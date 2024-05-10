Турецкая глазунья с суджуком и лавашем от Владимира Шамояна

Турецкую глазунью от шеф-повара московских ресторанов «Кочевники» и «Винный базар» надо подавать с пылу с жару, лучше даже на сковороде. Аутентичный завтрак, который встречается в меню стамбульских заведений, понравится любителям плотно поесть с самого утра. Хрустящий лаваш и ароматный суджук превращают обычную глазунью в грандиозный завтрак.
1 порция
10 минут
Ингредиенты:
- 2–3 яйца
- 50 г варено-копченого суджука
- 1 ч. л. сливочного масла
- 1 тонкий армянский лаваш
- соль, свежемолотый черный перец
Приготовление:
1. Разогрейте сковороду и обжаривайте нарезанный кружочками суджук на медленном огне по 1 минуте с каждой стороны до золотистой корочки.
2. Добавьте в сковороду сливочное масло, аккуратно разбейте яйца, чтобы не повредить желток, посолите и поперчите. Жарьте яичницу 1,5–2 минуты — белок должен схватиться, а желток остаться жидким.
3. Подавайте яичницу с лавашем, нарезанным на удобные для еды треугольнички. Можно обжарить лаваш 30 секунд на сухой сковороде, но не пересушите!
1. Варено-копченый суджук продается во всех крупных супермаркетах.
2. Желательно, чтобы лаваш был свежим — прямо из пекарни.
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