Овощные вафли с кремом из горошка от Алены Гера

Эти необычные вафли от концепт-шефа московского кафе деликатной еды «Без рецепта» особенно рекомендуем приготовить детям, которые отказываются есть блюда из овощей. Но взрослые тоже в восторге от такого полезного лакомства.
4 порции
25 мин + 35 мин на подготовку и настаивание
Ингредиенты:
- 1 средняя картофелина
- 1 топинамбур
- 200 г кабачка
- 1/4 цукини
- 1/2 небольшой луковицы
- 1 яйцо
- 1,5 ст. л. кукурузной муки
- соль, свежемолотый черный перец
для крема:
- 60 г замороженного зеленого горошка
- 40 г творожного сливочного сыра
- 1/2 ст. л. оливкового масла
- соль
для подачи:
- микрозелень, микс салатных листьев или любая зелень по вкусу
Приготовление:
1. Картофель очистите, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут, чтобы удалить лишний крахмал.
2. Очистите все остальные овощи. Картофель и топинамбур натрите на крупной терке, кабачок, цукини и лук — на мелкой. Отожмите овощи и выложите в миску.
3. Добавьте яйцо, муку, посолите, поперчите и перемешайте. Дайте тесту постоять 5 минут.
4. Разогрейте вафельницу и выпекайте вафли согласно инструкции — обычно 5–7 минут.
5. Для крема горошек слегка разморозьте и взбейте блендером со сливочным сыром. Добавьте оливковое масло, посолите и перемешайте.
6. Зелень порубите. Разложите вафли по тарелкам, сверху распределите крем, посыпьте зеленью и подавайте.
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