Самые простые блины

6–8 порций

40 мин + 20 мин на расстойку

Ингредиенты:

2 крупных яйца

1/2 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

500 мл молока

6 ст. л. муки

2 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды

для подачи:

1 апельсин

100 г чернослива

200 г сливочного творожного сыра

Приготовление:

1. Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Разбейте яйца в чашу блендера, всыпьте соль, сахар и взбейте до однородности. Влейте молоко и еще раз тщательно взбейте.

2. Добавьте муку и взбейте так, чтобы не осталось комочков. Влейте 2 ст. л. растительного масла и еще раз взбейте блендером. Дайте тесту постоять 20 минут.

3. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Зачерпните чуть больше половины половинка теста и влейте на середину сковороды. Затем, вращая сковороду, равномерно распределите тесто по поверхности и жарьте блин на среднем огне по 1–1,5 минуты с обеих сторон. Перед каждым следующим блином слегка смазывайте сковороду маслом. Готовые блины складывайте в миску под крышку.

4. Для подачи мелкой теркой снимите цедру с апельсина. Чернослив нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Разложите горячие блины по тарелкам, сверху выложите по 1 ст. л. сливочного сыра, украсьте черносливом и стружкой апельсиновой цедры.