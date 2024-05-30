Цельнозерновая галета с рикоттой и чёрной смородиной от Анастасии Свистуновой

Всесезонная галета от владелицы тульской ремесленной пекарни «Традиция» хороша не только тем, что готовится легко, но и возможностью использовать, как свежие ягоды, так и замороженные. Причем именно те, которые вам по вкусу. В этом рецепте - ароматная смородина с кислинкой.
4 порции
1 ч + 1 ч на охлаждение
Ингредиенты:
для теста:
- 150 г цельнозерновой муки
- 100 г сливочного масла
- 40 мл воды
- 1/8 ч. л. соли
для начинки:
- 225 г рикотты
- 65 г мелкого сахара
- 1 ч. л. сахара с натуральной ванилью
- 2 ч. л. кукурузного крахмала
- 1/4 лимона
для ягод:
- 150 г замороженной черной смородины
- 1,5 ч. л. кукурузного крахмала
для смазывания:
- 1 яйцо
- 1 ч. л. коричневого (тростникового) сахара
- соль на кончике ножа
Приготовление:
1. Для теста смешайте муку с солью, добавьте нарезанное кусочками ледяное сливочное масло и порубите ножом в крошку. Делайте это быстро, чтобы масло не успело растаять. Понемногу вливая холодную воду, быстро замесите тесто. Соберите его в шар, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 1 час.
2. Для начинки слейте с рикотты лишнюю жидкость и выложите сыр в чашу блендера. Добавьте сахар обоих видов, кукурузный крахмала и взбивайте 1 минуту. Мелкой теркой снимите с лимона верхний слой цедры, добавьте в рикотту и перемешайте.
3. Черную смородину выложите в миску, равномерно присыпьте кукурузным крахмалом и, вращая миску из стороны в сторону, перемешайте — ягоды должны покрыться крахмалом.
4. Разогрейте духовку до 180 °С. Охлажденное тесто раскатайте на пергаменте в круглый пласт толщиной 4–5 мм и вместе с пергаментом перенесите на противень. Отступив 3 см от края теста выложите начинку и распределите ее по всей окружности. Сверху равномерно разложите смородину. Свободные края теста приподнимите и сформируйте по кругу складочки, накладывая одну на другую внахлест.
5. Для льезона взболтайте яйцо с солью и с помощью кулинарной кисти смажьте края теста. Присыпьте тесто коричневым сахаром и выпекайте галету 20–25 минут. Немного остудите и подавайте.
1. Для этой галеты можно использовать любые ягоды по вкусу — как свежие, так и замороженные.
2. Готовую галету можно заморозить, обернув пищевой пленкой. Затем разморозить в холодильнике, разогреть и подавать с шариком мороженого.
Комментарии (0)