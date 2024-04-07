Паштет из шпрот от Евгения Гурина

Советское прошлое слегка испортило репутацию консервам из шпрот, но бренд-шеф ресторанной группы «Поляна» из Самары с успехом исправил ситуацию. Деликатный паштет на чесночных чипсах - вкусно, современно и очень удобно. Выбирайте для рецепта качественные консервы, в которых уложены рядком цельные рыбки и настоящий бородинский хлеб для подачи.