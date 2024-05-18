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Рецепты

Овощные вафли с кремом из горошка от Алены Гера

Эти необычные вафли от концепт-шефа московского кафе деликатной еды «Без рецепта» особенно рекомендуем приготовить детям, которые отказываются есть блюда из овощей. Но взрослые тоже в восторге от такого полезного лакомства. 

 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Алена Гера, концепт-шеф кафе деликатной еды «Без рецепта», Москва
Пресс-служба ресторана

Алена Гера, концепт-шеф кафе деликатной еды «Без рецепта», Москва

 

4 порции
25 мин + 35 мин на подготовку и настаивание

Ингредиенты:

  • 1 средняя картофелина
  • 1 топинамбур
  • 200 г кабачка
  • 1/4 цукини 
  • 1/2 небольшой луковицы
  • 1 яйцо
  • 1,5 ст. л. кукурузной муки
  • соль, свежемолотый черный перец

для крема:

  • 60 г замороженного зеленого горошка 
  • 40 г творожного сливочного сыра
  • 1/2 ст. л. оливкового масла
  • соль 

для подачи:

  • микрозелень, микс салатных листьев или любая зелень по вкусу

Приготовление:

1. Картофель очистите, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут, чтобы удалить лишний крахмал. 

2. Очистите все остальные овощи. Картофель и топинамбур натрите на крупной терке, кабачок, цукини и лук — на мелкой. Отожмите овощи и выложите в миску. 

3. Добавьте яйцо, муку, посолите, поперчите и перемешайте. Дайте тесту постоять 5 минут. 

4. Разогрейте вафельницу и выпекайте вафли согласно инструкции — обычно 5–7 минут. 

5. Для крема горошек слегка разморозьте и взбейте блендером со сливочным сыром. Добавьте оливковое масло, посолите и перемешайте. 

6. Зелень порубите. Разложите вафли по тарелкам, сверху распределите крем, посыпьте зеленью и подавайте. 

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Теги:
Овощи, Шефский рецепт, Спецпроект Завтраки

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