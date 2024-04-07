Паштет из шпрот от Евгения Гурина

Советское прошлое слегка испортило репутацию консервам из шпрот, но бренд-шеф ресторанной группы «Поляна» из Самары с успехом исправил ситуацию. Деликатный паштет на чесночных чипсах - вкусно, современно и очень удобно. Выбирайте для рецепта качественные консервы, в которых уложены рядком цельные рыбки и настоящий бородинский хлеб для подачи.
2 порции
15 мин
Ингредиенты:
- 80 г шпрот в масле
- 1/4 небольшой красной луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 2 небольших огурчика-корнишона
- 40 г сливочного творожного сыра
- 1 ст. л. майонеза
- 2 ломтика бородинского или ржаного хлеба
Приготовление:
1. Лук, один зубчик чеснока и корнишоны измельчите. Шпроты разотрите вилкой. Перемешайте обе массы до однородности.
2. Добавьте сыр, майонез и снова перемешайте.
3. Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите хлеб на противень и подсушивайте 10 минут. Затем натрите оставшимся зубчиком чеснока.
4. Выложите паштет горкой, рядом положите хлебные чипсы и подавайте.
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