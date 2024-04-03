Вафли с карамелью, творожным кремом и фруктами от Дмитрия Павлова

Если вы давно не доставали когда-то подаренную вам вафельницу, есть повод это сделать. Дело в том, что теперь стало модным готовить сэндвичи с вафлями собственного приготовления. Шеф сочинского ресторана «Барселонета» предлагает легкий творожно-ягодный вариант: сытно, полезно, вкусно и очень красиво. Идеально для завтрака.
12 порций (24 вафли)
1 ч 20 мин + 30 мин на расстойку
Ингредиенты:
для теста:
- 720 г муки
- 600 мл молока
- 160 г сахара
- 6 яиц
- 6 г разрыхлителя
- 4 г соли
- 360 г сливочного масла
- 10 мл лимонного сока
- 50 мл растительного масла для смазывания вафельницы
для карамельного соуса:
- 600 г сахара
- 750 мл сливок (22%)
- 50 г сливочного масла
для творожного крема:
- 400 г творога (9%)
- 120 г сахарной пудры
- 200 мл сливок (22%)
- 10 г желатина в гранулах
для подачи:
- 5 бананов
- 900 г клубники
- 3 апельсина
- 4 киви
- 120 г фундука
- 240 г голубики
Приготовление:
1. Для теста смешайте венчиком в глубокой миске все ингредиенты, кроме лимонного сока, до однородности. В конце добавьте сок лимона и оставьте тесто в теплом месте на 30 минут для расстойки.
2. Для карамельного соуса всыпьте сахар в сотейник или в сковороду с толстым дном и прогревайте на среднем огне. Можно слегка встряхнуть сотейник, чтобы сахар прогревался более равномерно. Прогревайте, пока весь сахар не расплавится и не станет золотисто-янтарного цвета. Но не передержите, иначе соус будет пахнуть жженым сахаром.
3. Постепенно, все время помешивая, влейте в сахар горячие сливки и уваривайте до загустения, не переставая мешать. В конце добавьте сливочное масло и варите еще 5–7 минут. Снимите сотейник с огня и остудите соус.
4. Для творожного крема желатин предварительно замочите в теплой воде на 10 минут. Взбейте творог и сахарную пудру миксером или блендером. Сливки взбейте в пышную пену, добавьте отжатый желатин, затем творог и аккуратно перемешайте венчиком.
5. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее растительным маслом. Выложите примерно 70 г теста, закройте вафельницу и выпекайте вафлю до золотистого цвета (точное время приготовления указано в инструкции вафельницы).
6. Для подачи бананы очистите и нарежьте немного по диагонали поперечными ломтиками. У клубники удалите плодоножки, разрежьте ягоды вдоль на 2 или 4 части. Апельсины очистите, освободите сегменты от пленок и разрежьте каждую дольку пополам. Киви очистите и нарежьте тонкими кружочками. Фундук мелко порубите.
7. На готовую горячую вафлю распределите карамель, сверху красиво разложите фрукты и ягоды. В центр выложите кнелю из творожного крема (примерно 30 г), посыпьте молотым фундуком и сразу подавайте.
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