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Рецепты

Японские блины

Одни из самых необычных рецептов блинов, к которому вы будете возвращаться снова и снова, не смотря на довольно хлопотный процесс.  Нечто среднее между очень пышными оладьями и белковым омлетом. Рекомендуется привлекать к готовке детей

Собака.ru

4 порции
1 ч 

Ингредиенты:

  • 120 г муки
  • 5 ст. л. сахара 
  • 1 ч. л. разрыхлителя 
  • 1/2 ч. л. соли 
  • 120 мл молока
  • 3 желтка
  • 1 ч. л. экстракт миндаля
  • 5 белков
  • 1/2 ч. л. винного уксуса
  • 1 ст. л. растительного масла 1 ст. л. для смазывания сковороды

для подачи:

  • кленовый сироп
  • физалис

Приготовление:

1. Смешайте в миске муку, 2 ст. л. сахара, разрыхлитель и соль.

2. В другую миску влейте молоко, добавьте желтки, миндальный экстракт и перемешайте венчиком. Всыпьте мучную смесь и снова перемешайте. Поставьте смесь в холодильник, пока занимаетесь белками.

3. Взбивайте охлажденные белки, оставшиеся 3 ст. л. сахара и винный уксус миксером на средней скорости до тех пор, пока сахар не растворится. Затем немного увеличьте скорость и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.

4. Достаньте тесто из холодильника и в несколько приемов добавляйте взбитые белки, аккуратно перемешивая кулинарной лопаткой снизу вверх, чтобы белки не потеряли объем.

5. Разогрейте на среднем огне широкую сковороду с антипригарным покрытием и слегка смажьте ее растительным маслом. Для выпекания блинов понадобятся кулинарные кольца диаметром 10 см. Установите на дно сковороды столько колец, сколько поместится, и наполните их наполовину тестом (остальное тесто уберите в холодильник). Добавьте в сковороду 2 ч. л. воды и выпекайте блины под крышкой примерно 5 минут — за это время тесто поднимется, полностью заполнив кольца. С помощью тонкой кулинарной лопатки переверните кольца, влейте в сковороду еще 2 ч. л. воды и готовьте блины под крышкой 3–5 минут. 

6. Переложите готовые блины на тарелку и немного остудите. Затем, помогая себе тонким ножом, снимите кулинарные кольца. Таким же образом пожарьте блины из оставшегося теста.

7. Подавайте блины, полив кленовым сиропом и украсив физалисом.

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Теги:
Блины, Спецпроект Масленица

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