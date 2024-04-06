Драники из брокколи с яйцом пашот и лососем от Дмитрия Голенина

4 порции

50 мин + 8 ч на настаивание

Ингредиенты:

для драников:

280 г брокколи

2 яйца

50 г муки

30 мл сливок (33%)

1 ст. л. оливкового масла

для крема:

200 мл сливок (33%)

100 г творожного сыра креметте

100 г пармезана

для яиц пашот:

4 яйца

1 ст. л. уксуса (9%)

соль

для подачи:

1 авокадо

200 г слабосоленого лосося

12 листиков базилика

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Крем приготовьте заранее — ему надо настояться. Влейте сливки в сотейник, добавьте креметте и тертый пармезан. Доведите смесь до 80 °C и перемешивайте, пока пармезан полностью не расплавиться и крем не станет гладким и однородным. Оставьте крем на ночь настояться.

2. Для драников натрите брокколи на терке, добавьте яйца, муку, сливки и перемешайте. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжаривайте 4 драника по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

3. Сварите яйца пашот. Для этого доведите воду в сотейнике на среднем огне до кипения, добавьте уксус и немного посолите. Яйцо аккуратно разбейте в маленькую миску. При помощи венчика закрутите воронку и быстро, но осторожно опустите яйцо в центр этой воронки. Варите 4–5 минут. Шумовкой переложите яйцо на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Таким же образом сварите еще 3 яйца.

4. Перед подачей авокадо разрежьте пополам, очистите от кожуры, удалите косточку. Мякоть разомните вилкой в пюре. Лосося нарежьте тонкими слайсами. Разложите драники из брокколи по тарелкам и смажьте кремом из пармезана. Сверху распределите авокадо и ломтики лосося. В центр уложите яйцо пашот, украсьте листиками базилика, посолите, поперчите и подавайте.