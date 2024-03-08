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Рецепты

Классические панкейки

Быстрые в приготовлении, бездрожжевые, маленькие круглые блинчики у нас еще называют оладьями, а некоторые шефы пышками. Для блинов с начинками они не подходят, зато отдельно к панкейкам принято подавать разнообразные добавки: сметану, джемы, или ореховую пасту, как в нашем рецепте

Собака.ru

6 порций
20 мин

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 1/4 ч. л. соли
  • 250 мл молока
  • 1 яйцо
  • 5 ст. л. растительного масла

для подачи:

  • шоколадная паста
  • лепестки миндаля

Приготовление:

1. В одной миске смешайте муку, сахар и соль, в другой — молоко, яйцо и растительное масло. Соедините обе смеси и еще раз тщательно перемешайте.

2. Разогрейте сухую сковороду. Столовой ложкой выкладывайте тесто, аккуратно распределяя его до нужного размера. Жарьте панкейки примерно по 2 минуты с каждой стороны — как только на одной стороне появятся пузырьки, переворачивайте.

3. Разложите теплые панкейки по тарелкам, выложите на каждый по 1 ст. л. пасты, посыпьте лепестками миндаля и подавайте.

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Теги:
Блины, Спецпроект Масленица

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