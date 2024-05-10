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Рецепты

Турецкая глазунья с суджуком и лавашем от Владимира Шамояна

Турецкую глазунью от шеф-повара московских ресторанов «Кочевники» и  «Винный базар» надо подавать с пылу с жару,  лучше даже на сковороде. Аутентичный завтрак, который встречается в меню стамбульских заведений, понравится любителям плотно поесть с самого утра. Хрустящий лаваш и ароматный суджук превращают обычную глазунью в грандиозный завтрак. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Владимир Шамоян, шеф-повар ресторанов «Кочевники», «Винный базар», Москва
Пресс-служба ресторана

Владимир Шамоян, шеф-повар ресторанов «Кочевники», «Винный базар», Москва

1 порция
10 минут

Ингредиенты:

  • 2–3 яйца
  • 50 г варено-копченого суджука
  • 1 ч. л. сливочного масла
  • 1 тонкий армянский лаваш
  • соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Разогрейте сковороду и обжаривайте нарезанный кружочками суджук на медленном огне по 1 минуте с каждой стороны до золотистой корочки.

2. Добавьте в сковороду сливочное масло, аккуратно разбейте яйца, чтобы не повредить желток, посолите и поперчите. Жарьте яичницу 1,5–2 минуты — белок должен схватиться, а желток остаться жидким.

3. Подавайте яичницу с лавашем, нарезанным на удобные для еды треугольнички. Можно обжарить лаваш 30 секунд на сухой сковороде, но не пересушите!

1. Варено-копченый суджук продается во всех крупных супермаркетах.

2. Желательно, чтобы лаваш был свежим — прямо из пекарни.

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Теги:
Спецпроект Завтраки, Шефский рецепт

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