Драники из брокколи с яйцом пашот и лососем от Дмитрия Голенина

Шеф московского ресторана Sage позаботился о тех, кто обожает драники, но не ест их потому, что считает неполезными. Самая здоровая из овощей, брокколи, полностью избавит вас от угрызений совести, а авокадо в рецепте окончательно убедит в том, что такие драники обязательно нужно приготовить, особенно на завтрак.
4 порции
50 мин + 8 ч на настаивание
Ингредиенты:
для драников:
- 280 г брокколи
- 2 яйца
- 50 г муки
- 30 мл сливок (33%)
- 1 ст. л. оливкового масла
для крема:
- 200 мл сливок (33%)
- 100 г творожного сыра креметте
- 100 г пармезана
для яиц пашот:
- 4 яйца
- 1 ст. л. уксуса (9%)
- соль
для подачи:
- 1 авокадо
- 200 г слабосоленого лосося
- 12 листиков базилика
- соль, свежемолотый черный перец
Приготовление:
1. Крем приготовьте заранее — ему надо настояться. Влейте сливки в сотейник, добавьте креметте и тертый пармезан. Доведите смесь до 80 °C и перемешивайте, пока пармезан полностью не расплавиться и крем не станет гладким и однородным. Оставьте крем на ночь настояться.
2. Для драников натрите брокколи на терке, добавьте яйца, муку, сливки и перемешайте. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжаривайте 4 драника по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
3. Сварите яйца пашот. Для этого доведите воду в сотейнике на среднем огне до кипения, добавьте уксус и немного посолите. Яйцо аккуратно разбейте в маленькую миску. При помощи венчика закрутите воронку и быстро, но осторожно опустите яйцо в центр этой воронки. Варите 4–5 минут. Шумовкой переложите яйцо на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Таким же образом сварите еще 3 яйца.
4. Перед подачей авокадо разрежьте пополам, очистите от кожуры, удалите косточку. Мякоть разомните вилкой в пюре. Лосося нарежьте тонкими слайсами. Разложите драники из брокколи по тарелкам и смажьте кремом из пармезана. Сверху распределите авокадо и ломтики лосося. В центр уложите яйцо пашот, украсьте листиками базилика, посолите, поперчите и подавайте.
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