Сливочная гречневая каша с песто из зелени и пармезаном от Павла Трифонова

Шеф ресторана «Сказка. Еда и вино» из Ярославля придал гречке, нашей русской крупе, новые смыслы. И все это под влиянием итальянской кухни. Если вы уже пробовали в модных ресторанах гречотто, то этот рецепт - следующий шаг по превращению самой обычной гречневой каши в явление высокой кухни. Песто и пармезан - обязательны, трюфельное масло - по желанию.
4 порции
30 мин + 40 мин на настаивание
Ингредиенты:
- 230 г гречневой крупы
- 460 мл воды
- 90 мл сливок (22%)
- 15 г сливочного масла
- 30 г тертого пармезана
- соль
для соуса песто:
- 100 г укропа
- 100 г петрушки
- 50 г зеленого базилика
- 250 мл растительного масла
- соль
для подачи:
- 200 г сливочного сыра
- 200 г вяленых (или запеченных) томатов
- 8 капель трюфельного масла
Приготовление:
1. Гречневую крупу промойте, залейте горячей кипяченой водой в пропорции 1 : 2, немного посолите, перемешайте и дайте постоять 30–40 минут.
2. Для соуса песто отделите у зелени листья от стеблей (стебли не понадобятся). Выложите листья в сито и опустите в сотейник с горячей подсоленной водой на 10 секунд, затем сразу переложите в ледяную воду.
3. Влейте растительное масло в сотейник и нагрейте до 60 °C — не больше, иначе зелень потеряет свой цвет. Поэтому используйте кулинарный термометр.
4. Бланшированную зелень слегка отожмите от воды, выложите в чашу блендера, залейте горячим маслом и взбейте в однородную массу.
5. Заваренную гречку переложите в сотейник, добавьте сливки и немного воды. Прогревайте крупу на небольшом огне, пока жидкость не выпарится. Снимите сотейник с огня, добавьте в кашу песто, сливочное масло и интенсивно перемешайте. В конце добавьте тертый пармезан и перемешивайте, пока он не расплавится. Не подогревайте кашу после того, как добавили песто, чтобы соус не потерял цвет и вкус.
6. Разложите кашу по тарелкам и выложите в каждую 2 ст. л. взбитого сливочного сыра, 4–5 вяленых (запеченных) помидоров. Сбрызните парой капель трюфельного масла и подавайте.
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