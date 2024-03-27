Вареники с сулугуни от Андрея Павлова

4 порции

55 мин + 30 мин на расстойку

Ингредиенты:

для теста:

700 г муки

200 мл воды

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. растительного масла

для начинки:

420 г сулугуни

180 г имеретинского сыра

для подачи:

200 г сметаны

Приготовление:

1. Смешайте муку, воду и соль, добавьте совсем немного растительного масла и замесите тесто. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам, но останется эластичным. Заверните его в пищевую пленку и уберите на 30 минут в холодильник.

2. Для начинки натрите на крупной терке и смешайте сыр обоих видов.

3. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте скалкой в тонкий пласт. С помощью кулинарной вырубки или стакана вырежьте из теста круги. В центр каждого круга выложите немного сыра и тщательно защипните края вареников.

4. Варите в кипящей воде 7 минут после всплытия.

5. Разложите вареники по тарелкам и подавайте со сметаной.