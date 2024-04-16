4 порции

45 мин

Ингредиенты:

для сырников:

240 г творога из топленого молока (9%)

1 желток

30 г темного шоколада в дропсах

1 ч. л. сахара

1/4 ч. л. соли

1 ст. л. муки + 2 ст. л. на подпыл

2 ст. л. растительного масла

50 г сливочного масла

для ягодного соуса:

100 г свежемороженой клубники

100 г свежемороженой вишни

50 мл апельсинового сока

150 г сахара

для ванильного крема:

100 мл сливок (33%)

100 г сливочного сыра

1 г ванильной пасты (или семян свежей ванили)

70 г сахарной пудры

для подачи:

50 г соленых очищенных фисташек

Приготовление:

1. Выложите в глубокую миску творог, желток, шоколад, сахар и соль. Вымешивайте 2–3 минуты до однородности. Шоколад останется целыми кусочками, но в процессе запекания дропсы растают и внутри сырников будет жидкий шоколад.

2. Добавьте 1 ст. л. муки и вымешивайте еще примерно 1 минуту, чтобы мука равномерно распределилась по тесту.

3. Смажьте руки небольшим количеством растительного масло, чтобы тесто не липло к ладоням, и скатайте ровные шарики по 30–40 г. Слегка обваляйте их муке и кулинарной лопаткой или плоской стороной ножа придайте форму шайбы.

4. Для ягодного соуса смешайте все ингредиенты в сотейнике, доведите до кипения и варите на минимальном огне 15–17 минут — смесь должна увариться вдвое. Остудите.

5. Для ванильного крема сливки и сливочный сыр должны быть охлажденными. Выложите все ингредиенты в чашу блендера с насадкой-венчиком или в планетарный миксер и взбивайте на максимальной скорости 3–4 минуты. Крем идеальной консистенции не должен стекать с венчика. Делать его слишком густым тоже не стоит.

6. Растопите сливочное масло в сковороде и обжаривайте сырники по 1 минуте с каждой стороны. Разогрейте духовку до 190 °С. Переложите сырники в жаропрочную форму или на застеленный пергаментом противень и запекайте 5 минут.

7. Разложите сырники по тарелкам, рядом хаотично распределите крем и ягодный соус. Посыпьте сырники рублеными солеными фисташками и подавайте.