Классические панкейки

6 порций

20 мин

Ингредиенты:

200 г муки

4 ст. л. сахара

1/4 ч. л. соли

250 мл молока

1 яйцо

5 ст. л. растительного масла

для подачи:

шоколадная паста

лепестки миндаля

Приготовление:

1. В одной миске смешайте муку, сахар и соль, в другой — молоко, яйцо и растительное масло. Соедините обе смеси и еще раз тщательно перемешайте.

2. Разогрейте сухую сковороду. Столовой ложкой выкладывайте тесто, аккуратно распределяя его до нужного размера. Жарьте панкейки примерно по 2 минуты с каждой стороны — как только на одной стороне появятся пузырьки, переворачивайте.

3. Разложите теплые панкейки по тарелкам, выложите на каждый по 1 ст. л. пасты, посыпьте лепестками миндаля и подавайте.