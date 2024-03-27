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Рецепты

Вареники с сулугуни от Андрея Павлова

Позавтракать варениками с начинкой из смеси любимых сыров предлагает шеф ресторана «Ривьера» из Петербурга. Рецепт может стать темой семейного тимбилдинга: месить тесто, натирать сыр и лепить вареники полезно всей семьей. Рекомендуем готовить с запасом, чтобы всем хватило, а еще часть ждала своего часа в морозилке. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Андрей Павлов, шеф-повар ресторана «Ривьера», Москва
Пресс-служба ресторана

Андрей Павлов, шеф-повар ресторана «Ривьера», Москва

4 порции
55 мин + 30 мин на расстойку

Ингредиенты: 

для теста:

  • 700 г муки
  • 200 мл воды
  • 1 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. растительного масла

для начинки:

  • 420 г сулугуни
  • 180 г имеретинского сыра

для подачи:

  • 200 г сметаны

Приготовление:

1. Смешайте муку, воду и соль, добавьте совсем немного растительного масла и замесите тесто. Вымешивайте до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам, но останется эластичным. Заверните его в пищевую пленку и уберите на 30 минут в холодильник.

2. Для начинки натрите на крупной терке и смешайте сыр обоих видов.

3. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте скалкой в тонкий пласт. С помощью кулинарной вырубки или стакана вырежьте из теста круги. В центр каждого круга выложите немного сыра и тщательно защипните края вареников.

4. Варите в кипящей воде 7 минут после всплытия.

5. Разложите вареники по тарелкам и подавайте со сметаной.

Идеальное тесто должно быть эластичным, а для этого нужно всего лишь капнуть в него несколько капель растительного масла!

В начинке сулугуни и имеретинский сыр должны быть в пропорции 70 : 30.

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Теги:
Спецпроект Завтраки
Люди:
Андрей Павлов

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