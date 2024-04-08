Котекино кон лентиккье от Джанмария Сапия

8 порций

4 ч 20 мин + 2,5 дня на настаивание

Ингредиенты:

для котекино:

600 г свиной лопатки

300 свиной шкуры

50 мл красного сухого вина

1 зубчик чеснока

1/2 ч. л. можжевеловых ягод

1 лавровый лист

2 гвоздички

1/2 ч. л. молотой корицы

кишка длиной 70 см

черный перец горошком по вкусу

соль

свежемолотый черный перец

для гарнира:

400 г чечевицы

1 луковица

2 стебля сельдерея

500 мл овощного бульона

2 ст. л. оливкового масла

20 г сливочного масла

1 веточка розмарина

соль

свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Очищенный чеснок, можжевельник, лавровый лист и гвоздику предварительно замочите в вине на 24 часа.

2. Свиную шкуру варите на пару 20 минут. Пока она варится, свиную лопатку произвольно нарежьте и пропустите через мясорубку. Затем пропустите через мясорубку и свиную шкуру.

3. Выложите в чашу миксера мясной фарш, перемолотую шкуру, влейте вино вместе со специями. Добавьте молотую корицу, перец горошком, посолите, поперчите и измельчите до однородности.

4. Перевяжите край оболочки (кишки) кулинарным шпагатом и плотно наполните оболочку колбасным фаршем. В нескольких местах наколите кишку деревянной шпажкой и сожмите руками, чтобы выпустить воздух. Перевяжите второй край оболочки шпагатом и оставьте колбасу в холодильнике минимум на 24 часа «подсохнуть» перед приготовлением.

5. Оберните колбасу фольгой, погрузите в холодную воду и варите на тихом огне примерно 3 часа.

6. Готовую колбасу остудите, снимите оболочку и нарежьте котекино кружочками.

7. Для гарнира чечевицу промойте, залейте фильтрованной водой и оставьте на ночь. Утром слейте воду.

8. Лук и сельдерей очистите и мелко нарежьте. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжаривайте овощи 5–6 минут, помешивая.

9. Добавьте в сковороду чечевицу, посолите. Постепенно вливайте бульон, дожидаясь, пока чечевица впитает очередную партию. В конце добавьте веточку розмарина и поперчите.

10. Добавьте в чечевицу сливочное масло и подавайте ее с кружочками котекино.

Колбасу можно варить и без фольги — в этом случае котекино получится менее жирной.