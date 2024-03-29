Яичница менемен с помидорами, перцем «долма» и луком от Ильи Благовещенского

Турецкая яичница менемен от шефа московского ресторана Sapiens - пример хорошо сбалансированного и очень сытного завтрака. Горячую пряную смесь из яиц и свежих овощей лучше есть с хрустящим лавашом, как это делают в турецких заведениях, будет аутентичнее и вкуснее.
2 порции
20 мин
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 узбекский помидор
- 1 зеленый перец «долма»
- 1/2 луковицы
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. томатной пасты
- 3 ст. л. куриного бульона
- 1/4 ч. л. молотого кориандра
- 1/4 ч. л. сладкой паприки
- соль, свежемолотый черный перец
- для подачи:
- 1 тонкий лаваш
- 1 веточка кинзы
Приготовление:
1. Сделайте крестообразный надрез у плодоножки помидора. Опустите томат на 30 секунд в кипяток и сразу переложите в холодную воду. Снимите кожицу и нарежьте помидор крупными кубиками, по возможности удалив семена.
2. Перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, мякоть нарежьте небольшими кубиками.
3. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
4. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде и обжаривайте лук 2 минуты, помешивая. Добавьте перец и готовьте 3 минуты. Выложите в сковороду томатную пасту, перемешайте и прогревайте все вместе еще 1 минуту. Добавьте помидоры, перемешайте, затем влейте бульон и томите смесь на медленном огне 5 минут. В конце добавьте кориандр, паприку, посолите и поперчите.
5. Яйца взбейте и влейте в сковороду. Готовьте, медленно перемешивая, 3 минуты, пока яйца не схватятся.
6. Разложите яичницу по тарелкам и подавайте с обжаренным на сухой сковороде лавашем, украсив листиками кинзы.
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