Безглютеновые панкейки

Отличный вариант для тех, у кого аллергия на глютен. Сорго или суданская трава - злаковая культура, которая не только не содержит глютен, но и богата витаминами группы В, и большим количеством полезных микроэлементов. Такие блины советуем приготовить и тем, кто глютена не боится!
6 порций
1 ч 10 мин + 10 мин на расстойку
Ингредиенты:
- 150 г рисовой муки
- 100 г муки из сорго
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 1/2 ч. л. соли
- 2 яйца
- 250 мл пахты
- 1/4 ч. л. ванильного экстракта
- 3 ст. л. кленового сиропа
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. растительного масла для смазывания сковороды
для подачи:
- сезонные фрукты
- свежие ягоды
- кленовый сироп
- йогурт
Приготовление:
1. Просейте в миску муку обоих видов, добавьте разрыхлитель, соду, соль и перемешайте.
2. В другой миске смешайте (но не взбивайте!) яйца, пахту, ванильный экстракт и кленовый сироп.
3. Соедините обе смеси и перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте — тесто должно получиться густым и комковатым. Дайте тесту постоять 5–10 минут.
4. Разогрейте сковороду для блинов на сильном огне. Так как эти панкейки готовятся на медленном огне, уменьшите огонь до слабого и смажьте сковороду тонким слоем растительного масла. Выкладывайте тесто большой ложкой в сковороду и жарьте 2–2,5 минуты. Затем переверните и готовьте еще 1,5–2 минуты до румяного цвета. Готовые капкейки складывайте горкой в миску и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.
5. Разложите капкейки по тарелкам, украсьте нарезанными сезонными фруктами, свежими ягодами, полейте кленовым сиропом и подавайте.
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