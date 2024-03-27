Вареники с сулугуни от Андрея Павлова

Позавтракать варениками с начинкой из смеси любимых сыров предлагает шеф ресторана «Ривьера» из Петербурга. Рецепт может стать темой семейного тимбилдинга: месить тесто, натирать сыр и лепить вареники полезно всей семьей. Рекомендуем готовить с запасом, чтобы всем хватило, а еще часть ждала своего часа в морозилке.
4 порции
55 мин + 30 мин на расстойку
Ингредиенты:
для теста:
- 700 г муки
- 200 мл воды
- 1 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. растительного масла
для начинки:
- 420 г сулугуни
- 180 г имеретинского сыра
для подачи:
- 200 г сметаны
Приготовление:
1. Смешайте муку, воду и соль, добавьте совсем немного растительного масла и замесите тесто. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам, но останется эластичным. Заверните его в пищевую пленку и уберите на 30 минут в холодильник.
2. Для начинки натрите на крупной терке и смешайте сыр обоих видов.
3. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте скалкой в тонкий пласт. С помощью кулинарной вырубки или стакана вырежьте из теста круги. В центр каждого круга выложите немного сыра и тщательно защипните края вареников.
4. Варите в кипящей воде 7 минут после всплытия.
5. Разложите вареники по тарелкам и подавайте со сметаной.
Идеальное тесто должно быть эластичным, а для этого нужно всего лишь капнуть в него несколько капель растительного масла!
В начинке сулугуни и имеретинский сыр должны быть в пропорции 70 : 30.
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