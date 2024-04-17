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Форшмак из сельди от Евгения Гурина

Какой рецепт форшмака можно считать аутентичным? Тот, который вам нравится! Особенность этого,  от бренд-шефа ресторанной группы «Поляна» из Самары - в консистенции. Все ингредиенты для форшмака нарезаются мелкими кубиками, а не разбиваются в блендере до состояния селедочного паштета, как часто поступают хозяйки.  Красивые тосты с таким структурным форшмаком можно смело ставить на праздничный стол.

Пресс-служба ресторана
Евгений Гурин, бренд-шеф ресторанной группы «Поляна», Самара
Пресс-служба ресторана

Евгений Гурин, бренд-шеф ресторанной группы «Поляна», Самара

2 порции
15 мин

Ингредиенты:

  • 100 г филе сельди
  • 2 вареных яйца
  • 1/2 луковицы
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • 70 г сливочного масла
  • 2 ломтика зернового хлеба

для подачи:

  • 1 долька зеленого яблока
  • 1 веточка укропа

Приготовление:

1. Нарежьте сельдь и яйца мелкими кубиками, лук измельчите. Смешайте подготовленные ингредиенты, добавив лимонный сок.

2. Добавьте в форшмак 50 г размягченного сливочного масла и перемешайте до однородности.

3. Растопите оставшиеся 20 г сливочного масла в сковороде и обжарьте на нем хлеб. Разрежьте хлебные ломтики пополам и выложите на каждый форшмак из сельди. Украсьте нарезанным тонкой соломкой яблоком, листиком укропа и подавайте.

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Теги:
Рыба, Шефский рецепт Закуски,

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