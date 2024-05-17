Глазированная баранья нога с соусом из чернослива и орехов от Николая Боброва

6 порций

3 ч 15 мин + 6 ч на маринование

Ингредиенты:

1 баранья голяшка (1 кг)

130 г мясного соуса жу

для маринада:

500 мл растительного масла

1/2 головки чеснока

1 ч. л. копченой паприки

1 ч. л. приправы для гриля № 1

3 ч. л. соли

1 ч. л. смеси «5 перцев»

для соуса:

250 г чернослива без косточки

330 мл красного сухого вина

30 мл коньяка

2 ст. л. сахара

30 г очищенных грецких орехов

1/2 ст. л. фундука

2 веточки тархуна (эстрагона)

330 мл воды

1 ст. л. без горки крахмала

1/4 ч. л. зиры (кумина)

60 г сливочного масла

соль, свежемолотая смесь перцев

Приготовление:

1. Для маринада чеснок очистите и выложите в чашу блендера. Добавьте все специи, влейте растительное масло и взбейте до однородности.

2. Баранью ногу зачистите от пленок и лишнего жира, натрите со всех сторон маринадом, плотно обмотайте пищевой пленкой и оставьте на 6 часов.

3. Разогрейте духовку до 100 °С. Выньте баранину из пленки, положите в рукав для запекания, выложите на противень и запекайте минимум 3 часа. Снимите рукав и проверьте готовность мяса.

4. Увеличьте температуру духовки до 200 °С. Смажьте ногу соусом жу и глазируйте 5–7 минут.

5. Для соуса чернослив разрежьте на четвертинки и прогревайте на сковороде, помешивая, 3–4 минуты. Влейте красное вино и выпаривайте его 5–6 минут.

6. Влейте коньяк, добавьте сахар и еще немного выпарите смесь. Добавьте молотые орехи и тархун, влейте воду, в небольшой части которой разведите крахмал. Посолите, поперчите, добавьте зиру (кумин) и выпаривайте соус до желаемой консистенции.

7. Снимите соус с огня и немного остудите. Нарежьте холодное сливочное масло кусочками и по кусочку добавляйте в соус — он загустеет, приобретет блеск и сливочный вкус.

8. Подавайте голяшку целиком или нарезав на порционные куски, с соусом из чернослива и орехов.