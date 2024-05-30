Цельнозерновая галета с рикоттой и чёрной смородиной от Анастасии Свистуновой

4 порции

1 ч + 1 ч на охлаждение

Ингредиенты:

для теста:

150 г цельнозерновой муки

100 г сливочного масла

40 мл воды

1/8 ч. л. соли

для начинки:

225 г рикотты

65 г мелкого сахара

1 ч. л. сахара с натуральной ванилью

2 ч. л. кукурузного крахмала

1/4 лимона

для ягод:

150 г замороженной черной смородины

1,5 ч. л. кукурузного крахмала

для смазывания:

1 яйцо

1 ч. л. коричневого (тростникового) сахара

соль на кончике ножа

Приготовление:

1. Для теста смешайте муку с солью, добавьте нарезанное кусочками ледяное сливочное масло и порубите ножом в крошку. Делайте это быстро, чтобы масло не успело растаять. Понемногу вливая холодную воду, быстро замесите тесто. Соберите его в шар, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.

2. Для начинки слейте с рикотты лишнюю жидкость и выложите сыр в чашу блендера. Добавьте сахар обоих видов, кукурузный крахмала и взбивайте 1 минуту. Мелкой теркой снимите с лимона верхний слой цедры, добавьте в рикотту и перемешайте.

3. Черную смородину выложите в миску, равномерно присыпьте кукурузным крахмалом и, вращая миску из стороны в сторону, перемешайте — ягоды должны покрыться крахмалом.

4. Разогрейте духовку до 180 °С. Охлажденное тесто раскатайте на пергаменте в круглый пласт толщиной 4–5 мм и вместе с пергаментом перенесите на противень. Отступив 3 см от края теста выложите начинку и распределите ее по всей окружности. Сверху равномерно разложите смородину. Свободные края теста приподнимите и сформируйте по кругу складочки, накладывая одну на другую внахлест.

5. Для льезона взболтайте яйцо с солью и с помощью кулинарной кисти смажьте края теста. Присыпьте тесто коричневым сахаром и выпекайте галету 20–25 минут. Немного остудите и подавайте.