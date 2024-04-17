Форшмак из сельди от Евгения Гурина

Какой рецепт форшмака можно считать аутентичным? Тот, который вам нравится! Особенность этого, от бренд-шефа ресторанной группы «Поляна» из Самары - в консистенции. Все ингредиенты для форшмака нарезаются мелкими кубиками, а не разбиваются в блендере до состояния селедочного паштета, как часто поступают хозяйки. Красивые тосты с таким структурным форшмаком можно смело ставить на праздничный стол.
2 порции
15 мин
Ингредиенты:
- 100 г филе сельди
- 2 вареных яйца
- 1/2 луковицы
- 2 ч. л. лимонного сока
- 70 г сливочного масла
- 2 ломтика зернового хлеба
для подачи:
- 1 долька зеленого яблока
- 1 веточка укропа
Приготовление:
1. Нарежьте сельдь и яйца мелкими кубиками, лук измельчите. Смешайте подготовленные ингредиенты, добавив лимонный сок.
2. Добавьте в форшмак 50 г размягченного сливочного масла и перемешайте до однородности.
3. Растопите оставшиеся 20 г сливочного масла в сковороде и обжарьте на нем хлеб. Разрежьте хлебные ломтики пополам и выложите на каждый форшмак из сельди. Украсьте нарезанным тонкой соломкой яблоком, листиком укропа и подавайте.
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