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Рецепты

Вафли с карамелью, творожным кремом и фруктами от Дмитрия Павлова

Если вы давно не доставали когда-то подаренную вам вафельницу, есть повод это сделать. Дело в том, что теперь стало модным готовить сэндвичи с вафлями собственного приготовления. Шеф сочинского ресторана «Барселонета» предлагает легкий творожно-ягодный вариант: сытно, полезно, вкусно и очень красиво. Идеально для завтрака. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Дмитрий Павлов, шеф-повар ресторана «Барселонета», Сочи
Пресс-служба ресторана

Дмитрий Павлов, шеф-повар ресторана «Барселонета», Сочи

 

12 порций (24 вафли)
1 ч 20 мин + 30 мин на расстойку

Ингредиенты:

для теста:

  • 720 г муки
  • 600 мл молока
  • 160 г сахара
  • 6 яиц
  • 6 г разрыхлителя
  • 4 г соли
  • 360 г сливочного масла
  • 10 мл лимонного сока
  • 50 мл растительного масла для смазывания вафельницы

для карамельного соуса:

  • 600 г сахара
  • 750 мл сливок (22%)
  • 50 г сливочного масла

для творожного крема:

  • 400 г творога (9%)
  • 120 г сахарной пудры
  • 200 мл сливок (22%)
  • 10 г желатина в гранулах

для подачи:

  • 5 бананов
  • 900 г клубники
  • 3 апельсина
  • 4 киви
  • 120 г фундука
  • 240 г голубики

Приготовление:

1. Для теста смешайте венчиком в глубокой миске все ингредиенты, кроме лимонного сока, до однородности. В конце добавьте сок лимона и оставьте тесто в теплом месте на 30 минут для расстойки.

2. Для карамельного соуса всыпьте сахар в сотейник или в сковороду с толстым дном и прогревайте на среднем огне. Можно слегка встряхнуть сотейник, чтобы сахар прогревался более равномерно. Прогревайте, пока весь сахар не расплавится и не станет золотисто-янтарного цвета. Но не передержите, иначе соус будет пахнуть жженым сахаром. 

3. Постепенно, все время помешивая, влейте в сахар горячие сливки и уваривайте до загустения, не переставая мешать. В конце добавьте сливочное масло и варите еще 5–7 минут. Снимите сотейник с огня и остудите соус.

4. Для творожного крема желатин предварительно замочите в теплой воде на 10 минут. Взбейте творог и сахарную пудру миксером или блендером. Сливки взбейте в пышную пену, добавьте отжатый желатин, затем творог и аккуратно перемешайте венчиком.

5. Разогрейте вафельницу и слегка смажьте ее растительным маслом. Выложите примерно 70 г теста, закройте вафельницу и выпекайте вафлю до золотистого цвета (точное время приготовления указано в инструкции вафельницы).

6. Для подачи бананы очистите и нарежьте немного по диагонали поперечными ломтиками. У клубники удалите плодоножки, разрежьте ягоды вдоль на 2 или 4 части. Апельсины очистите, освободите сегменты от пленок и разрежьте каждую дольку пополам. Киви очистите и нарежьте тонкими кружочками. Фундук мелко порубите.

7. На готовую горячую вафлю распределите карамель, сверху красиво разложите фрукты и ягоды. В центр выложите кнелю из творожного крема (примерно 30 г), посыпьте молотым фундуком и сразу подавайте.

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Теги:
Выпечка, Спецпроект Завтраки
Люди:
Алексей Павлов

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