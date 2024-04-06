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Рецепты

Драники из брокколи с яйцом пашот и лососем от Дмитрия Голенина

Шеф московского ресторана Sage позаботился о тех, кто обожает драники, но не ест их потому, что считает неполезными.  Самая здоровая из овощей, брокколи, полностью избавит вас от угрызений совести, а авокадо в рецепте окончательно убедит в том, что такие драники обязательно нужно приготовить, особенно на завтрак. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Дмитрий Голенин, шеф-повар ресторана Sage, Москва
Пресс-служба ресторана

Дмитрий Голенин, шеф-повар ресторана Sage, Москва

4 порции
50 мин + 8 ч на настаивание

Ингредиенты:

для драников:

  • 280 г брокколи
  • 2 яйца 
  • 50 г муки
  • 30 мл сливок (33%)
  • 1 ст. л. оливкового масла

для крема:

  • 200 мл сливок (33%)
  • 100 г творожного сыра креметте
  • 100 г пармезана

для яиц пашот:

  • 4 яйца
  • 1 ст. л. уксуса (9%)
  • соль

для подачи:

  • 1 авокадо
  • 200 г слабосоленого лосося
  • 12 листиков базилика
  • соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Крем приготовьте заранее — ему надо настояться. Влейте сливки в сотейник, добавьте креметте и тертый пармезан. Доведите смесь до 80 °C и перемешивайте, пока пармезан полностью не расплавиться и крем не станет гладким и однородным. Оставьте крем на ночь настояться.

2. Для драников натрите брокколи на терке, добавьте яйца, муку, сливки и перемешайте. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжаривайте 4 драника по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

3. Сварите яйца пашот. Для этого доведите воду в сотейнике на среднем огне до кипения, добавьте уксус и немного посолите. Яйцо аккуратно разбейте в маленькую миску. При помощи венчика закрутите воронку и быстро, но осторожно опустите яйцо в центр этой воронки. Варите 4–5 минут. Шумовкой переложите яйцо на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Таким же образом сварите еще 3 яйца.

4. Перед подачей авокадо разрежьте пополам, очистите от кожуры, удалите косточку. Мякоть разомните вилкой в пюре. Лосося нарежьте тонкими слайсами. Разложите драники из брокколи по тарелкам и смажьте кремом из пармезана. Сверху распределите авокадо и ломтики лосося. В центр уложите яйцо пашот, украсьте листиками базилика, посолите, поперчите и подавайте.

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Теги:
Спецпроект Завтраки

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