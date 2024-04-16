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Рецепты

Сырники из топленого творога с ягодным соусом, ванильным кремом и фисташками от Глеба Левицкого

Шеф ресторана «Парк культуры» из Нижнего Новгорода так усовершенствовал рецепт сырников, что мы уверены, что вы будете готовить их отныне и всегда. В сезон свежих ягод сырники особенно хороши, смело миксуйте все, что вам по вкусу - малину, клубнику и вишню. Вкус соленых орехов дает необыкновенное сочетание с ягодным соусом.  

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Глеб Левицкий, шеф повар ресторана «Парк культуры», Нижний Новгород
Пресс-служба ресторана

Глеб Левицкий, шеф повар ресторана «Парк культуры», Нижний Новгород

4 порции
45 мин

Ингредиенты:

для сырников:

  • 240 г творога из топленого молока (9%)
  • 1 желток
  • 30 г темного шоколада в дропсах
  • 1 ч. л. сахара 
  • 1/4 ч. л. соли 
  • 1 ст. л. муки + 2 ст. л. на подпыл
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 50 г сливочного масла

для ягодного соуса:

  • 100 г свежемороженой клубники
  • 100 г свежемороженой вишни
  • 50 мл апельсинового сока 
  • 150 г сахара

для ванильного крема:

  • 100 мл сливок (33%)
  • 100 г сливочного сыра 
  • 1 г ванильной пасты (или семян свежей ванили)
  • 70 г сахарной пудры

для подачи:

  • 50 г соленых очищенных фисташек

Приготовление:

1. Выложите в глубокую миску творог, желток, шоколад, сахар и соль. Вымешивайте 2–3 минуты до однородности. Шоколад останется целыми кусочками, но в процессе запекания дропсы растают и внутри сырников будет жидкий шоколад. 

2. Добавьте 1 ст. л. муки и вымешивайте еще примерно 1 минуту, чтобы мука равномерно распределилась по тесту.

3. Смажьте руки небольшим количеством растительного масло, чтобы тесто не липло к ладоням, и скатайте ровные шарики по 30–40 г. Слегка обваляйте их муке и кулинарной лопаткой или плоской стороной ножа придайте форму шайбы.

4. Для ягодного соуса смешайте все ингредиенты в сотейнике, доведите до кипения и варите на минимальном огне 15–17 минут — смесь должна увариться вдвое. Остудите. 

5. Для ванильного крема сливки и сливочный сыр должны быть охлажденными. Выложите все ингредиенты в чашу блендера с насадкой-венчиком или в планетарный миксер и взбивайте на максимальной скорости 3–4 минуты. Крем идеальной консистенции не должен стекать с венчика. Делать его слишком густым тоже не стоит. 

6. Растопите сливочное масло в сковороде и обжаривайте сырники по 1 минуте с каждой стороны. Разогрейте духовку до 190 °С. Переложите сырники в жаропрочную форму или на застеленный пергаментом противень и запекайте 5 минут. 

7. Разложите сырники по тарелкам, рядом хаотично распределите крем и ягодный соус. Посыпьте сырники рублеными солеными фисташками и подавайте. 

1. Заготовки-шайбы можно заморозить. Замороженные сырники запекаются немного дольше — 8 минут.

2. Довести сырники до готовности после обжаривания можно и на сковороде. Для этого надо уменьшить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и готовить такое же время, что и в духовке, — 5 минут.

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Теги:
Спецпроект Завтраки, Шефский рецепт

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