Безглютеновые панкейки

6 порций

1 ч 10 мин + 10 мин на расстойку

Ингредиенты:

150 г рисовой муки

100 г муки из сорго

2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды

1/2 ч. л. соли

2 яйца

250 мл пахты

1/4 ч. л. ванильного экстракта

3 ст. л. кленового сиропа

50 г сливочного масла

1 ст. л. растительного масла для смазывания сковороды

для подачи:

сезонные фрукты

свежие ягоды

кленовый сироп

йогурт

Приготовление:

1. Просейте в миску муку обоих видов, добавьте разрыхлитель, соду, соль и перемешайте.

2. В другой миске смешайте (но не взбивайте!) яйца, пахту, ванильный экстракт и кленовый сироп.

3. Соедините обе смеси и перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте — тесто должно получиться густым и комковатым. Дайте тесту постоять 5–10 минут.

4. Разогрейте сковороду для блинов на сильном огне. Так как эти панкейки готовятся на медленном огне, уменьшите огонь до слабого и смажьте сковороду тонким слоем растительного масла. Выкладывайте тесто большой ложкой в сковороду и жарьте 2–2,5 минуты. Затем переверните и готовьте еще 1,5–2 минуты до румяного цвета. Готовые капкейки складывайте горкой в миску и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.

5. Разложите капкейки по тарелкам, украсьте нарезанными сезонными фруктами, свежими ягодами, полейте кленовым сиропом и подавайте.