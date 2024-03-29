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Рецепты

Яичница менемен с помидорами, перцем «долма» и луком от Ильи Благовещенского

Турецкая яичница менемен от шефа московского ресторана Sapiens - пример хорошо сбалансированного и очень сытного завтрака.  Горячую пряную смесь из яиц и свежих овощей лучше есть с хрустящим лавашом, как это делают в турецких заведениях, будет аутентичнее и  вкуснее.

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Илья Благовещенский, бренд-шеф ресторана Sapiens, Москва
Собака.ru, пресс-служба ресторана

Илья Благовещенский, бренд-шеф ресторана Sapiens, Москва

2 порции
20 мин

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 узбекский помидор
  • 1 зеленый перец «долма»
  • 1/2 луковицы
  • 2 ст. л. оливкового масла 
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 3 ст. л. куриного бульона
  • 1/4 ч. л. молотого кориандра
  • 1/4 ч. л. сладкой паприки
  • соль, свежемолотый черный перец
  • для подачи:
  • 1 тонкий лаваш
  • 1 веточка кинзы

Приготовление:

1. Сделайте крестообразный надрез у плодоножки помидора. Опустите томат на 30 секунд в кипяток и сразу переложите в холодную воду. Снимите кожицу и нарежьте помидор крупными кубиками, по возможности удалив семена.

2. Перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, мякоть нарежьте небольшими кубиками.

3. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.

4. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде и обжаривайте лук 2 минуты, помешивая. Добавьте перец и готовьте 3 минуты. Выложите в сковороду томатную пасту, перемешайте и прогревайте все вместе еще 1 минуту. Добавьте помидоры, перемешайте, затем влейте бульон и томите смесь на медленном огне 5 минут. В конце добавьте кориандр, паприку, посолите и поперчите.

5. Яйца взбейте и влейте в сковороду. Готовьте, медленно перемешивая, 3 минуты, пока яйца не схватятся.

6. Разложите яичницу по тарелкам и подавайте с обжаренным на сухой сковороде лавашем, украсив листиками кинзы.

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Теги:
Спецпроект Завтраки
Люди:
Илья Благовещенский

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