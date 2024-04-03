Вафли с карамелью, творожным кремом и фруктами от Дмитрия Павлова

12 порций (24 вафли)

1 ч 20 мин + 30 мин на расстойку

Ингредиенты:

для теста:

720 г муки

600 мл молока

160 г сахара

6 яиц

6 г разрыхлителя

4 г соли

360 г сливочного масла

10 мл лимонного сока

50 мл растительного масла для смазывания вафельницы

для карамельного соуса:

600 г сахара

750 мл сливок (22%)

50 г сливочного масла

для творожного крема:

400 г творога (9%)

120 г сахарной пудры

200 мл сливок (22%)

10 г желатина в гранулах

для подачи:

5 бананов

900 г клубники

3 апельсина

4 киви

120 г фундука

240 г голубики

Приготовление:

1. Для теста смешайте венчиком в глубокой миске все ингредиенты, кроме лимонного сока, до однородности. В конце добавьте сок лимона и оставьте тесто в теплом месте на 30 минут для расстойки.

2. Для карамельного соуса всыпьте сахар в сотейник или в сковороду с толстым дном и прогревайте на среднем огне. Можно слегка встряхнуть сотейник, чтобы сахар прогревался более равномерно. Прогревайте, пока весь сахар не расплавится и не станет золотисто-янтарного цвета. Но не передержите, иначе соус будет пахнуть жженым сахаром.

3. Постепенно, все время помешивая, влейте в сахар горячие сливки и уваривайте до загустения, не переставая мешать. В конце добавьте сливочное масло и варите еще 5–7 минут. Снимите сотейник с огня и остудите соус.

4. Для творожного крема желатин предварительно замочите в теплой воде на 10 минут. Взбейте творог и сахарную пудру миксером или блендером. Сливки взбейте в пышную пену, добавьте отжатый желатин, затем творог и аккуратно перемешайте венчиком.

5. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее растительным маслом. Выложите примерно 70 г теста, закройте вафельницу и выпекайте вафлю до золотистого цвета (точное время приготовления указано в инструкции вафельницы).

6. Для подачи бананы очистите и нарежьте немного по диагонали поперечными ломтиками. У клубники удалите плодоножки, разрежьте ягоды вдоль на 2 или 4 части. Апельсины очистите, освободите сегменты от пленок и разрежьте каждую дольку пополам. Киви очистите и нарежьте тонкими кружочками. Фундук мелко порубите.

7. На готовую горячую вафлю распределите карамель, сверху красиво разложите фрукты и ягоды. В центр выложите кнелю из творожного крема (примерно 30 г), посыпьте молотым фундуком и сразу подавайте.