Форшмак из сельди от Евгения Гурина

Какой рецепт форшмака можно считать аутентичным? Тот, который вам нравится! Особенность этого, от бренд-шефа ресторанной группы «Поляна» из Самары - в консистенции. Все ингредиенты для форшмака нарезаются мелкими кубиками, а не разбиваются в блендере до состояния селедочного паштета, как часто поступают хозяйки. Красивые тосты с таким структурным форшмаком можно смело ставить на праздничный стол.