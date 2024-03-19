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Рецепты

Веганские мини-блинчики

Масленица закончилась, а блины нет! Этот рецепт – дань современным тенденциям на более легкие и здоровые эксперименты на кухне. Если вы хотите удивить близких чем-то неординарным, то приготовьте веганские блинчики  по нашему рецепту. Для постящихся они тоже отлично подходят. 

Собака.ru
Собака.ru
Собака.ru

6 порций
25 мин + 5 мин на настаивание

Ингредиенты:

  • 240 мл соевого молока
  • 2 ч. л. яблочного уксуса (или лимонного сока)
  • 180 г рисовой муки
  • 20 г кокосовой муки
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды 
  • 2 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 ст. л. растительного мала для смазывания сковороды

для подачи:

  • 150 г сгущенного кокосового молока
  • свежие ягоды

Приготовление:

1. Влейте 200 мл соевого молока и яблочный уксус (лимонный сок) в миску, перемешайте и оставьте на 5 минут. За это время молоко свернется и образуется веганская пахта, идеальная для блинов.

2. В другой миске смешайте муку обоих видов, разрыхлитель, соду, сахар и соль.

3. Добавьте в веганскую пахту ванильный экстракт, перемешайте, затем всыпьте мучную смесь и еще раз перемешайте. Если тесто получается слишком густым, добавьте оставшееся соевое молоко.

4. Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием или блинницу на среднем огне и слегка смажьте ее растительным маслом. Перелейте тесто в кондитерский мешок и отсадите в сковороду мини-блинчики. Готовьте около 30–45 секунд, пока сверху не начнут образовываться пузырьки. Затем переверните и готовьте с другой стороны еще 30 секунд, пока мини-блины не станут золотисто-коричневыми.

5. Выложите мини-блинчики на блюдо, полейте сгущенкой, украсьте ягодами и подавайте.

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Теги:
Блины, Спецпроект Масленица

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