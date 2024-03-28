Риет из копченого судака и слабосоленой форели под слайсами из печеной свеклы от Андрея Грязева

4 порции

1 ч + 30 мин на настаивание

Ингредиенты:

240 г копченого судака (либо любой другой рыбы горячего копчения)

75 г слабосоленой форели

2 веточки укропа

2 перышка зеленого лука

1 небольшое зеленое яблоко

1 стебель сельдерея

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ст. л. сладкой зернистой горчицы

соль, свежемолотый черный перец

для домашнего майонеза:

1 желток

1,5 ст. л. лимонного сока

1/2 ч. л. ворчестерского соуса

2 ч. л. горчицы

1/3 ч. л. сахара

1/3 ч. л. соли

60 мл растительного масла

для печеной свеклы:

2 небольшие свеклы

1 ст. л. растительного масла

для подачи:

2 вареных желтка

1 ст. л. красной икры

1 ст. л. щучьей икры

Приготовление:

1. Сначала приготовьте домашний майонез. Желательно, чтобы все ингредиенты были одинаковой температуры — либо комнатной, либо из холодильника. Как следует взбейте венчиком все ингредиенты, кроме растительного масла. Тонкой струйкой вливайте растительное масло, не переставая взбивать до тех пор, пока не получится майонез однородной консистенции.

2. Копченую рыбу мелко порубите ножом в фарш. Форель нарежьте мелкими кубиками со стороной 3 мм. Укроп и зеленый лук мелко порубите. Яблоко и сельдерей очистите, нарежьте как можно мельче, выложите в миску и залейте яблочным уксусом.

3. Соедините в глубокой миске все подготовленные ингредиенты, добавьте зернистую горчицу, заправьте майонезом, посолите, поперчите и перемешайте в однородную массу. Накройте риет пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

4. Разогрейте духовку до 180 °С. Свеклу смажьте растительным маслом, заверните каждую в фольгу, выложите на противень и запекайте 35 минут. Остудите, очистите и нарежьте тонкими слайсами.

5. Перед подачей с помощью двух столовых ложек сделайте из риета кнели и выложите на блюдо. На риет в хаотичном порядке приклейте слайсы свеклы. Посыпьте блюдо натертыми на мелкой терке желтками, украсьте красной и щучьей икрой и подавайте.