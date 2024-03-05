Заварные блины

12 порций

1 ч

Ингредиенты:

250–300 г муки

2 яйца

1,5 ч. л. сахара

1/2 ч. л. ванильного сахара

1/2 ч. л. соли

400 мл молока

200 мл воды

2 ст. л. подсолнечного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды

50 г сливочного масла

Приготовление:

1. Муку просейте. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар обоих видов, соль и интенсивно перемешайте венчиком до однородности и появления пузырьков.

2. Всыпьте 250 г муки и еще раз как следует перемешайте. Влейте 200 мл молока и перемешивайте до тех пор, пока в тесте не останется комочков. Добавьте оставшиеся 200 мл молока и снова перемешайте до однородности.

3. Влейте в смесь 200 мл кипятка и 2 ст. л. подсолнечного масла. Еще раз хорошенько перемешайте — тесто должно получиться однородным и жидким, как жирные сливки. Если надо, добавьте еще немного муки.

4. Разогрейте на среднем огне сковороду для блинов и с помощью кулинарной кисти равномерно смажьте ее подсолнечным маслом. Влейте чуть больше половины половника теста в центр сковороды и, вращая ее, распределите тесто по всей поверхности. Жарьте блин 1 минуты, затем аккуратно переверните и выпекайте еще 30 секунд до румяного цвета. Перед каждым следующим блином смазывайте сковороду растительным маслом.

5. Готовые блины складывайте стопкой, промазывая каждый сливочным маслом, чтобы они не слиплись.