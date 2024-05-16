Заливное из стерляди от Игоря Шиянова

Заливное из стерляди станет украшением любого стола, - считает шеф-повар ресторана Red Wall из Нижнего Новгорода. Во-первых, это очень красиво, а во-вторых, вкусно и полезно. Стерлядь можно заменить на рыбу попроще, но, все-таки, заливное из "царской" рыбы имеет особенный, неповторимый вкус.
4 порции
2,5 ч + 3 ч на застывание
Ингредиенты:
- 1 небольшая стерлядь (1–1,2 кг)
- 500 мл белого сухого вина
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2–3 корня петрушки
- 6 перепелиных яиц
- 2 веточки петрушки
- 2 веточки укропа
- 8 лавровых листьев
- 5–6 горошин душистого перца
- соль
Для подачи:
- 4 ст. л сливочного хрена
- 4 ст. л. щучьей икры
Приготовление:
1. Стерлядь вымойте, выпотрошите, отрежьте голову, хвост и плавники (не выбрасывайте!). Выложите рыбу в раковину и поливайте кипятком, пока кожа не «отпарится». Очистьте чешую ножом (у стерляди ее немного) и снимите кожу там, где она легко отходит. Заверните голову, хвост, плавники, чешую и кожу в несколько слоев марли — они тоже пойдут в бульон, так как содержат много коллагена.
2. Выложите рыбу и марлевый мешочек в кастрюлю и залейте холодной водой в пропорции 1 : 1. Поставьте кастрюлю на огонь и сразу влейте белое сухое вино.
3. Лук, морковь и корешки петрушки очистите. Доведите бульон до кипения, выложите в него овощи и сразу уменьшите огонь до тихого. Добавьте лавровый лист, душистый перец посолите и варите рыбу с овощами при минимальном кипении 2 часа, периодически снимая пену.
4. Когда бульон сварится, рыбу и морковь переложите в миску. Остальное не понадобится. Бульон процедите через сито, застеленное двумя-тремя слоями марли.
5. Варите перепелиные яйца 4–5 минут. Остудите, очистите и разрежьте пополам.
6. Влейте в глубокое блюдо слой рыбного бульона и уберите в холодильник на 1 час застыть.
7. Тем временем снимите с рыбы филе и разрежьте его на удобные для еды кусочки. Морковь нарежьте небольшими брусочками. Оборвите листики с веточек петрушки и укропа.
8. Достаньте блюдо из холодильника и разложите на подстывший слой бульона рыбу, морковь и половинки перепелиных яиц. Посыпьте листиками зелени и по краю блюда влейте оставшийся бульон. Уберите заливное в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.
9. Подавайте заливное с хреном, украсив щучьей икрой.
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