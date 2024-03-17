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Рецепты

Блины на кефире и минеральной воде

Для приготовления блинов можно использовать, практически, любые жидкости. Но те, что в нашем рецепте делают работу, которую обычно выполняют дрожжи или пекарский порошок. И еще, благодаря кефиру, у блинов приятный, кисло-молочный вкус

Собака.ru

10 порций
1 ч 

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 400 мл кефира
  • 250 мл минеральной воды с газом
  • 3 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды
  • 220 г муки

Приготовление:

1. Заранее достаньте яйца, кефир и минеральную воду из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Разбейте яйца в большую миску, добавьте сахар, соль и взбивайте миксером на средней скорости 2 минуты.

2. Влейте кефир, 200 мл минеральной воды, 3 ст. л. растительного масла и взбивайте еще 1 минуту.

3. Не переставая взбивать, постепенно добавляйте просеянную муку. Взбивайте примерно 2 минуты, пока в тесте не останется комочков.

4. Разогрейте сковороду для блинов диаметром 20–22 см на сильном огне, смажьте дно и стенки небольшим количеством растительного масла. Уменьшите огонь до среднего и влейте в сковороду чуть больше половины половника теста. Наклоняя сковороду в разные стороны, распределите тесто по поверхности так, чтобы не осталось свободного пространства.

5. Выпекайте блин 1 минуту, затем переверните его широкой лопаткой и готовьте еще 30–40 секунд. Блины должны подрумяниться, а тесто перестать блестеть. Если тесто в миске начнет загустевать, так как мука постепенно разбухает, добавьте еще немного минеральной воды и активно перемешайте венчиком.

6. Готовые блины складывайте на плоскую тарелку стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.

7. Перед подачей сложите каждый блин пополам, затем сверните в плотную трубочку и выложите трубочки горкой на блюдо. Если хотите, можете нафаршировать блинные трубочки сладкими или несладкими начинками.

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Теги:
Блины, Спецпроект Масленица

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