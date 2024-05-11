Ризотто с шафраном и морепродуктами от Андрея Хохлова

4 порции

50 мин + 2 ч на подготовку

Ингредиенты:

240 г риса для ризотто (арборио)

180 г замороженного морского коктейля (креветки, кальмары, мини-осьминоги)

500 мл куриного (рыбного или овощного) бульона

120 мл белого сухого вина

70 г сливочного масла

40 г пармезана

1 средняя луковица шалота

2 зубчика чеснока

2 веточки тимьяна

4 ст. л. оливкового масла

шафран на кончике ножа

соль

Приготовление:

1. Морепродукты заранее разморозьте в холодильнике, промойте и обсушите.

2. Доведите бульон до кипения, добавьте шафран, посолите и оставьте бульон под крышкой на 10 минут настояться.

2. Лук-шалот и чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок раздавите плоской стороной ножа. С веточек тимьяна оборвите листики.

3. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в широком сотейнике с толстым дном и обжаривайте лук, 1 зубчик чеснока и листики с 1 веточки тимьяна, помешивая, 2–3 минуты.

4. Добавьте в сотейник с ароматным маслом рис и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, 3–5 минут, пока рис не станет прозрачным. Это нужно для того, чтобы на зернах образовалась корочка, и рис не разбухал при дальнейшем приготовлении, сохраняя форму.

5. Влейте в сотейник вино и выпаривайте его 3–4 минуты. В три этапа равными частями добавляйте в ризотто горячий шафрановый бульон, постоянно помешивая рис. Как только первая часть бульона впиталась, добавляйте следующую.

6. Когда третья часть бульона впитается, добавьте в сотейник 40 г сливочного масла и начните активно вымешивать ризотто, чтобы оно приобрело сливочную консистенцию.

7. Разогрейте в сковороде на среднем огне оставшиеся 2 ст. л. оливкового масла и обжаривайте морепродукты, помешивая, 2–3 минуты. Не пересушите! В конце добавьте оставшийся зубчик чеснока, листики с оставшейся веточки тимьяна, 30 г сливочного масла. Посолите и перемешайте.

8. Разложите ризотто по тарелкам, сверху распределите морепродукты. Посыпьте блюдо тертым пармезаном и подавайте.