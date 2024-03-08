Классические панкейки

Быстрые в приготовлении, бездрожжевые, маленькие круглые блинчики у нас еще называют оладьями, а некоторые шефы пышками. Для блинов с начинками они не подходят, зато отдельно к панкейкам принято подавать разнообразные добавки: сметану, джемы, или ореховую пасту, как в нашем рецепте
6 порций
20 мин
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 4 ст. л. сахара
- 1/4 ч. л. соли
- 250 мл молока
- 1 яйцо
- 5 ст. л. растительного масла
для подачи:
- шоколадная паста
- лепестки миндаля
Приготовление:
1. В одной миске смешайте муку, сахар и соль, в другой — молоко, яйцо и растительное масло. Соедините обе смеси и еще раз тщательно перемешайте.
2. Разогрейте сухую сковороду. Столовой ложкой выкладывайте тесто, аккуратно распределяя его до нужного размера. Жарьте панкейки примерно по 2 минуты с каждой стороны — как только на одной стороне появятся пузырьки, переворачивайте.
3. Разложите теплые панкейки по тарелкам, выложите на каждый по 1 ст. л. пасты, посыпьте лепестками миндаля и подавайте.
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