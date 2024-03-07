Японские блины

4 порции

1 ч

Ингредиенты:

120 г муки

5 ст. л. сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

120 мл молока

3 желтка

1 ч. л. экстракт миндаля

5 белков

1/2 ч. л. винного уксуса

1 ст. л. растительного масла 1 ст. л. для смазывания сковороды

для подачи:

кленовый сироп

физалис

Приготовление:

1. Смешайте в миске муку, 2 ст. л. сахара, разрыхлитель и соль.

2. В другую миску влейте молоко, добавьте желтки, миндальный экстракт и перемешайте венчиком. Всыпьте мучную смесь и снова перемешайте. Поставьте смесь в холодильник, пока занимаетесь белками.

3. Взбивайте охлажденные белки, оставшиеся 3 ст. л. сахара и винный уксус миксером на средней скорости до тех пор, пока сахар не растворится. Затем немного увеличьте скорость и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.

4. Достаньте тесто из холодильника и в несколько приемов добавляйте взбитые белки, аккуратно перемешивая кулинарной лопаткой снизу вверх, чтобы белки не потеряли объем.

5. Разогрейте на среднем огне широкую сковороду с антипригарным покрытием и слегка смажьте ее растительным маслом. Для выпекания блинов понадобятся кулинарные кольца диаметром 10 см. Установите на дно сковороды столько колец, сколько поместится, и наполните их наполовину тестом (остальное тесто уберите в холодильник). Добавьте в сковороду 2 ч. л. воды и выпекайте блины под крышкой примерно 5 минут — за это время тесто поднимется, полностью заполнив кольца. С помощью тонкой кулинарной лопатки переверните кольца, влейте в сковороду еще 2 ч. л. воды и готовьте блины под крышкой 3–5 минут.

6. Переложите готовые блины на тарелку и немного остудите. Затем, помогая себе тонким ножом, снимите кулинарные кольца. Таким же образом пожарьте блины из оставшегося теста.

7. Подавайте блины, полив кленовым сиропом и украсив физалисом.