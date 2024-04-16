Шеф ресторана «Парк культуры» из Нижнего Новгорода так усовершенствовал рецепт сырников, что мы уверены, что вы будете готовить их отныне и всегда. В сезон свежих ягод сырники особенно хороши, смело миксуйте все, что вам по вкусу - малину, клубнику и вишню. Вкус соленых орехов дает необыкновенное сочетание с ягодным соусом.
4 порции
45 мин
Ингредиенты:
для сырников:
- 240 г творога из топленого молока (9%)
- 1 желток
- 30 г темного шоколада в дропсах
- 1 ч. л. сахара
- 1/4 ч. л. соли
- 1 ст. л. муки + 2 ст. л. на подпыл
- 2 ст. л. растительного масла
- 50 г сливочного масла
для ягодного соуса:
- 100 г свежемороженой клубники
- 100 г свежемороженой вишни
- 50 мл апельсинового сока
- 150 г сахара
для ванильного крема:
- 100 мл сливок (33%)
- 100 г сливочного сыра
- 1 г ванильной пасты (или семян свежей ванили)
- 70 г сахарной пудры
для подачи:
- 50 г соленых очищенных фисташек
Приготовление:
1. Выложите в глубокую миску творог, желток, шоколад, сахар и соль. Вымешивайте 2–3 минуты до однородности. Шоколад останется целыми кусочками, но в процессе запекания дропсы растают и внутри сырников будет жидкий шоколад.
2. Добавьте 1 ст. л. муки и вымешивайте еще примерно 1 минуту, чтобы мука равномерно распределилась по тесту.
3. Смажьте руки небольшим количеством растительного масло, чтобы тесто не липло к ладоням, и скатайте ровные шарики по 30–40 г. Слегка обваляйте их муке и кулинарной лопаткой или плоской стороной ножа придайте форму шайбы.
4. Для ягодного соуса смешайте все ингредиенты в сотейнике, доведите до кипения и варите на минимальном огне 15–17 минут — смесь должна увариться вдвое. Остудите.
5. Для ванильного крема сливки и сливочный сыр должны быть охлажденными. Выложите все ингредиенты в чашу блендера с насадкой-венчиком или в планетарный миксер и взбивайте на максимальной скорости 3–4 минуты. Крем идеальной консистенции не должен стекать с венчика. Делать его слишком густым тоже не стоит.
6. Растопите сливочное масло в сковороде и обжаривайте сырники по 1 минуте с каждой стороны. Разогрейте духовку до 190 °С. Переложите сырники в жаропрочную форму или на застеленный пергаментом противень и запекайте 5 минут.
7. Разложите сырники по тарелкам, рядом хаотично распределите крем и ягодный соус. Посыпьте сырники рублеными солеными фисташками и подавайте.
1. Заготовки-шайбы можно заморозить. Замороженные сырники запекаются немного дольше — 8 минут.
2. Довести сырники до готовности после обжаривания можно и на сковороде. Для этого надо уменьшить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и готовить такое же время, что и в духовке, — 5 минут.
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