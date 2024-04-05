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Рецепты

Гурьевская каша от Марии Александровой

Гурьевская каша по-самарски от шефа местной ремесленной пекарни «Белотурка» - авторский взгляд на рецепт с большой историей. Как известно, каша знаменита еще и множеством вариаций, каждая из которых имеет право на жизнь. Попробуйте приготовить гурьевскую по шефскому рецепту, но помните, что вам ничего не мешает стать ее соавтором. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Мария Александрова, шеф ремесленной пекарни «Белотурка», Самара
Пресс-служба ресторана

Мария Александрова, шеф ремесленной пекарни «Белотурка», Самара

4 порции
1 ч + 1 ч на настаивание

Ингредиенты:

для ванильной манки:

  • 80 г манной крупы
  • 800 мл молока 
  • 50 мл сливок (33%)
  • 10 г ванильной пасты
  • 20 г сахара
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1 палочка корицы
  • 40 г сливочного масла

для ванильного заварного крема:

  • 100 мл молока
  • 40 мл сливок (33%)
  • 1 ст. л. сгущенного молока
  • 1 ч. л. муки
  • 1/4 ч. л. кукурузного крахмала
  • 1/4 ч. л. ванильной пасты
  • 1 ч. л. сахара
  • соль на кончике ножа
  • 20 г сливочного масла 

для запекания:

  • 40 г сливочного масла
  • 4–6 песочных печений
  • 40–50 г очищенных кедровых орехов
  • 4 ст. л. очищенных семечек подсолнечника
  • 80 г сушеной клюквы
  • 4 ст. л. коричневого (тростникового) сахара

для подачи:

  • свежие ягоды

Приготовление:

1. Для манной каши влейте в широкий сотейник объемом не менее 1,5 литра молоко и сливки. Добавьте ванильную пасту, сахар, соль и корицу. Доведите смесь до кипения и, постоянно помешивая венчиком, тонкой струйкой всыпьте манку. Уменьшите огонь до тихого и варите кашу 4 минуты — она должна загустеть, стать однородной, без комочков.

2. Добавьте размягченное сливочное масло, перемешайте, накройте сотейник крышкой или пищевой пленкой и дайте каше настояться минимум 1 час. Палочку корицы удалите.

3. Тем временем приготовьте ванильный заварной крем. Налейте в кастрюлю воду и доведите о кипения. Смешайте в жаропрочной миске все ингредиенты для крема, кроме сливочного масла, и поставьте миску на водяную баню так, чтобы миска не соприкасалась с водой. Постоянно помешивая крем венчиком варите его 5–6 минут до загустения. Снимите миску с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте.

4. Собирать кашу лучше всего в глиняной посуде, которую можно поставить в духовку. Смажьте дно четырех горшочков сливочным маслом и посыпьте толченым песочным печеньем. Выложите слой ванильной манки. Затем насыпьте слой орехов и семечек, далее — слой заварного крема, сушеная клюква и снова манка (манка обязательно должна быть последним слоем.

5. Разогрейте духовку до 180 °С. Поставьте горшочки с кашей на решетку в середину духовки и запекайте 15–20 минут.

6. Готовую кашу посыпьте тростниковым сахаром и обожгите кулинарной горелкой, чтобы на поверхности образовалась карамельная корочка. Украсьте ягодами и сразу подавайте, пока каша не остыла.

В кашу можно добавлять любые орехи, сухофрукты, пряности, а также мед.
 
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Теги:
Крупы, Спецпроект Завтраки

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