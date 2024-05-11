Ризотто с шафраном и морепродуктами от Андрея Хохлова

Хит меню большинства средиземноморских ресторанов не всегда легко дается желающим приготовить его дома. Шеф-повар московского ресторана Folk поможет вам не «ударить в грязь лицом» Классическое ризотто с морепродуктами имеет свои секреты приготовления: следуйте советам шефа и у вас все получится.
4 порции
50 мин + 2 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 240 г риса для ризотто (арборио)
- 180 г замороженного морского коктейля (креветки, кальмары, мини-осьминоги)
- 500 мл куриного (рыбного или овощного) бульона
- 120 мл белого сухого вина
- 70 г сливочного масла
- 40 г пармезана
- 1 средняя луковица шалота
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки тимьяна
- 4 ст. л. оливкового масла
- шафран на кончике ножа
- соль
Приготовление:
1. Морепродукты заранее разморозьте в холодильнике, промойте и обсушите.
2. Доведите бульон до кипения, добавьте шафран, посолите и оставьте бульон под крышкой на 10 минут настояться.
2. Лук-шалот и чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок раздавите плоской стороной ножа. С веточек тимьяна оборвите листики.
3. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в широком сотейнике с толстым дном и обжаривайте лук, 1 зубчик чеснока и листики с 1 веточки тимьяна, помешивая, 2–3 минуты.
4. Добавьте в сотейник с ароматным маслом рис и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, 3–5 минут, пока рис не станет прозрачным. Это нужно для того, чтобы на зернах образовалась корочка, и рис не разбухал при дальнейшем приготовлении, сохраняя форму.
5. Влейте в сотейник вино и выпаривайте его 3–4 минуты. В три этапа равными частями добавляйте в ризотто горячий шафрановый бульон, постоянно помешивая рис. Как только первая часть бульона впиталась, добавляйте следующую.
6. Когда третья часть бульона впитается, добавьте в сотейник 40 г сливочного масла и начните активно вымешивать ризотто, чтобы оно приобрело сливочную консистенцию.
7. Разогрейте в сковороде на среднем огне оставшиеся 2 ст. л. оливкового масла и обжаривайте морепродукты, помешивая, 2–3 минуты. Не пересушите! В конце добавьте оставшийся зубчик чеснока, листики с оставшейся веточки тимьяна, 30 г сливочного масла. Посолите и перемешайте.
8. Разложите ризотто по тарелкам, сверху распределите морепродукты. Посыпьте блюдо тертым пармезаном и подавайте.
При обжаривании помешивайте рис деревянной лопаткой или ложкой — тогда зерна останутся целыми.
Для приготовления правильного ризотто используйте только горячий бульон, чтобы не было перепада температур.
Вкус блюда будет более богатым, если использовать хорошее столовое вино, то есть то, которое вы подаете к столу.
Сливочность ризотто зависит от того, насколько хорошо мы вымешивали блюдо.
Крахмал, которым богат рис, вместе с бульоном образуют эмульсию, придающую ризотто нужную консистенцию.
Ризотто нужно есть без остатка: если его разогреть повторно, потеряется текстура блюда, а в правильном ризотто рис должен быть аль денте.
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