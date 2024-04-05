Гурьевская каша от Марии Александровой

Гурьевская каша по-самарски от шефа местной ремесленной пекарни «Белотурка» - авторский взгляд на рецепт с большой историей. Как известно, каша знаменита еще и множеством вариаций, каждая из которых имеет право на жизнь. Попробуйте приготовить гурьевскую по шефскому рецепту, но помните, что вам ничего не мешает стать ее соавтором.
4 порции
1 ч + 1 ч на настаивание
Ингредиенты:
для ванильной манки:
- 80 г манной крупы
- 800 мл молока
- 50 мл сливок (33%)
- 10 г ванильной пасты
- 20 г сахара
- 1/4 ч. л. соли
- 1 палочка корицы
- 40 г сливочного масла
для ванильного заварного крема:
- 100 мл молока
- 40 мл сливок (33%)
- 1 ст. л. сгущенного молока
- 1 ч. л. муки
- 1/4 ч. л. кукурузного крахмала
- 1/4 ч. л. ванильной пасты
- 1 ч. л. сахара
- соль на кончике ножа
- 20 г сливочного масла
для запекания:
- 40 г сливочного масла
- 4–6 песочных печений
- 40–50 г очищенных кедровых орехов
- 4 ст. л. очищенных семечек подсолнечника
- 80 г сушеной клюквы
- 4 ст. л. коричневого (тростникового) сахара
для подачи:
- свежие ягоды
Приготовление:
1. Для манной каши влейте в широкий сотейник объемом не менее 1,5 литра молоко и сливки. Добавьте ванильную пасту, сахар, соль и корицу. Доведите смесь до кипения и, постоянно помешивая венчиком, тонкой струйкой всыпьте манку. Уменьшите огонь до тихого и варите кашу 4 минуты — она должна загустеть, стать однородной, без комочков.
2. Добавьте размягченное сливочное масло, перемешайте, накройте сотейник крышкой или пищевой пленкой и дайте каше настояться минимум 1 час. Палочку корицы удалите.
3. Тем временем приготовьте ванильный заварной крем. Налейте в кастрюлю воду и доведите о кипения. Смешайте в жаропрочной миске все ингредиенты для крема, кроме сливочного масла, и поставьте миску на водяную баню так, чтобы миска не соприкасалась с водой. Постоянно помешивая крем венчиком варите его 5–6 минут до загустения. Снимите миску с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте.
4. Собирать кашу лучше всего в глиняной посуде, которую можно поставить в духовку. Смажьте дно четырех горшочков сливочным маслом и посыпьте толченым песочным печеньем. Выложите слой ванильной манки. Затем насыпьте слой орехов и семечек, далее — слой заварного крема, сушеная клюква и снова манка (манка обязательно должна быть последним слоем.
5. Разогрейте духовку до 180 °С. Поставьте горшочки с кашей на решетку в середину духовки и запекайте 15–20 минут.
6. Готовую кашу посыпьте тростниковым сахаром и обожгите кулинарной горелкой, чтобы на поверхности образовалась карамельная корочка. Украсьте ягодами и сразу подавайте, пока каша не остыла.
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