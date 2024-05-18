Овощные вафли с кремом из горошка от Алены Гера

4 порции

25 мин + 35 мин на подготовку и настаивание

Ингредиенты:

1 средняя картофелина

1 топинамбур

200 г кабачка

1/4 цукини

1/2 небольшой луковицы

1 яйцо

1,5 ст. л. кукурузной муки

соль, свежемолотый черный перец

для крема:

60 г замороженного зеленого горошка

40 г творожного сливочного сыра

1/2 ст. л. оливкового масла

соль

для подачи:

микрозелень, микс салатных листьев или любая зелень по вкусу

Приготовление:

1. Картофель очистите, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут, чтобы удалить лишний крахмал.

2. Очистите все остальные овощи. Картофель и топинамбур натрите на крупной терке, кабачок, цукини и лук — на мелкой. Отожмите овощи и выложите в миску.

3. Добавьте яйцо, муку, посолите, поперчите и перемешайте. Дайте тесту постоять 5 минут.

4. Разогрейте вафельницу и выпекайте вафли согласно инструкции — обычно 5–7 минут.

5. Для крема горошек слегка разморозьте и взбейте блендером со сливочным сыром. Добавьте оливковое масло, посолите и перемешайте.

6. Зелень порубите. Разложите вафли по тарелкам, сверху распределите крем, посыпьте зеленью и подавайте.