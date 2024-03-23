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Рецепты

Постные блины без яиц и молока

Вкус постных блинов будет зависеть от того, какое растительное молоко вы выберете в рецепте. Кокосовое или миндальное в сочетании с ванилью порадуют нотами природной сладости

Собака.ru

8–10 порций
1 ч 15 мин + 15 мин на расстойку

Ингредиенты:

  • 320 г муки
  • 1/2 ч. л. молотой корицы
  • 3,5 ч. л. разрыхлителя
  • соль на кончике ножа
  • 2–3 ч. л. мелкого сахара
  • 500 мл любого растительного молока (кокосовое, миндальное, рисовое)
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта
  • 2–3 ст. л. воды
  • 3 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды

для подачи:

  • 3 яблока
  • 3 киви
  • мед
  • 300 г безлактозного йогурта 

Приготовление:

1. Просейте в большую миску муку, молотую корицу, разрыхлитель и соль. Добавьте сахар и перемешайте.

2. В другую миску влейте растительное молоко, ванильный экстракт и воду, перемешайте.

3. Медленно, тонкой струйкой, влейте молочную смесь в мучную, постоянно перемешивая венчиком. Если останутся небольшие комочки — ничего страшного.

4. Добавьте 3 ст. л. растительного масла, снова перемешайте венчиком и оставьте тесто на 15 минут, чтобы в муке развилась клейковина и блины при выпекании не разваливались.

5. Разогрейте сковороду с толстым дном и смажьте ее растительным маслом. Выливайте тесто небольшими порциями, распределяя по дну, и подрумянивайте блины по 1–1,5 минуты с каждой стороны.

6. Готовые блины перекладывайте на тарелку стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.

7. Для подачи удалите из яблока сердцевину с семенами, мякоть нарежьте слайсами. Киви очистите и нарежьте полукружиями. Выложите на каждый блин немного безлактозного йогурта, украсьте фруктами, полейте медом и подавайте.

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Теги:
Блины, Спецпроект Масленица

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