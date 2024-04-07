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Паштет из шпрот от Евгения Гурина

Советское прошлое слегка испортило репутацию консервам из шпрот, но бренд-шеф ресторанной группы «Поляна» из Самары с успехом исправил ситуацию. Деликатный паштет на чесночных чипсах - вкусно, современно и очень удобно. Выбирайте для рецепта качественные консервы, в которых уложены рядком цельные рыбки и настоящий бородинский хлеб для подачи. 

Пресс-служба ресторана
Евгений Гурин, бренд-шеф ресторанной группы «Поляна», Самара
Пресс-служба ресторана

Евгений Гурин, бренд-шеф ресторанной группы «Поляна», Самара

 

2 порции
15 мин

Ингредиенты:

  • 80 г шпрот в масле
  • 1/4 небольшой красной луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 небольших огурчика-корнишона
  • 40 г сливочного творожного сыра
  • 1 ст. л. майонеза
  • 2 ломтика бородинского или ржаного хлеба

Приготовление:

1. Лук, один зубчик чеснока и корнишоны измельчите. Шпроты разотрите вилкой. Перемешайте обе массы до однородности.

2. Добавьте сыр, майонез и снова перемешайте.

3. Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите хлеб на противень и подсушивайте 10 минут. Затем натрите оставшимся зубчиком чеснока. 

4. Выложите паштет горкой, рядом положите хлебные чипсы и подавайте.

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Теги:
Рыба, Закуски, Шефский рецепт

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