Кокосовая каша-ризотто Тимура Исмайлова

Для этого рецепта от шефа московского ресторана Lumicino важно выбрать правильный рис с высоким содержанием крахмала. Тогда у каши-ризотто будет характерный приятный сливочный вкус. Рис карнароли можно заменить на круглозерный. Гармоничный союз кокоса, орехов и хурмы окончательно превращает кашу в утреннее удовольствие.
2 порции
35 мин
Ингредиенты:
- 200 г риса карнароли
- 200 мл воды
- 200 мл кокосового молока
- 50 г сливочного масла
- 40 г кокосовой стружки
- соль и сахар по вкусу
для подачи:
- 1 спелая хурма
- 1 ст. л. очищенного миндаля
- 1 ч. л. кокосовой стружки
- 1 ст. л. меда
Приготовление:
1. Всыпьте рис в сотейник, залейте водой и варите на небольшом огне 5–7 минут.
2. Влейте в сотейник кокосовое молоко, добавьте сливочное масло, кокосовую стружку, соль и сахар по вкусу. Варите кашу 20–25 минут до сливочной консистенции ризотто.
3. Для подачи хурму нарежьте крупными кубиками, удалив косточки. Разложите кашу по тарелкам, в центр — хурму горкой. Посыпьте кашу крупно рубленным миндалем, кокосовой стружкой, полейте медом и подавайте.
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