Гурьевская каша от Марии Александровой

4 порции

1 ч + 1 ч на настаивание

Ингредиенты:

для ванильной манки:

80 г манной крупы

800 мл молока

50 мл сливок (33%)

10 г ванильной пасты

20 г сахара

1/4 ч. л. соли

1 палочка корицы

40 г сливочного масла

для ванильного заварного крема:

100 мл молока

40 мл сливок (33%)

1 ст. л. сгущенного молока

1 ч. л. муки

1/4 ч. л. кукурузного крахмала

1/4 ч. л. ванильной пасты

1 ч. л. сахара

соль на кончике ножа

20 г сливочного масла

для запекания:

40 г сливочного масла

4–6 песочных печений

40–50 г очищенных кедровых орехов

4 ст. л. очищенных семечек подсолнечника

80 г сушеной клюквы

4 ст. л. коричневого (тростникового) сахара

для подачи:

свежие ягоды

Приготовление:

1. Для манной каши влейте в широкий сотейник объемом не менее 1,5 литра молоко и сливки. Добавьте ванильную пасту, сахар, соль и корицу. Доведите смесь до кипения и, постоянно помешивая венчиком, тонкой струйкой всыпьте манку. Уменьшите огонь до тихого и варите кашу 4 минуты — она должна загустеть, стать однородной, без комочков.

2. Добавьте размягченное сливочное масло, перемешайте, накройте сотейник крышкой или пищевой пленкой и дайте каше настояться минимум 1 час. Палочку корицы удалите.

3. Тем временем приготовьте ванильный заварной крем. Налейте в кастрюлю воду и доведите о кипения. Смешайте в жаропрочной миске все ингредиенты для крема, кроме сливочного масла, и поставьте миску на водяную баню так, чтобы миска не соприкасалась с водой. Постоянно помешивая крем венчиком варите его 5–6 минут до загустения. Снимите миску с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте.

4. Собирать кашу лучше всего в глиняной посуде, которую можно поставить в духовку. Смажьте дно четырех горшочков сливочным маслом и посыпьте толченым песочным печеньем. Выложите слой ванильной манки. Затем насыпьте слой орехов и семечек, далее — слой заварного крема, сушеная клюква и снова манка (манка обязательно должна быть последним слоем.

5. Разогрейте духовку до 180 °С. Поставьте горшочки с кашей на решетку в середину духовки и запекайте 15–20 минут.

6. Готовую кашу посыпьте тростниковым сахаром и обожгите кулинарной горелкой, чтобы на поверхности образовалась карамельная корочка. Украсьте ягодами и сразу подавайте, пока каша не остыла.

В кашу можно добавлять любые орехи, сухофрукты, пряности, а также мед.