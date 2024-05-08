Стерлядь в капустных листьях c брюссельской капустой под икорно-укропным соусом от Андрея Шмакова

4 порции

1 ч + 8 ч на маринование

Ингредиенты:

1 потрошеная стерлядь с головой (1,2–1,5 кг)

1 кочан китайской капусты

для маринада:

5 л воды

200 г соли

100 г сахара

100 мл яблочного уксуса

1/2 пучка петрушки

3 веточки укропа

3 лавровых листа

1 ч. л. черного перца горошком

для соуса:

4 луковицы шалота

2 зубчика чеснока

100 г шампиньонов

300 мл белого сухого вина

700 мл рыбного бульона

1 л сливок (35%)

100 г красной икры

2 ст. л. укропного масла

2 ст. л. растительного масла

3 веточки тимьяна

3 веточки укропа

соль, молотый белый перец

для гарнира:

600 г брюссельской капусты

120 г сливочного масла

100 г панировочных сухарей

соль

Приготовление:

1. Влейте воду в кастрюлю и добавьте все ингредиенты для маринада (укроп и петрушку порубите). Доведите воду до кипения и варите 5–7 минут. Остудите.

2. Выложите стерлядь в широкую миску, залейте маринадом и оставьте минимум на 8 часов.

3. Разберите китайскую капусту на листья, бланшируйте 2–3 минуты, затем обсушите.

4. Заверните стерлядь в капустные листья и перевяжите кулинарной нитью.

5. Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите рыбу на противень и запекайте 20–25 минут.

6. Для соуса лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжаривайте овощи и грибы, помешивая, 8–10 минут.

7. Влейте вино и на небольшом огне выпаривайте его наполовину. Добавьте рыбный бульон, рубленые тимьян и укроп и снова выпаривайте смесь до половины объема. Влейте сливки и уварите смесь на 1/4. Процедите соус через сито, посолите и поперчите.

8. Для гарнира бланшируйте брюссельскую капусту в подсоленной воде 5–7 минут. Переложите капусту в холодную воду, остудите и обсушите на бумажных полотенцах.

9. Растопите сливочное масло в сковороде и обжаривайте панировочные сухари, помешивая, до золотистого цвета. Добавьте в сковороду капусту и обжаривайте, помешивая, 10 минут до золотистой хрустящей корочки.

10. Выложите на блюдо стерлядь, рядом — жаренную в сухарях брюссельскую капусту. В горячий соус добавьте икру и укропное масло, полейте рыбу соусом и подавайте.