью на застеленный пергаментом противень и подсушивайте 6 минут, затем порубите в крошку.
5. Разложите кашу по тарелкам, сверху распределите хурму, посыпьте орехами, кокосовой стружкой и подавайте.
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