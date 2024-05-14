Зеленый салат от Максима Ржева

4 порции

30 мин + 2 ч на замачивание

Ингредиенты:

для салата:

50 г клубня фенхеля

200 г спаржи

1 средний кочан брокколи

1 маленький цукини

2 короткоплодных огурца

2 зрелых авокадо, желательно сорта «хасс»

100 г салата романо

100 г листьев кудрявой капусты кейл

50 г мангольда

50 г бобов эдамаме

1 ст. л. оливкового масла

соль

для мусса из тофу:

270 г твердого тофу

50 мл соевого соуса

1 ст. л. соуса шрирача

1/2 ст. л. меда

1/2 ст. л. кунжутного масла

100 мл растительного масла

30 мл воды

для цитрусовой заправки:

2 ч. л. лимонного сока

1 ч. л. сока лайма

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. меда

соль

Приготовление:

1. Мусс и заправку можно приготовить заранее — за пару дней. Для мусса нарежьте тофу небольшими кусочками и выложите в чашу блендера. Добавьте все остальные ингредиенты и измельчите в однородную массу.

2. Для заправки соедините все ингредиенты, посолите и перемешайте до однородности.

3. Фенхель очистите, нарежьте тонкими слайсами и замочите в холодной воде на 2 часа. Затем обсушите.

4. Спаржу очистите от грубых верхних волокон, срежьте нижние грубые части. Брокколи разберите на соцветия. Выложите спаржу и брокколи в кипящую подсоленную воду и бланшируйте 3 минуты. Переложите в воду со льдом, затем обсушите. Нарежьте спаржу небольшими кусочками.

5. С помощью ножа для чистки овощей нарежьте цукини и огурцы вдоль длинными тонкими слайсами.

6. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, ложкой отделите мякоть от кожи и нарежьте поперек тонкими ломтиками.

7. Романо, кейл и мангольд нарвите на кусочки и перемешайте.

8. Выложите в большую тарелку салатный микс, ломтики авокадо, спаржу, брокколи, фенхель и бобы эдамаме. Сверху — свернутые в рулетики слайсы огурца и цукини.

9. Полейте салат цитрусовой заправкой и оливковым маслом. Между огурцов и цукини аккуратно выложите мусс из тофу (это удобнее делать с помощью кондитерского мешка) и подавайте. Перед употреблением салат надо перемешать.

К этому салату можно добавлять ингредиенты по вашему вкусу и желанию.