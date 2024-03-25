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Рецепты

Сливочная гречневая каша с песто из зелени и пармезаном от Павла Трифонова

Шеф ресторана «Сказка. Еда и вино» из Ярославля придал гречке, нашей  русской крупе, новые смыслы. И все  это под влиянием итальянской кухни. Если вы уже пробовали в модных ресторанах гречотто, то этот рецепт - следующий шаг по превращению самой обычной гречневой каши в явление высокой кухни. Песто и пармезан - обязательны, трюфельное масло - по желанию.

Пресс-служба ресторана
Павел Трифонов, шеф-повар ресторана «Сказка. Еда и вино», Ярославль
Пресс-служба ресторана

Павел Трифонов, шеф-повар ресторана «Сказка. Еда и вино», Ярославль

4 порции
30 мин + 40 мин на настаивание

Ингредиенты: 

  • 230 г гречневой крупы
  • 460 мл воды
  • 90 мл сливок (22%)
  • 15 г сливочного масла
  • 30 г тертого пармезана
  • соль

для соуса песто:

  • 100 г укропа 
  • 100  г петрушки 
  • 50 г зеленого базилика 
  • 250 мл растительного масла 
  • соль

для подачи:

  • 200 г сливочного сыра
  • 200 г вяленых (или запеченных) томатов
  • 8 капель трюфельного масла

Приготовление:

1. Гречневую крупу промойте, залейте горячей кипяченой водой в пропорции 1 : 2, немного посолите, перемешайте и дайте постоять 30–40 минут.

2. Для соуса песто отделите у зелени листья от стеблей (стебли не понадобятся). Выложите листья в сито и опустите в сотейник с горячей подсоленной водой на 10 секунд, затем сразу переложите в ледяную воду.

3. Влейте растительное масло в сотейник и нагрейте до 60 °C — не больше, иначе зелень потеряет свой цвет. Поэтому используйте кулинарный термометр.

4. Бланшированную зелень слегка отожмите от воды, выложите в чашу блендера, залейте горячим маслом и взбейте в однородную массу.

5. Заваренную гречку переложите в сотейник, добавьте сливки и немного воды. Прогревайте крупу на небольшом огне, пока жидкость не выпарится. Снимите сотейник с огня, добавьте в кашу песто, сливочное масло и интенсивно перемешайте. В конце добавьте тертый пармезан и перемешивайте, пока он не расплавится. Не подогревайте кашу после того, как добавили песто, чтобы соус не потерял цвет и вкус.

6. Разложите кашу по тарелкам и выложите в каждую 2 ст. л. взбитого сливочного сыра, 4–5 вяленых (запеченных) помидоров. Сбрызните парой капель трюфельного масла и подавайте.

При подаче в кашу можно добавить не только томаты (вяленые или запеченные), но и яйцо пашот или что-то другое по вкусу.
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Теги:
Крупы, Спецпроект Завтраки
Люди:
Павел Трифонов

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