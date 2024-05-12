Кокосовая каша-ризотто Тимура Исмайлова

Для этого рецепта от шефа московского ресторана Lumicino важно выбрать правильный рис с высоким содержанием крахмала. Тогда у каши-ризотто будет характерный приятный сливочный вкус. Рис карнароли можно заменить на круглозерный. Гармоничный союз кокоса, орехов и хурмы окончательно превращает кашу в утреннее удовольствие.