Веганские мини-блинчики

6 порций

25 мин + 5 мин на настаивание

Ингредиенты:

240 мл соевого молока

2 ч. л. яблочного уксуса (или лимонного сока)

180 г рисовой муки

20 г кокосовой муки

1,5 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды

2 ст. л. сахара

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. ванильного экстракта

1 ст. л. растительного мала для смазывания сковороды

для подачи:

150 г сгущенного кокосового молока

свежие ягоды

Приготовление:

1. Влейте 200 мл соевого молока и яблочный уксус (лимонный сок) в миску, перемешайте и оставьте на 5 минут. За это время молоко свернется и образуется веганская пахта, идеальная для блинов.

2. В другой миске смешайте муку обоих видов, разрыхлитель, соду, сахар и соль.

3. Добавьте в веганскую пахту ванильный экстракт, перемешайте, затем всыпьте мучную смесь и еще раз перемешайте. Если тесто получается слишком густым, добавьте оставшееся соевое молоко.

4. Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием или блинницу на среднем огне и слегка смажьте ее растительным маслом. Перелейте тесто в кондитерский мешок и отсадите в сковороду мини-блинчики. Готовьте около 30–45 секунд, пока сверху не начнут образовываться пузырьки. Затем переверните и готовьте с другой стороны еще 30 секунд, пока мини-блины не станут золотисто-коричневыми.

5. Выложите мини-блинчики на блюдо, полейте сгущенкой, украсьте ягодами и подавайте.