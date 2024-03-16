Красные блины на опаре и топленом молоке

В старинных кулинарных книгах классические блины на опаре, пуховые и кружевные получили свое название за ...красоту. В нашем варианте топленое молоко делает их еще вкуснее
12–14 порций
1 ч + 2,5 ч на расстойку
Ингредиенты:
для опары:
- 40 г свежих живых дрожжей
- 2 стакана воды
- 1 ст. л. сахара
- 2 стакана муки
для теста:
- 3 яйца
- 4 ст. л. сливочного масла
- 4 стакана муки
- 4–5 стаканов топленого молока
- 1,5 ч. л. соли
- 1 ст. л. растительного или растопленного сливочного масла для смазывания сковороды
для подачи:
- сливочное масло
- сметана
Приготовление:
1. Для опары разведите в миске дрожжи в 2 стаканах теплой воды, добавьте сахар и, помешивая, всыпьте, 2 стакана просеянной муки. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы дрожжи «заработали».
2. Для теста отделите белки от желтков, белки уберите в холодильник. Когда опара подойдет, добавьте в нее желтки, растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте. Не переставая мешать, понемногу всыпайте просеянную муку.
3. Получившееся густое тесто разведите теплым молоком до консистенции густой сметаны, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30–40 минут. Когда тесто поднимется, обомните его и снова поставьте в теплое место. Повторите это еще 2 раза.
4. Охлажденные белки взбейте с солью до устойчивых пиков и, аккуратно перемешивая кулинарной лопаткой снизу вверх, добавьте в тесто. Дайте тесту еще раз подойти и больше не перемешивайте.
5. На сильном огне разогрейте сковороду с толстым дном. Перед тем как наливать тесто, смазывайте ее старым бабушкиным способом: налейте немного растительного или растопленного масла в блюдце, разрежьте пополам небольшую очищенную картофелину, наколите ее на вилку и смазывайте сковороду плоской стороной картофелины, окуная ее в масло. Слегка убавьте огонь, наберите чуть больше половины половника теста, вылейте на горячую сковороду, а потом вращательным движением кисти наклоняйте сковороду так, чтобы тесто равномерно распределилось по поверхности. Делайте это быстро.
6. Если сковорода хорошо прогрета, блин пожарится с одной стороны уже через 10–15 секунд. Аккуратно подденьте его тонкой гибкой лопаточкой, переверните на другую сторону и выпекайте еще 7–10 секунд. Готовые блины складывайте в глубокую миску или кастрюлю, каждый раз закрывая крышкой.
7. Готовые блины подавайте теплыми — стопкой или сложив каждый блин треугольничком. Отдельно поставьте на стол сливочное масло и сметану.
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