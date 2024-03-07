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Безглютеновые панкейки

Отличный вариант для тех, у кого аллергия на глютен. Сорго или суданская трава - злаковая культура, которая не только не содержит глютен, но и богата витаминами группы В, и большим количеством полезных микроэлементов. Такие блины советуем приготовить и тем, кто глютена не боится!

Собака.ru

6 порций
1 ч 10 мин + 10 мин на расстойку

Ингредиенты:

  • 150 г рисовой муки
  • 100 г муки из сорго
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 яйца
  • 250 мл пахты
  • 1/4 ч. л. ванильного экстракта
  • 3 ст. л. кленового сиропа
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. растительного масла для смазывания сковороды

для подачи:

  • сезонные фрукты
  • свежие ягоды
  • кленовый сироп
  • йогурт

Приготовление:

1. Просейте в миску муку обоих видов, добавьте разрыхлитель, соду, соль и перемешайте.

2. В другой миске смешайте (но не взбивайте!) яйца, пахту, ванильный экстракт и кленовый сироп.

3. Соедините обе смеси и перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте — тесто должно получиться густым и комковатым. Дайте тесту постоять 5–10 минут.

4. Разогрейте сковороду для блинов на сильном огне. Так как эти панкейки готовятся на медленном огне, уменьшите огонь до слабого и смажьте сковороду тонким слоем растительного масла. Выкладывайте тесто большой ложкой в сковороду и жарьте 2–2,5 минуты. Затем переверните и готовьте еще 1,5–2 минуты до румяного цвета. Готовые капкейки складывайте горкой в миску и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.

5. Разложите капкейки по тарелкам, украсьте нарезанными сезонными фруктами, свежими ягодами, полейте кленовым сиропом и подавайте.

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Теги:
Блины, Спецпроект Масленица

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