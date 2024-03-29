Яичница менемен с помидорами, перцем «долма» и луком от Ильи Благовещенского

2 порции

20 мин

Ингредиенты:

3 яйца

1 узбекский помидор

1 зеленый перец «долма»

1/2 луковицы

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. томатной пасты

3 ст. л. куриного бульона

1/4 ч. л. молотого кориандра

1/4 ч. л. сладкой паприки

соль, свежемолотый черный перец

для подачи:

1 тонкий лаваш

1 веточка кинзы

Приготовление:

1. Сделайте крестообразный надрез у плодоножки помидора. Опустите томат на 30 секунд в кипяток и сразу переложите в холодную воду. Снимите кожицу и нарежьте помидор крупными кубиками, по возможности удалив семена.

2. Перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, мякоть нарежьте небольшими кубиками.

3. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

4. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде и обжаривайте лук 2 минуты, помешивая. Добавьте перец и готовьте 3 минуты. Выложите в сковороду томатную пасту, перемешайте и прогревайте все вместе еще 1 минуту. Добавьте помидоры, перемешайте, затем влейте бульон и томите смесь на медленном огне 5 минут. В конце добавьте кориандр, паприку, посолите и поперчите.

5. Яйца взбейте и влейте в сковороду. Готовьте, медленно перемешивая, 3 минуты, пока яйца не схватятся.

6. Разложите яичницу по тарелкам и подавайте с обжаренным на сухой сковороде лавашем, украсив листиками кинзы.