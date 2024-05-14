Зеленый салат от Максима Ржева

Зеленые салаты прочно обосновались в меню ресторанов, а секреты их сочетаний и рецепты заправок посетители записывают и переносят на домашние кухни. Шеф-повар ресторана Ro из Санкт-Петербурга делится с нами своей версией, дополненной интересными элементами, которые можно приготовить заранее и с запасом.
4 порции
30 мин + 2 ч на замачивание
Ингредиенты:
для салата:
- 50 г клубня фенхеля
- 200 г спаржи
- 1 средний кочан брокколи
- 1 маленький цукини
- 2 короткоплодных огурца
- 2 зрелых авокадо, желательно сорта «хасс»
- 100 г салата романо
- 100 г листьев кудрявой капусты кейл
- 50 г мангольда
- 50 г бобов эдамаме
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль
для мусса из тофу:
- 270 г твердого тофу
- 50 мл соевого соуса
- 1 ст. л. соуса шрирача
- 1/2 ст. л. меда
- 1/2 ст. л. кунжутного масла
- 100 мл растительного масла
- 30 мл воды
для цитрусовой заправки:
- 2 ч. л. лимонного сока
- 1 ч. л. сока лайма
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. меда
- соль
Приготовление:
1. Мусс и заправку можно приготовить заранее — за пару дней. Для мусса нарежьте тофу небольшими кусочками и выложите в чашу блендера. Добавьте все остальные ингредиенты и измельчите в однородную массу.
2. Для заправки соедините все ингредиенты, посолите и перемешайте до однородности.
3. Фенхель очистите, нарежьте тонкими слайсами и замочите в холодной воде на 2 часа. Затем обсушите.
4. Спаржу очистите от грубых верхних волокон, срежьте нижние грубые части. Брокколи разберите на соцветия. Выложите спаржу и брокколи в кипящую подсоленную воду и бланшируйте 3 минуты. Переложите в воду со льдом, затем обсушите. Нарежьте спаржу небольшими кусочками.
5. С помощью ножа для чистки овощей нарежьте цукини и огурцы вдоль длинными тонкими слайсами.
6. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, ложкой отделите мякоть от кожи и нарежьте поперек тонкими ломтиками.
7. Романо, кейл и мангольд нарвите на кусочки и перемешайте.
8. Выложите в большую тарелку салатный микс, ломтики авокадо, спаржу, брокколи, фенхель и бобы эдамаме. Сверху — свернутые в рулетики слайсы огурца и цукини.
9. Полейте салат цитрусовой заправкой и оливковым маслом. Между огурцов и цукини аккуратно выложите мусс из тофу (это удобнее делать с помощью кондитерского мешка) и подавайте. Перед употреблением салат надо перемешать.
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