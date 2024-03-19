Веганские мини-блинчики

Масленица закончилась, а блины нет! Этот рецепт – дань современным тенденциям на более легкие и здоровые эксперименты на кухне. Если вы хотите удивить близких чем-то неординарным, то приготовьте веганские блинчики по нашему рецепту. Для постящихся они тоже отлично подходят.
6 порций
25 мин + 5 мин на настаивание
Ингредиенты:
- 240 мл соевого молока
- 2 ч. л. яблочного уксуса (или лимонного сока)
- 180 г рисовой муки
- 20 г кокосовой муки
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 2 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 ст. л. растительного мала для смазывания сковороды
для подачи:
- 150 г сгущенного кокосового молока
- свежие ягоды
Приготовление:
1. Влейте 200 мл соевого молока и яблочный уксус (лимонный сок) в миску, перемешайте и оставьте на 5 минут. За это время молоко свернется и образуется веганская пахта, идеальная для блинов.
2. В другой миске смешайте муку обоих видов, разрыхлитель, соду, сахар и соль.
3. Добавьте в веганскую пахту ванильный экстракт, перемешайте, затем всыпьте мучную смесь и еще раз перемешайте. Если тесто получается слишком густым, добавьте оставшееся соевое молоко.
4. Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием или блинницу на среднем огне и слегка смажьте ее растительным маслом. Перелейте тесто в кондитерский мешок и отсадите в сковороду мини-блинчики. Готовьте около 30–45 секунд, пока сверху не начнут образовываться пузырьки. Затем переверните и готовьте с другой стороны еще 30 секунд, пока мини-блины не станут золотисто-коричневыми.
5. Выложите мини-блинчики на блюдо, полейте сгущенкой, украсьте ягодами и подавайте.
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