Турецкая глазунья с суджуком и лавашем от Владимира Шамояна

1 порция

10 минут

Ингредиенты:

2–3 яйца

50 г варено-копченого суджука

1 ч. л. сливочного масла

1 тонкий армянский лаваш

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Разогрейте сковороду и обжаривайте нарезанный кружочками суджук на медленном огне по 1 минуте с каждой стороны до золотистой корочки.

2. Добавьте в сковороду сливочное масло, аккуратно разбейте яйца, чтобы не повредить желток, посолите и поперчите. Жарьте яичницу 1,5–2 минуты — белок должен схватиться, а желток остаться жидким.

3. Подавайте яичницу с лавашем, нарезанным на удобные для еды треугольнички. Можно обжарить лаваш 30 секунд на сухой сковороде, но не пересушите!