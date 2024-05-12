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Кокосовая каша-ризотто Тимура Исмайлова

Для этого рецепта от шефа московского ресторана Lumicino важно выбрать правильный рис с высоким содержанием крахмала. Тогда у каши-ризотто будет характерный приятный сливочный вкус. Рис карнароли можно заменить на круглозерный. Гармоничный союз кокоса, орехов и хурмы окончательно превращает кашу в утреннее удовольствие. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Тимур Исмайлов, шеф-повар ресторана Lumicino, Москва
Пресс-служба ресторана

Тимур Исмайлов, шеф-повар ресторана Lumicino, Москва

2 порции
35 мин

Ингредиенты:

  • 200 г риса карнароли
  • 200 мл воды
  • 200 мл кокосового молока
  • 50 г сливочного масла
  • 40 г кокосовой стружки
  • соль и сахар по вкусу

для подачи:

  • 1 спелая хурма
  • 1 ст. л. очищенного миндаля
  • 1 ч. л. кокосовой стружки
  • 1 ст. л. меда

Приготовление:

1. Всыпьте рис в сотейник, залейте водой и варите на небольшом огне 5–7 минут.

2. Влейте в сотейник кокосовое молоко, добавьте сливочное масло, кокосовую стружку, соль и сахар по вкусу. Варите кашу 20–25 минут до сливочной консистенции ризотто.

3. Для подачи хурму нарежьте крупными кубиками, удалив косточки. Разложите кашу по тарелкам, в центр — хурму горкой. Посыпьте кашу крупно рубленным миндалем, кокосовой стружкой, полейте медом и подавайте.

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Теги:
Спецпроект Завтраки, Шефский рецепт

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