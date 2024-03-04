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Рецепты

Самые простые блины

Не такие уж они и простые. Благодаря яркой и изысканный подаче, блины вполне могут стать десертом после легкого обеда. В таком случае сделайте индивидуальные порции, свернув каждый блинчик треугольником и украсьте, как мы советуем

Собака.ru

6–8 порций
40 мин + 20 мин на расстойку

Ингредиенты:

  • 2 крупных яйца
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 500 мл молока
  • 6 ст. л. муки
  • 2 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды

для подачи:

  • 1 апельсин
  • 100 г чернослива
  • 200 г сливочного творожного сыра

Приготовление:

1. Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Разбейте яйца в чашу блендера, всыпьте соль, сахар и взбейте до однородности. Влейте молоко и еще раз тщательно взбейте.

2. Добавьте муку и взбейте так, чтобы не осталось комочков. Влейте 2 ст. л. растительного масла и еще раз взбейте блендером. Дайте тесту постоять 20 минут.

3. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Зачерпните чуть больше половины половинка теста и влейте на середину сковороды. Затем, вращая сковороду, равномерно распределите тесто по поверхности и жарьте блин на среднем огне по 1–1,5 минуты с обеих сторон. Перед каждым следующим блином слегка смазывайте сковороду маслом. Готовые блины складывайте в миску под крышку.

4. Для подачи мелкой теркой снимите цедру с апельсина. Чернослив нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Разложите горячие блины по тарелкам, сверху выложите по 1 ст. л. сливочного сыра, украсьте черносливом и стружкой апельсиновой цедры.

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Теги:
Блины, Спецпроект Масленица

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