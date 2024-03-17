Блины на кефире и минеральной воде

10 порций

1 ч

Ингредиенты:

2 яйца

2 ст. л. сахара

1/2 ч. л. соли

400 мл кефира

250 мл минеральной воды с газом

3 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды

220 г муки

Приготовление:

1. Заранее достаньте яйца, кефир и минеральную воду из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Разбейте яйца в большую миску, добавьте сахар, соль и взбивайте миксером на средней скорости 2 минуты.

2. Влейте кефир, 200 мл минеральной воды, 3 ст. л. растительного масла и взбивайте еще 1 минуту.

3. Не переставая взбивать, постепенно добавляйте просеянную муку. Взбивайте примерно 2 минуты, пока в тесте не останется комочков.

4. Разогрейте сковороду для блинов диаметром 20–22 см на сильном огне, смажьте дно и стенки небольшим количеством растительного масла. Уменьшите огонь до среднего и влейте в сковороду чуть больше половины половника теста. Наклоняя сковороду в разные стороны, распределите тесто по поверхности так, чтобы не осталось свободного пространства.

5. Выпекайте блин 1 минуту, затем переверните его широкой лопаткой и готовьте еще 30–40 секунд. Блины должны подрумяниться, а тесто перестать блестеть. Если тесто в миске начнет загустевать, так как мука постепенно разбухает, добавьте еще немного минеральной воды и активно перемешайте венчиком.

6. Готовые блины складывайте на плоскую тарелку стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.

7. Перед подачей сложите каждый блин пополам, затем сверните в плотную трубочку и выложите трубочки горкой на блюдо. Если хотите, можете нафаршировать блинные трубочки сладкими или несладкими начинками.