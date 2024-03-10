Овсяные блинчики со шпинатом

6 порций

45 мин + 15 мин на настаивание

Ингредиенты:

70 г овсяных хлопьев

200 мл миндального молока

1 банан

2 яйца

1/4 ч. л. ванильного экстракта

1 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

80 г свежего шпината

1 ст. л. растительного масла для смазывания сковороды

для подачи:

1 авокадо

1 помидор

йогурт

1/2 пучка микса зелени

Приготовление:

1. Залейте овсяные хлопья в чаше блендера молоком и оставьте на 10 минут, чтобы хлопья набухли. Добавьте очищенный и произвольно нарезанный банан, яйца, ванильный экстракт, разрыхлитель, соль и взбивайте 30–40 секунд до однородности.

2. У шпината удалите жесткие стебли, листья вымойте, обсушите, добавьте в овсяно-яичную смесь и еще раз взбейте до однородного кашеобразного состояния. Тесто должно получиться достаточно густым. Дайте ему 5 минут постоять.

3. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Затем сделайте огонь чуть ниже среднего, так как эти блины выпекаются дольше обычных. Смажьте сковороду растительным маслом, влейте чуть больше половины половника теста и, вращая сковороду, распределите его по поверхности. Жарьте блин 2–3 минуты, пока края не начнут вздуваться. Затем переверните и готовьте еще 2–3 минуты до золотистого цвета.

4. Для подачи авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, очистите кожуру. Нарежьте авокадо и помидор мелкими кубиками. Зелень порубите. Смешайте все подготовленные ингредиенты.

5. Разложите блинчики по тарелкам, выложите на каждый по ложке овощной сальсы и йогурта и подавайте.